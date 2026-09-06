Ulice: Diváci Filipa prokoukli od začátku, teď Macková potvrdila jejich tušení. „Magda má fištrón," prozradilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ulice: Diváci Filipa prokoukli od začátku, teď Macková potvrdila jejich tušení. „Magda má fištrón," prozradila
Karlos Vémola byl 29. srpna vyfocen s influencerkou Monikou Naomi ruku v ruce. O čtyři dny později její...
Ostravská dvojice Kozub a Krhut předvedla v Show Jana Krause svůj typický styl: rychlou slovní hříčku na...
Český novinář Jan Tuna na Rhodosu dvakrát volal záchranku k bezvědomému mladíkovi, kolem kterého procházel...
Třicet dní po brutálním přepadení baseballovými pálkami u vlastního domu nemá středočeská policie jediného...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Eva Pavlová jako módní ikona: První dáma se barev nebojí a její outfity budí pozornost
- Budoval mediální impérium, dnes nemůže vstoupit do vlastní kanceláře. Soukupovi zablokovali přístup kvůli dluhu 940 tisíc
- Dědictví, které přineslo hořkost: Gottovy miliony, boj o vilu Jiráskové a vnučky, které chtěla Růžičková vydědit
- S kým žije Eva Machourková z AZ-kvízu: Její pohledný manžel sbírá úspěchy v úplně jiné branži