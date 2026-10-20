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Kolik si ve Švýcarsku vydělá kuchařka v domově důchodců? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím

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Den v kuchyni domova pro seniory začíná v Brně i v Lucernu podobně. Je potřeba uvařit desítky porcí a pohlídat diety jednotlivých obyvatel. Kuchařky v obou zemích dělají stejné řemeslo,...
Kolik si ve Švýcarsku vydělá kuchařka v domově důchodců? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím

Kolik si ve Švýcarsku vydělá kuchařka v domově důchodců? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 05:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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