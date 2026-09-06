Ani kozačky, ani lodičky: Retro módní bomba pro podzim 2026 ovládne celé Česko

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Procházíte se centrem Prahy nebo Brna a najednou vám dojde, že něco zásadního chybí. Kam se poděly všechny ty mohutné kotníkové boty na platformě? Kde jsou klasické kožené kozačky, které ještě loni patřily k podzimní výbavě každé druhé ženy? A proč se najednou všude míhají nízké sportovní tenisky s tenkou podrážkou, jaké nosily vaše maminky v sedmdesátých letech?
Odpověď je jednoduchá: Městská móda se vrací k funkčnosti a přirozenosti. Po letech dominance masivních siluet s bublinovými mezipodešvemi přichází čistý minimalistický design, který vychází z estetiky starých sálových a tréninkových bot. Hladké linie, semišové detaily a barevná škála od tlumených zemitých tónů až po kontrastní metalické akcenty – to vše dává podzimním outfitům zcela nový charakter.
Proč právě teď a právě tyhle boty?
Klíč k pochopení tohoto fenoménu neleží jen v nostalgii po minulosti. Hranice mezi sportovním a formálním oblékáním definitivně zmizela a dnešní šatník vyžaduje univerzálnost. Nikdo už nechce v šatníku pět různých párů bot na pět různých příležitostí. Místo toho hledáme jeden pár, který zvládne celodenní tempo města, dlažební kostky, hromadnou dopravu i proměnlivé zářijové počasí – a přitom bude vypadat skvěle.
Právě proto se do popředí dostávají štíhlé retro běžecké modely jako Adidas SL 72 nebo ikonické Adidas Samba, které původně vznikly pro sálové sporty. K nim se přidává třeba Puma Palermo a další siluety ze sedmdesátých let. Všechny spojuje tenká gumová podrážka, nízký profil a vizuální lehkost, která dokonale kontrastuje s objemnějšími vrstvami oblečení.
Letošní sezóně dominuje zejména luxusně působící semiš v barvách jako vínová burgundy, čokoládově hnědá nebo naopak výrazné stříbrné detaily. Tyto odstíny dokonale rozbíjejí typickou podzimní šeď, aniž by působily křiklavě.
Jak je nosit a s čím je kombinovat?
Tady přichází ta nejzajímavější část celého trendu. Retro tenisky se totiž nosí absolutně ke všemu – a právě v tom tkví jejich síla. Nejstylovější kombinace podzimu 2026 spočívá v propojení sportovní obuvi s věcmi, které by ji dříve nikdy nepotkaly.
Představte si dlouhý vlněný kabát volnějšího střihu, sahající až ke kotníkům. Ještě před pár lety by k němu automaticky patřily kožené boty na podpatku. Dnes ho však spojíte s lehkou sportovní botou a celý outfit získá přirozenou uvolněnost. Přidejte kvalitní svetr z merino vlny nebo kašmíru a máte praktický celek pro každodenní pohyb po městě, který působí promyšleně, ale vůbec ne upjatě.
Dalším velkým tématem jsou elegantní kalhoty širokého střihu v pánském stylu. Volně splývající materiály a široké puky tvoří s nízkým profilem bot ideální vizuální rovnováhu. Nechte kalhoty volně přepadat přes lem boty – vznikne tak ležérní silueta vhodná jak do kanceláře bez přísného dress code, tak na odpolední schůzku. A místo bolavých nohou z podpatků získáváte plnou svobodu pohybu.
Překvapivě dobře fungují retro tenisky také se šaty a sukněmi. Ať už jde o úpletové midi modely, plisované varianty nebo splývavé materiály, sportovní bota jim dodává moderní kontrast. Šaty díky tomu nepůsobí příliš slavnostně a můžete je bez zaváhání nosit během celého pracovního dne. V chladnějších dnech stačí přidat neprůhledné matné punčochy a kratší bundu nebo sako – a máte outfit, který vypadá sofistikovaně, ale cítíte se v něm naprosto přirozeně.
V českých městech dává tento trend mimořádný smysl. Každodenní realita našich ulic vyžaduje obuv, která zvládne celodenní tempo bez kompromisů. Podzimní šatník roku 2026 se tak zbavuje rigidity a dokazuje, že nejstylovější volba může být současně tou nejpohodlnější. A možná právě v tom spočívá skutečná elegance – v tom, že vypadáte skvěle a zároveň se cítíte dobře.
Zdroje článku: elle.com, marianne.cz, vogue.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková