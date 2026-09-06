Velké baterie do domu ztrácejí smysl. Přichází řešení za 30 % ceny

Kdo si dnes pořizuje domácí fotovoltaiku, slýchá od prodejců většinou jednu radu: kupte co největší baterii, ať jste na síti co nejmíň závislí. Právě u velkých úložišť se ale čím dál častěji ukazuje, že vysoká cena se domácnosti nikdy nevrátí. Přitom existuje způsob, jak získat skoro stejný užitek za mnohem méně peněz.
Předimenzovaná baterie je drahý omyl
Princip domácího úložiště je banální. Solární přebytky, které dům přes poledne nestihne sám spotřebovat, putují do baterie a domácnost si je odebere večer, kdy panely nevyrábějí a spotřeba naopak roste. Potíž nastává ve chvíli, kdy je úložiště větší, než dokáže domácnost reálně využít.
Instalatéři i energetici opakují jednu věc: lidé si baterii pořizují zbytečně velkou. Naddimenzovaná kapacita se v běžném provozu z velké části nevyužije, dům ji každý večer nespotřebuje a peníze vložené do té nevyužité části se vracejí jen pomalu. Baterie, kterou domácnost každý den plně nabije i vybije, si na sebe vydělá mnohem rychleji než ta trvale poloprázdná.
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Klíčové je, kolik elektřiny domácnost reálně spotřebuje večer. U rodiny, která přes den není doma a večer topí, vaří a nabíjí auto, dává velká baterie smysl. U domácnosti s nízkou a rovnoměrně rozloženou spotřebou jsou to vyhozené peníze.
Správně zvolená baterie vyjde na třetinu
Hodně prozradí ceny domácích úložišť v roce 2026. Velké sestavy s kapacitou kolem 15 až 20 kilowatthodin vyjdou zpravidla na 180 000 až 280 000 Kč a prémiové modely se drží při horní hranici. Menší baterie, s jakou si běžný byt nebo úspornější dům docela vystačí, přitom pořídíte i s instalací už zhruba od 80 000 do 120 000 Kč.
Rozdíl je propastný. Správně zvolené úložiště tak může vyjít i na zhruba třetinu ceny toho největšího systému, tedy kolem 30 procent. A pokud ho domácnost dokáže denně naplnit a zase vyprázdnit, přinese úsporu, na kterou by předražená velká baterie stejně nedosáhla.
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Kdo má hodně přebytků a nechce do úložiště dávat statisíce, má ještě jednu možnost. Takzvaná virtuální baterie žádné zařízení doma nemá. Přebytečnou elektřinu pošlete do distribuční sítě a později si stejné množství odeberete zpět. Fyzicky se nikde neukládá, jde jen o účetní službu dodavatele.
Lákadlem jsou minimální pořizovací náklady, protože platíte jen měsíční paušál místo velké investice. Háček je v tom, že za elektřinu odebranou ze sítě znovu zaplatíte distribuční poplatky, takže se služba vyplatí hlavně u vyšších přebytků. Podmínky se navíc mění. E.ON od dubna 2026 omezil ukládání na 4 MWh ročně a poplatek nastavil od 99 do 450 korun měsíčně podle objemu, obdobnou službu nabízí i ČEZ.
Nejlevnější je energie, kterou spotřebujete hned
Ještě než začnete řešit ukládání, vyplatí se přebytky vůbec snížit. Domácnost, která nemá kam přebytek uložit, sama využije jen zhruba třetinu až dvě pětiny toho, co panely vyrobí. O zbytek se postará distribuční síť, jenže výkupní sazba se pohybuje hluboko pod tím, co za večerní odběr ze sítě zaplatíte.
Přečtěte si také: Češi ruší plynové kotle. Našli způsob, jak topit levněji a bez zásahu do domu Elektřinu z panelů je nejvýhodnější spotřebovat hned, třeba nabíjením auta nebo ohřevem vody přes poledne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Řešením je posunout spotřebu do doby, kdy panely vyrábějí. Přes poledne umí přebytky srazit několik běžných činností, aniž byste utráceli za velké úložiště:
ohřev vody v bojleru, praní, nabíjení elektromobilu, provoz tepelného čerpadla.
Chytré řízení spotřeby tak často udělá pro peněženku víc než pár kilowatthodin navíc v baterii.
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Ještě donedávna dělaly velké baterie výhodnějšími štědré státní dotace. To ale končí. Podpora z programu Nová zelená úsporám se pro běžné domácnosti mění z přímé dotace na bezúročný úvěr, který banky začnou poskytovat od září 2026. Přímé příspěvky zůstávají hlavně nízkopříjmovým domácnostem.
Bez dotace, která dřív část ceny smazala, se každá zbytečně utracená koruna za předimenzované úložiště počítá o to víc. Důležitější než kdy dřív je koupit jen tolik baterie, kolik reálně využijete, a zbylé přebytky řešit levnějšími cestami.
Zdroje: https://www.spp.cz/magazin/bateriove-uloziste-pro-domacnost-vyplati-se-v-roce-2026, https://www.rauchenberg.cz/bateriova-uloziste-kdy-se-opravdu-vyplati-a-jak-je-spravne-dimenzovat/a-258/, https://biodomy.cz/technologie/akumulace-energie, https://www.elektrina.cz/virtualni-baterie-do-fotovoltaiky, https://solarnimagazin.cz/e-on-meni-podminky-virtualni-baterie-za-1-mwh-ulozene-elektriny-zaplati-300-korun/, https://www.dumazahrada.cz/rozpocet/virtualni-baterie-eon-cez-vykup-cena/
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