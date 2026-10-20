Kolik si ve Švýcarsku vydělá kuchařka v domově důchodců? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím

Den v kuchyni domova pro seniory začíná v Brně i v Lucernu podobně. Je potřeba uvařit desítky porcí a pohlídat diety jednotlivých obyvatel. Kuchařky v obou zemích dělají stejné řemeslo, jejich výplatní páska ale vypadá úplně jinak. Rozdíl mezi výplatou české a švýcarské kuchařky zaskočí i ty, kdo vědí, že se ve Švýcarsku dobře vydělává.
Mzdy v domovech začínají zhruba na 4 500 francích
Pevnou celostátní tabulku pro kuchařky v domovech Švýcarsko nemá. Každý domov se řídí buď mzdovým systémem svého kantonu, nebo kolektivní smlouvou, a od toho se odvíjí i výplata. Svou roli hraje také délka praxe.
Orientační čísla zveřejňuje švýcarský pracovní portál pro sociální a zdravotnické obory sozjobs.ch. Podle přehledu portálu (stav v říjnu 2026) dostává vyučená kuchařka v domově nebo nemocnici na začátku kariéry zhruba 4 500 až 4 800 franků hrubého měsíčně. Po několika letech praxe se dostane na 4 800 až 5 500 franků.
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Po přepočtu kurzem České národní banky z 16. října 2026 vychází už nástupní mzda přibližně na 118 000 až 126 000 korun měsíčně.
Restaurace hlídá kolektivní smlouva
Kuchařům v restauracích a hotelech určuje minimální mzdu celostátní kolektivní smlouva švýcarského pohostinství L-GAV.
Na typickou kuchyni domova se ale smlouva nevztahuje. Výslovně totiž vyjímá stravovací provozy domovů a nemocnic, které nejsou otevřené veřejnosti a slouží jen obyvatelům, pacientům a jejich návštěvám. Kavárna nebo restaurace v domově, která je otevřená veřejnosti, se jí řídí, pokud pro její zaměstnance neplatí závazný vnitřní předpis nebo jiná kolektivní smlouva s aspoň stejně výhodnými podmínkami. Nástupní mzdy v domovech podle přehledu sozjobs.ch přitom vycházejí zhruba na úroveň smluvního minima pro restaurace.
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Česká čísla zveřejňuje ministerstvo práce v Informacích a statistikách o průměrném výdělku (ISPV). Kuchaři a kuchařky ve veřejném sektoru, kam patří i domovy pro seniory zřizované kraji a obcemi, měli v roce 2025 medián hrubého měsíčního platu 31 773 korun. Polovina z nich tedy brala méně. U zaměstnavatelů, kteří vyplácejí mzdu místo platu, tedy hlavně v soukromém sektoru, vyšel medián ještě o něco níž.
Švýcarská nástupní mzda v domově je tak zhruba 3,7krát až 4krát vyšší než výdělek typické české kuchařky ve veřejném sektoru.
Kde Údaj Hrubě za měsíc Švýcarsko, domov pro seniory vyučená kuchařka na začátku kariéry, přehled sozjobs.ch (stav v říjnu 2026) 4 500 až 4 800 franků (zhruba 118 000 až 126 000 korun) Švýcarsko, domov pro seniory po několika letech praxe, přehled sozjobs.ch (stav v říjnu 2026) 4 800 až 5 500 franků Česko, veřejný sektor medián v roce 2025 31 773 korun Za neděle a svátky se připlácí Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat pánve s teflonem. Nahrazují je 1 věcí, která vydrží celý život a nic se na ni nepřipálí
Senioři jedí každý den, a tak se kuchyně v domově nezastaví ani o víkendu, ani ve svátek. Pracovní den kuchařky připadá buď na ráno, nebo na odpoledne. Noční služba ji v kuchyni potká jen výjimečně. Velkou část práce zabírají jídla upravená podle zdravotního stavu jednotlivých obyvatel, například mixovaná strava. Co kdo smí jíst, probírá kuchařka s personálem, který o obyvatele pečuje.
Kuchyně v domově pro seniory vaří i o nedělích a svátcích, za které kuchařka obvykle dostane příplatek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Za směny o nedělích a svátcích si kuchařka v domově obvykle přijde na příplatek. Jaké další výhody ke mzdě dostane, už záleží na konkrétním zařízení.
Na vaření pro seniory mají zvláštní kurz
Kdo chce v domově pracovat s větší odborností, může si doplnit specializaci. Oborová organizace ARTISET pořádá specializační kurz pro kuchaře v sociálních zařízeních, který je určený vyučeným kuchařům s praxí. Kurz probírá:
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Část výuky patří i vedení týmu a hospodaření v kuchyni. Kuchařka se tak stává plnohodnotnou součástí personálu, který se o obyvatele domova stará.
Franky nejsou celá pravda
Vysoká čísla mají háček. Ve Švýcarsku je všechno dražší a velký díl výplaty spolknou hned nájem a další pevné měsíční výdaje. Hodně záleží také na kantonu, ve kterém kuchařka pracuje.
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Švýcarský kuchař si i tak vydělá znatelně víc než jeho kolega v sousedním Německu nebo Rakousku. Kdo ale bere mzdu blízko spodní hranice, musí s penězi zacházet opatrně a na spoření mu toho moc nezbude.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/cms/documents/6e5f254a-74e3-9155-90b5-18e6286cea2e/ISPV_PLS_254.pdf, https://zpravy.kurzy.cz/873357-mzdy-kucharu-sefkuchari-v-hotelovych-restauracich-meli-v-prumeru-62-924-kc-pomocnici-24-847-kc/, https://l-gav.ch/fileadmin/user_upload/20251020-mi-mindestl%C3%B6hne-2026-l-gav-gastgewerbe-DE.pdf, https://www.hotelgastrounion.ch/fileadmin/files/PDF_Dateien/L-GAV_Broschuere_DE.pdf, https://www.berufsberatung.ch/de/aus-weiterbildungen/artiset-bildung-weiterbildung/lehrgang-koch-koechin-in-sozialen-institutionen, https://lohncheck.ch/de/lohn/gastgewerbe/koch, https://grenzgaengerzentrum.de/ratgeber/lohn-gehalt/koch-gehalt-schweiz/, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=16.10.2026, https://www.sozjobs.ch/berufslexikon/koechin-koch-efz