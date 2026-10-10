Kdo vaří brambory ve slupce ve vodě, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jiný postup a jsou krémové

Hrnec s bramborami ve slupce bublá na plotně skoro v každé české domácnosti. Výsledek ale bývá dost nevyrovnaný. Jedna brambora praskne, druhá je na povrchu rozbředlá a uprostřed ještě tuhá. Profesionální kuchaři proto u celých brambor volí jinou cestu, kterou zvládne každý, kdo má doma troubu a balíček hrubé soli.
Proč voda bramborám nesvědčí
Vařit brambory ve vodě samozřejmě není zakázané a k mnoha jídlům se hodí. Má to ale svou daň. Hlízy ponořené ve vodě mají sklon ji nasávat, takže dužina bývá mokrá a chuť slabší. Do vody se navíc vyplavuje část látek z brambor, a to tím víc, čím menší kusy do hrnce dáte. Rozdíl je znát třeba u bramborového salátu, kde rozmáčené kousky snadno ztratí pevnost.
V hrnci se navíc spodní vrstva brambor obvykle uvaří dřív než ta horní. Proto se vyplatí zkusit postup, při kterém se brambora s vodou vůbec nepotká.
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Celý trik spočívá v tom, že se brambory ve slupce pečou v troubě na vrstvě hrubé soli. Pečení v soli má v repertoáru i americký šéfkuchař a televizní moderátor Bobby Flay. Malé brambory zasype solí ochucenou bylinkami a podle něj tak vznikne příloha s jemnou dužinou a křupavou slupkou, která se hranolkům vyrovná, i když nepotřebuje fritézu.
Svou vlastní verzi s kořeněnou solí a citrusovou kůrou zveřejnil také šéfkuchař Mourad Lahlou. Jeho brambory jsou v soli zasypané celé. Sůl promíchaná s lehce našlehanými bílky kolem nich vytvoří pevný krunýř, ve kterém se pečou ve vlastní šťávě. Stejnou techniku Lahlou používá i při pečení ryb.
Jak na to v domácí troubě
Postup je jednodušší, než by se mohlo zdát:
Příprava brambor: Brambory důkladně umyjte a osušte. Pak je na několika místech propíchněte vidličkou, aby z nich při pečení mohla unikat pára a slupka nepraskla. Sůl na dno: Na dno pekáče nasypte souvislou vrstvu hrubé soli zhruba o výšce jednoho centimetru a brambory do ní lehce zatlačte. Pečení: Malým novým bramborám stačí přibližně půl hodiny při 200 °C. Velká brambora potřebuje při 180 °C zhruba hodinu, někdy i o něco déle. Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani vejce. Plněné papriky drží tvar díky 1 surovině, kterou Maďarky přidávají po generace
Do jednoho pekáče dávejte brambory zhruba stejně velké, aby byly hotové naráz. Na velké kusy se nejlépe hodí moučné odrůdy, v obchodě označené jako varný typ C, ideálně kusy o hmotnosti 200 až 300 gramů. Sůl můžete ochutit kořením, které k bramborám odjakživa patří, třeba kmínem nebo majoránkou.
Alobal patří jen na začátek
Alobal přes pekáč na první část pečení udrží u brambor víc páry a dužina v ní měkne. Potom fólii sejměte a nechte brambory dopéct odkryté. Suché horko trouby slupku během zbývajících minut vysuší a zpevní, takže se pěkně zbarví do zlatova. Kdo chce slupku ještě křupavější, může ji po sejmutí alobalu lehce potřít olivovým olejem.
Po vytažení z trouby stačí ze slupky otřít přebytečnou sůl.
Proč jsou brambory uvnitř tak krémové
Za krémovou dužinou stojí pára, kterou si brambora v troubě vyrobí sama. Voda, která z hlízy během pečení odchází, se zachytí v soli a jako horký opar se drží kolem brambory. Hlíza se tak současně peče i dusí, teplo do ní proniká stejnoměrně až k jádru a vnitřek nevyschne.
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Na slupce se přitom usadí trocha soli, která bramboru decentně dochutí. Na talíři ji stačí rozlomit, pokapat lněným olejem a posypat čerstvou řeřichou.
Pára, kterou brambora při pečení v soli sama vydá, ji prohřeje rovnoměrně až do středu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Velká brambora upečená na soli poslouží i jako samostatná večeře. Podélně ji rozkrojte, dužinu na řezu lehce rozmačkejte vidličkou a bramboru naplňte tím, co zrovna máte v lednici, třeba dušenou zeleninou, tvarohem s bylinkami nebo zbytkem guláše.
Zdroje: https://www.williams-sonoma.ca/recipe/salt-roasted-potatoes.html?print=true, https://leitesculinaria.com/?p=80102, https://www.novinky.cz/clanek/zena-recepty-jacket-potatoes-pecene-brambory-s-naplni-40437589, https://forbes.cz/jacket-potatoes-krupave-navenek-mekke-uvnitr-chutnaji-s-lososem-slaninou-i-cedarem/, https://www.skrblik.cz/?p=30765, https://cuisineathome.com/tips/steam-potatoes-for-potato-salad-for-better-texture, https://www.denik.cz/gastronomie/jak-uvarit-brambory.html, https://www.tastingtable.com/1797498/why-roast-potatoes-salt/