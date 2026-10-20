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Češi dávají mléko do dvířek lednice. Je to nejhorší místo v celé lednici a kazí se tam 2x rychleji

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Stačí nepatrný rozdíl v teplotě a mléko se zkazí dřív, než byste čekali. Většina z nás přitom tenhle rozdíl vyrábí sama, a to každý den. Krabice mléka po nákupu skoro...
Češi dávají mléko do dvířek lednice. Je to nejhorší místo v celé lednici a kazí se tam 2x rychleji

Češi dávají mléko do dvířek lednice. Je to nejhorší místo v celé lednici a kazí se tam 2x rychleji

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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