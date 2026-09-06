Ondřej Brzobohatý poprvé o svatbě Taťány Kuchařové: Novému manželovi vzkázal tato překvapivá slova

Taťána Kuchařová se znovu vdala. Krátká reakce Ondřeje Brzobohatého působí smířlivě, ale jejich minulost jí dává ostřejší podtón.
Modelka si nový vztah delší dobu nechávala pro sebe. Veřejnost se ke svatebním fotografiím dostala až po obřadu. Samotná svatba by přitom mohla zůstat jen příjemnou zprávou ze soukromí známé modelky. U Kuchařové se ale pozornost rychle stočila i k jejímu minulému manželství, protože rozvod s Brzobohatým se odehrával bolestivě, navíc před očima veřejnosti. Na In-Lifestyle jsme nyní zaznamenali, že i sám Brzobohatý se k sňatku své bývalé ženy vyjádřil.
Nová svatba po letech plných veřejných sporů
Svatba se konala v Opočně, ke kterému má Taťána Kuchařová rodinný vztah. Sama ji následně potvrdila zveřejněním svatebních snímků na sociální síti. V doprovodném textu se příliš nerozvyprávěla, vše shrnula jednou větou: „S pokorou, vděčností a obrovskou radostí vstupujeme do další kapitoly naší cesty.“
Nový manžel se jmenuje Ondřej, stejně jako ten bývalý. Sama o sobě banální shoda. V tomto případě ale stačila, aby se část pozornosti rychle přesunula k Ondřeji Brzobohatému, v komentářích se objevovaly i různé pichlavé poznámky o tom, že má Kuchařová konečně manžela, který si nebude půjčovat její šaty. Někteří si pak kladli otázku, jestli se Brzobohatý vůbec ozve.
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Brzobohatý reagoval jen jednou větou
Ondřej Brzobohatý na dotaz médií reagoval velmi úsporně. Pro Blesk řekl jen: „To je hezké. Nezbývá než popřát novomanželovi hodně štěstí.“ Kdyby za tím nebyl jejich dlouhý a nepříjemný příběh, znělo by to jen jako zdvořilost z odstupu. V kontextu posledních let ale působí jeho odpověď jinak.
Kuchařová a Brzobohatý se brali v roce 2016 a vypadalo to na velkou lásku. Jenže rozchod oznámili v roce 2021, rozvod následoval o rok později. Jen u rozvodu to ale neskončilo. Došlo až na spory kolem církevní žaloby na anulaci manželství, vytahovaly se citlivé informace a následně proběhlo i civilní soudní řízení.
Z rozchodu se stal i právní spor
Abychom jeho reakci správně pochopili, je potřeba připomenout, co se mezi bývalými manžely odehrálo. Soud v první instanci uložil Kuchařové omluvu a náhradu 250 tisíc korun za některá nepravdivá tvrzení, která měla zasáhnout do osobnostních práv Brzobohatého, informoval web TN. Omluvu za část svých výroků měl ale poskytnout i Brzobohatý. Rozhodnutí nebylo pravomocné a Kuchařová oznámila odvolání.
Mezi oběma tak nezůstala jen hořká vzpomínka na rozpad manželství. Pořád je tu i právní dohra, která ještě není definitivně uzavřená. Odpověď Brzobohatého je na první pohled naprosto korektní. Popřál novomanželovi štěstí a tím to pro něj skončilo. Jenže právě volba slov může v kontextu jejich minulosti působit zajímavě. Nepřál štěstí Taťáně, ale pouze jejímu novému manželovi.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Ondřej Brzobohatý poprvé o svatbě Taťány Kuchařové: Hodně štěstí přál spíše novému manželovi byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.