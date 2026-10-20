Mám 2 cukety a 3 vejce. Místo placek dělám večeři z 1 pekáče, po které rodina chce přidat

Kdo někdy smažil cuketové placky pro celou rodinu, dobře zná tenhle scénář. Jeden člověk stojí půl večera u pánve, olej prská po sporáku a než se dopeče poslední várka, první placky na talíři vychladnou. Ze stejných surovin se přitom dá připravit večeře, která se upeče sama a na stůl dorazí celá najednou.
Stačí dvě cukety, tři vejce, kus sýra a jeden pekáč. Výsledek je něco mezi slaným koláčem a nákypem a doma se o poslední kousek obvykle strhne malá přetahovaná. Celý trik stojí na jediné věci, a to na tom, jak naložíte s vodou, kterou má cuketa v sobě.
Proč z cukety v troubě teče voda
Cuketa obsahuje víc než 90 procent vody. Dokud je celá, nijak to nevadí. Jakmile ji ale nastrouháte a dáte do horka, šťáva z ní vyteče, spodek koláče zůstane rozbředlý a při překládání na talíř se kousky rozsypou.
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Pomoc je jednoduchá a stojí jen trochu trpělivosti:
Půl kilogramu nastrouhané cukety prosypte zhruba jednou lžičkou soli. Pak ji nechte 15 až 30 minut odkapávat v cedníku. Mezitím z ní sůl vyláká šťávu a dužinu zároveň dochutí. Nakonec cuketu zabalte do kuchyňské utěrky a ždímejte ji, dokud z ní kape šťáva.
Čím sušší cuketa do mísy půjde, tím líp bude hotový koláč držet tvar.
Osolená a důkladně vyždímaná cuketa zabrání tomu, aby spodek koláče zůstal rozbředlý. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Mladá cuketa je nejlepší volba
Do pekáče se nejlíp hodí cukety, které ještě nestihly přerůst, ideálně do 25 centimetrů délky. Menší kusy pouštějí méně šťávy a nic z nich není potřeba vyškrabávat. Stačí je opláchnout a strouhat i se slupkou, jejíž zelené proužky pak v hotovém koláči hezky prosvítají. Přerostlou cuketu ze zahrádky použít jde taky, jen ji budete solit a mačkat o to důkladněji.
Přečtěte si také: Mám 1 dýni a 2 vejce. Místo polévky peču podzimní koláč z 1 plechu, který zmizí za 10 minut Před strouháním ochutnejte kousek syrové cukety
Jeden krok je dobré udělat ještě předtím, než vezmete struhadlo do ruky. Z konce cukety odřízněte tenké kolečko a syrové ho ochutnejte. Jakmile ucítíte hořkost, patří celý plod do koše. Právě tenhle krátký test doporučuje Státní zdravotní ústav. Hořkost totiž dávají přírodní látky zvané kukurbitaciny, kterým neublíží vaření, pečení ani mrazák. Ochutnávku udělejte dřív, než cuketu okořeníte, protože koření dokáže hořkou chuť zakrýt a látky v jídle přitom zůstanou.
Hořké syrové kolečko je signál, že celá cuketa patří do koše. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rostlina kukurbitaciny začne tvořit, když ji něco stresuje. Odborníci jmenují třeba nedostatek vody, vedra, prudké střídání teplot, škůdce, plísně nebo špatné skladování a hořkost může přinést i zkřížení s okrasnou tykví. Pozor proto dávejte hlavně u úrody z vlastní zahrádky a u semen neověřeného původu.
Otravy jsou vzácné, mohou ale mít vážný průběh. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně v říjnu 2023 informovala o pacientce, kterou lékaři museli přijmout na jednotku intenzivní péče. Žena předtím snědla celou porci zapečené cukety, přestože jí jídlo už během večeře připadalo hořké.
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Postup vypadá takto:
Vyždímanou cuketu dejte do větší mísy a nasypte k ní 100 až 150 gramů nastrouhaného tvrdého sýra, třeba goudy nebo eidamu. Teprve pak přijdou na řadu tři vejce a pár lžic strouhanky, která celou hmotu spojí. Kdo chce sytější verzi, vmíchá do hmoty pár koleček klobásy nebo natrhaný zbytek pečeného kuřete. Cuketa sama výraznou chuť nemá, takže směs klidně dochuťte uzenou paprikou nebo špetkou muškátového oříšku. Na dno pekáče dejte pečicí papír a kápněte na něj trochu oleje, aby se koláč nepřichytil. Směs uhlaďte do rovné vrstvy. Troubu stačí rozehřát na 175 °C a koláč v ní stráví zhruba 30 minut. Hotový je ve chvíli, kdy má sýr nahoře zlatou kůrku. Zbytek se hodí i na druhý den
Koláč po vytažení z trouby nechte chvíli odpočinout, krájí se pak mnohem snáz. Jako příloha k němu stačí lehký zeleninový salát. Co se nesní hned, nechte vychladnout a uložte v krabičce do lednice. Vychladlý koláč se dá krájet na pevné dílky a chutná i bez ohřívání, takže se hodí jako svačina s sebou na další den, třeba na výlet.
Zdroje: https://www.rohlik.cz/tema/recepty-z-cukety-slane-vs-sladke, https://www.rohlik.cz/tema/zapecena-cuketa-v-troube, https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2025/07/SZU_CZVP_2025_07_Aktualita_Kukurbitaciny.pdf, https://cs.wikipedia.org/wiki/Cuketa, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/regiony/zena-skoncila-po-konzumaci-horke-cukety-ve-vaznem-stavu-v-nemocnici-1409, https://www.denik.cz/gastronomie/cuketova-pizza.html, https://forbes.cz/rovnou-pocitejte-s-porci-navic-bezlepkova-frittata-plna-zeleniny-totiz-chutna-i-studena/, https://www.americastestkitchen.com/how_tos/5801-no-more-watery-bland-vegetables, https://www.bosch-home.com/cz/inspirujte-se/recepty/cuketovy-quiche, https://www.denik.cz/gastronomie/recepty-z-cukety.html