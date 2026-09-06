Reklama
3 min
Přejeďte dlaždičky v koupelně touhle 1 běžnou surovinou. Plíseň ve spárách zmizíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Černé tečky ve spárách mezi obklady dokážou zkazit dojem i z jinak […]
Přejeďte dlaždičky v koupelně touhle 1 běžnou surovinou. Plíseň ve spárách zmizí
Zdroj:
Reklama
Staré hodinky po tátovi? Těchto 5 modelů má dnes překvapivou cenu
Skoro v každé české domácnosti se najde krabička nebo šuplík, kam táta […]
Potřete tímhle vnitřek trouby. Připálený tuk z něj sjede bez drhnutí za 30 minut
Zapečená vrstva tuku na dně a stěnách trouby vydrží klidně roky a […]
Nemáte v šuplíku po babičce tuhle starou drobnost? Sběratelé z Německa za ni teď platí až 25 000 Kč
Skoro každá starší šperkovnice po babičce ukrývá aspoň jednu brož posázenou barevnými […]
Sběratelé z celé Evropy hledají tohle české nádobí. Kdo ho má doma, dostane od nich klidně i 50 000 Kč
Bílo-modré talíře s jemným kytičkovým dekorem najdete ve vitrínách po celé republice. […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
G MMA odpovídá Novotnému. Kritiku respektuje, vlastní cestu měnit nechce
MMAMAG.cz
dnes, 11:28
1 min
Parnasse zdemoloval Hookera. Bojovníci UFC reagují
MMAMAG.cz
dnes, 11:24
1 min
Tvarohové knedlíky s meruňkami jsou letní favorit, který si zamilujete po prvním soustu: Vyzkoušejte švestky i jiné ovoce ze zahrádky
Cooky.cz
dnes, 11:23
4 min
Vejce dodávají organismu řadu cenných živin. Jejich pravidelná konzumace může přinášet několik důležitých zdravotních výhod
Zdravestravovani.eu
dnes, 11:21
2 min
Eva Pavlová jako módní ikona: První dáma se barev nebojí a její outfity budí pozornost
Aplausin.cz
dnes, 11:21
2 min
Reklama
Trpišovský popsal, jak Plzeň usilovala o jeho útočníka Chorého. Slavia odmítla 90 milionů
SportyŽivě
dnes, 11:20
3 min
Obvinění Západu z útoku v Lipsku jsou začátkem skutečné války, prohlásil Lavrov
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:19
Valentina Ševčenko uvolnila titul UFC. Kvůli zranění bude mimo klec nejméně rok
MMAMAG.cz
dnes, 11:17
1 min
Nemá smysl úmyslně riskovat: Nemám přece nůž na krku
SvětFormule.cz
dnes, 11:17
1 min
"Soudkyně jednala jako za totality". Babiš drsně reagoval na dotaz k Čapímu hnízdu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:16
Reklama
SPD půjde na jednání s Schillerovou s návrhy na snížení nemandatorních výdajů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:12
Na pyramidě našli 2 400 let staré „loutky“ s pohyblivými hlavami. Jejich příběh sahá stovky kilometrů daleko
Kód Enigma
dnes, 11:11
4 min
Čimajev řádil ve wrestlingu. Bývalého šampiona UFC zničil za 94 sekund
MMAMAG.cz
dnes, 11:10
1 min
Fernández měl začít na lavičce. Pár minut před výkopem dostal šanci ukázat, proč v něm City vidí život po Rodrim
Vše o sportu
dnes, 11:06
5 min
Spotřeba 5 litrů a nájezd 300 tisíc km. Bazarová jistota do 100 000 Kč
Zodpovime.cz
dnes, 11:04
4 min
Reklama
Češi už nepotřebují solární panely. Přišla lepší technologie. Nepotřebuje rámy ani sklo
NESPECHEJ.cz
dnes, 11:00
4 min
Kam s bioodpadem a rozměrnými věcmi? Liberec otevírá nová sběrná místa
Liberecká Drbna
dnes, 11:00
1 min
Budoval mediální impérium, dnes nemůže vstoupit do vlastní kanceláře. Soukupovi zablokovali přístup kvůli dluhu 940 tisíc
VIPživot.cz
dnes, 10:59
3 min
Android vám nově řekne lidskou řečí, proč se vám vybíjí baterie. Gemini analyzuje spotřebu a odhalí viníka
Mobify.cz
dnes, 10:58
3 min
Cestovat v letadle s hvězdami NHL a brát plat, aniž byste odchytali jediný zápas. Nové pravidlo otevírá práci snů
SportyŽivě
dnes, 10:55
4 min
Reklama
Přejeďte dlaždičky v koupelně touhle 1 běžnou surovinou. Plíseň ve spárách zmizí
Extrafit.cz
dnes, 10:52
3 min
Ondřej Brzobohatý poprvé o svatbě Taťány Kuchařové: Novému manželovi vzkázal tato překvapivá slova
In-lifestyle.cz
dnes, 10:50
3 min
Drobnost za 50 korun v autě vás může stát řidičák. Řidiči o tom většinou nevědí
Zodpovime.cz
dnes, 10:49
3 min
Olympijská šampionka Ledecká si užívá Řecko, ale po boku jí někdo chybí. Její ex přitom už chodí s velkou rivalkou
SportyŽivě
dnes, 10:47
3 min
Dědictví, které přineslo hořkost: Gottovy miliony, boj o vilu Jiráskové a vnučky, které chtěla Růžičková vydědit
Aplausin.cz
dnes, 10:47
2 min
Reklama
Smutný osud seriálového hrdiny. Boris Slivka zemřel sám v autě
ReadZone
dnes, 10:45
3 min
Tři nejmagičtější znamení zvěrokruhu, která vládnou skrytou mocí
Aurazine
dnes, 10:45
2 min
Tepelná čerpadla dostávají konkurenci. Nová technologie nepotřebuje venkovní jednotku a stojí o 70 % méně
FVE.info
dnes, 10:45
4 min
5 psích plemen, po kterých sahají lidé, co chtějí mít doma pořád úsměv
Extrafit.cz
dnes, 10:45
5 min
Hygienici kontrolovali tábory v kraji. Objevili čtyři prohřešky
Hanácká Drbna
dnes, 10:43
1 min
Reklama
Ulice: Diváci Filipa prokoukli od začátku, teď Macková potvrdila jejich tušení. „Magda má fištrón," prozradila
VIPživot.cz
dnes, 10:42
2 min
Staré hodinky po tátovi? Těchto 5 modelů má dnes překvapivou cenu
Extrafit.cz
dnes, 10:41
4 min
Velké baterie do domu ztrácejí smysl. Přichází řešení za 30 % ceny
FVE.info
dnes, 10:41
4 min
Studentské koleji se vyhnul stavbou vlastního domu snů. Útulné bydlení s nádherným interiérem ho stálo minimum peněz
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 10:40
3 min
Jeden dělá kávu, druhý kácí stromy. Co dnes dělají mistři extraligy z Třince, kteří před 15 lety psali historii
SportyŽivě
dnes, 10:38
3 min
Reklama
Známý obchodní řetězec zakázal elektromobilům vjezd na některá parkoviště
Trendy svět
dnes, 10:35
1 min
Mikulášek zpochybnil průběh zápasu Konečného s Ickem. Mluví o předem daném scénáři
MMAMAG.cz
dnes, 10:35
1 min
Čerpací stanice začaly prodávat více naředěný benzin. Majitelům některých aut může hrozit drahá oprava
EXTRAINFO.cz
dnes, 10:31
2 min
Komerční banka rozdává dětem 500 Kč a chytrý náramek za 1 600 Kč k tomu
FAJNTIP.cz
dnes, 10:30
4 min
Mnoho Čechů už brzy může přijít o svůj řidičský průkaz. Většina z nich nekontroluje klíčové informace
EXTRAINFO.cz
dnes, 10:29
2 min
Reklama
Reklama
"Rozumíte tomu, milé děti?" Emotivní Babiš útočil na oponenty a uklidňoval své voliče
Dcera mě pozvala na vysněnou dovolenou. Na místě mě ale čekal účet za všechny
Lékaři je varovali, aby neměli děti. Trpasličí rodina ale nyní dobývá celý svět
Už je venku předpověď počasí na celý podzim 2026: tohle nečekali ani meteorologové
V konžském pralese má číhat pavouk velký jako pes. Mohl by J’ba Fofi vůbec biologicky existovat?
Reklama
Reklama