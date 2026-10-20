Češi dávají mléko do dvířek lednice. Je to nejhorší místo v celé lednici a kazí se tam 2x rychleji

Stačí nepatrný rozdíl v teplotě a mléko se zkazí dřív, než byste čekali. Většina z nás přitom tenhle rozdíl vyrábí sama, a to každý den. Krabice mléka po nákupu skoro automaticky putuje do přihrádky ve dveřích a málokdo nad tím vůbec přemýšlí. Pro mléko ale v celé chladničce horší místo nenajdete.
Dva stupně, které rozhodují
Jak citlivě mléko na chlad reaguje, ukázali vědci z Cornellovy univerzity v USA. V roce 2018 zveřejnili v odborném časopise Journal of Dairy Science výpočtový model, který podle teploty skladování předpovídá, kdy se čerstvé pasterované mléko zkazí. Za zkažené přitom považovali mléko, ve kterém počet bakterií překročil stanovenou hranici. Při 4 °C se to po třech týdnech stalo jen u necelé desetiny balení. Při 6 °C za stejnou dobu zhruba u dvou třetin.
Kolikrát rychleji se mléko kazí právě ve vašich dvířkách, nikdo přesně nezměřil. Záleží na typu lednice i na tom, jak často ji doma otevíráte. Výpočet z Cornellu ale dobře ukazuje, že i dva stupně navíc rozhodují o tom, jestli mléko vydrží, nebo se zkazí. Mikrobioložka z téže univerzity mléko do dveří nedoporučuje, protože tam teplota s každým otevřením lednice kolísá.
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Pokaždé, když otevřete lednici, vnikne do ní teplý vzduch z kuchyně. Jako první se opře právě do přihrádek ve dveřích, takže teplota tam během dne neustále stoupá a klesá. Vzadu na policích se drží mnohem klidněji. Řada výrobců spotřebičů i odborníci na skladování jídla proto dveře označují za nejteplejší část chladničky.
Svou roli hraje i fyzika. Teplý vzduch stoupá, a tak bývají horní police teplejší a nejchladněji je obvykle v dolní části. Výrobci i odborníci radí nastavit chladničku zhruba na 1 až 5 °C, nejčastěji se setkáte s doporučením 4 °C.
Kam s mlékem, aby vydrželo
Mléko nejlépe uložíte dovnitř lednice, ideálně dozadu na prostřední polici. Teplota je tam stálá a krabice nedostává při každém otevření dveří dávku teplého vzduchu. Když je prostřední police plná, poslouží i nižší patro.
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Jednotlivá místa v lednici přehledně porovnává tabulka:
Místo v lednici Teplota Hodí se pro mléko? Dvířka Nejteplejší část, teplota během dne neustále stoupá a klesá Nevhodné, teplota tam kolísá nejvíc Prostřední police vzadu Stálá teplota Ano, tam mléko uložíte nejlépe Nižší patro V dolní části bývá obvykle nejchladněji Ano, když je prostřední police plná
Rady výrobců lednic se přitom rozcházejí. Někteří mléku přímo vyhrazují přihrádku na lahve ve dveřích, ideálně do její zadní části, kde je podle nich teplota nejstabilnější. Jiní výrobci dveře doporučují hlavně pro potraviny, které vydrží delší dobu.
Pomůže i obyčejná disciplína. Krabici ukliďte do chladu jako první věc, jakmile se vrátíte z obchodu. A než lednici otevřete, rozmyslete si, co z ní chcete vytáhnout, ať do ní zbytečně nepouštíte teplo z kuchyně.
Přečtěte si také: Mám 1 dýni a 2 vejce. Místo polévky peču podzimní koláč z 1 plechu, který zmizí za 10 minut Nákup patří do lednice hned po příchodu z obchodu, mléko pak uložte raději dozadu na prostřední polici. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Malá balení to odnesou nejvíc
Tatáž mikrobioložka, Nicole Martin z Cornellovy univerzity, upozorňuje ještě na jednu zradu. Web Tom’s Guide cituje její varování, že se menší balení prohřeje rychleji než velké a bakteriím se pak v teplejším mléce daří o něco lépe. Běžná litrová krabice tak ve dveřích reaguje na každé otevření lednice citlivěji než větší balení. A čím déle mléko pobývá v teplejším prostředí, tím víc prostoru dostávají bakterie, kterým chlad jinak růst brzdí.
Na co se dvířka naopak hodí
Přihrádky ve dveřích samozřejmě nejsou zbytečné. Sedí jim potraviny, které se kazí pomalu nebo obsahují přirozené konzervanty. Klidně tam postavte ovocný sirup, ochucovadla v lahvičkách, sklenici s nakládanými okurkami nebo limonádu. Mléku nechte místo vzadu na polici a odmění se vám tím, že vydrží déle.
Zdroje: https://news.cornell.edu/stories/2018/08/milk-carton-sell-dates-may-become-more-precise, https://www.tomsguide.com/home/youve-been-storing-your-milk-in-the-wrong-place-heres-how-you-can-keep-it-fresh-for-longer, https://energozrouti.cz/clanek/do-jakeho-patra-v-lednici-patri-maso-mleko-a-vejce-rozdil-poznate-hned, https://www.beko.com/cz-cs/Podpora/lednice-s-mrazákem–používání–článek/jak-mám-uspořádat-obsah-lednice, https://www.lovefoodhatewaste.com/article/love-your-fridge-and-waste-less, https://www.bosch-home.com/cz/novinky/chladnicky/poradek-v-chladnicce, https://cnn.iprima.cz/jak-skladovat-mleko-v-lednici-aby-dlouho-vydrzelo-do-dvirek-nepatri-upozornuji-experti-506364