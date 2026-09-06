Tepelná čerpadla dostávají konkurenci. Nová technologie nepotřebuje venkovní jednotku a stojí o 70 % méně

Když dnes přijde řeč na moderní vytápění, skoro každý si vybaví tepelné čerpadlo. Na českých zdech se ale čím dál častěji objevuje tišší soupeř, který se obejde bez kompresoru, bez venkovní jednotky i bez statisícové investice do techniky. Pro spoustu domácností může být zajímavější, než by čekaly. Jeden háček ale existuje a vyplatí se ho znát dřív, než začnete vrtat do zdi.
Žádná venkovní jednotka, jen panel na stěně
Řeč je o infrapanelech, tedy o elektrických sálavých panelech. Upevňují se pod strop nebo na stěnu a napájení jim stačí obyčejná zásuvka. Žádný venkovní díl za domem, žádné potrubí, žádný komín ani hlučný kompresor pod okny.
Fungují na principu sálavého tepla. Infračervené paprsky z panelu dopadají na zdi, na vybavení pokoje i na lidi kolem a teprve od nich se postupně prohřívá vzduch. Znáte to od kachlových kamen nebo od táboráku, kdy sálající žár hřeje na kůži i tam, kde je okolní vzduch ještě chladný.
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Úplná novinka to přitom není. Sálavé infravytápění se v různých podobách používá celé desítky let, dřív hlavně ve zdravotnictví a v koupelnách jako přitápění. Čerstvé je hlavně to, že si domácnosti panely stále častěji pořizují jako plnohodnotné hlavní topení a stavějí je tak přímo proti tepelným čerpadlům.
Proč vyjdou levněji na pořízení
Hlavní lákadlo je cena. Sada infrapanelů pro celý běžný rodinný dům se i s regulací vejde zhruba do 90 000 korun. Za samotné kvalitní tepelné čerpadlo vzduch-voda dáte 250 000 až 350 000 korun a k němu je většinou potřeba připočítat ještě podlahové topení nebo rozvody a místo pro venkovní jednotku.
Panely tak stojí zhruba čtvrtinu toho, co čerpadlo, tedy asi o 70 procent méně na pořízení. U dražších čerpadel se rozdíl v pořizovací ceně snadno vyšplhá přes 200 000 korun, a s podlahovým topením k tomu ještě víc.
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Levnější je i samotná montáž. Odpadají mokré procesy, bourání kvůli rozvodům i příprava místa pro venkovní jednotku. Instalace je rychlá a nezabere tolik času jako budování celé otopné soustavy. A odpadají povinné revize, které znáte třeba od plynového kotle.
Háček se ukáže až na účtu za elektřinu
Nízká pořizovací cena má svou druhou stranu a ta se projeví až v ročním vyúčtování. Tady má navrch tepelné čerpadlo. Za každou kilowatthodinu elektřiny, kterou spotřebuje, dodá do domu zhruba trojnásobek až čtyřnásobek tepla. Většinu energie totiž zadarmo bere z venkovního vzduchu. Infrapanel mění elektřinu na teplo v poměru jedna ku jedné, takže za stejné teplo zaplatíte víc.
Nízkou pořizovací cenu infrapanelů dohání vyšší účty za elektřinu, protože mění proud na teplo v poměru jedna ku jedné. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tepelné čerpadlo proto topí přibližně dvakrát až třikrát levněji než přímé elektrické vytápění. Vyšší pořizovací cena čerpadla se tak během let částečně vrací na nižších účtech za energie.
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Panely navíc samy neohřejí vodu v koupelně. O teplou vodu se pořád musí postarat klasický bojler, se kterým je nutné počítat.
Hlavní rozdíly mezi oběma způsoby vytápění shrnuje následující tabulka:
Parametr Infrapanely Tepelné čerpadlo Pořizovací cena zhruba 90 000 Kč (sada pro běžný rodinný dům včetně regulace) 250 000 až 350 000 Kč (jen samotné zařízení) Montáž rychlá, bez mokrých procesů a bourání rozvody a příprava místa venku Venkovní jednotka žádná ano Teplo z 1 kWh elektřiny 1 kWh (poměr jedna ku jedné) zhruba 3 až 4 kWh Provozní náklady vyšší, za stejné teplo zaplatíte víc přibližně 2 až 3x levnější než přímé elektrické vytápění Servis a revize bez servisu, odpadají povinné revize pravidelný servis Komu se infrapanely vyplatí Přečtěte si také: Klasické bojlery končí. Nahradí je zařízení, které ohřeje vodu za pár minut
Největší smysl dávají panely v dobře zateplených domech s nízkou tepelnou ztrátou, kde spotřeba nevyletí nahoru. Cení si je i lidé, kteří nechtějí do topení nalít statisíce najednou nebo si kvůli tomu brát úvěr.
Své přednosti mají i mimo peníze:
Panely nemají žádné pohyblivé části, takže se nemají jak porouchat. Servis nepotřebují a výrobci u nich uvádějí životnost v desítkách let. Teplotu si navolíte pro každý pokoj zvlášť, takže prázdnou pracovnu nemusíte vytápět stejně jako obývák. Bez proudění vzduchu se v pokoji nezvedá prach, takže se v něm líp dýchá lidem s alergií nebo astmatem. Prohřáté zdivo neudrží vlhkost, na které rostou plísně.
Tepelné čerpadlo zůstává silnou volbou tam, kde jde hlavně o co nejnižší provozní náklady a kde majiteli nevadí vyšší počáteční investice ani pravidelný servis. Rozhodování nakonec stojí na jedné otázce. Chcete ušetřit hlavně teď při pořízení, nebo později na účtech za energie?
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Zdroje: https://www.dumazahrada.cz/stavba/tepelne-cerpadlo-zima-podminky-podlahove-vytapeni-srovnani-typy-prehled/, https://www.srovnejto.cz/blog/infrapanely-jako-zdroj-vytapeni-jake-jsou-vyhody-a-nevyhody/, https://first-heating.cz/srovnani-nakladu-infrapanely-vs-jine-topne-systemy/, https://www.vitio.cz/blog/tepelne-cerpadlo-fotovoltaika-nebo-infrapanely-jake-vytapeni-se-dnes-skutecne-vyplati/, https://www.penize.cz/tiskove-zpravy/478676-tepelne-cerpadlo-vs-salave-topne-panely-infrapanely-porovnani-celkovych-nakladu-na-vytapeni
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