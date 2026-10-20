Kolegyně nevěřila, že tenhle cheesecake dělám bez trouby. V práci zmizel do oběda a recept jsem posílala do skupiny

Kdo do práce přinese hladký cheesecake s křupavým dnem, většinou od kolegů slyší, že za ním musela stát hodina v troubě a hlídání teploty. Nepečená verze přitom vypadá i chutná skoro stejně a nejtěžší na ní je trpělivost. Troubu zastoupí lednice a několik drobností, na kterých záleží víc, než by člověk čekal. Postup níže je proto sepsaný tak, aby se dal rovnou přeposlat do pracovní skupiny.
Bez vajec a bez pečení, a přesto drží tvar
Pečený cheesecake drží pohromadě hlavně vejce, která v horku ztuhnou. Nepečená verze je vůbec neobsahuje, a tak pevnost musí zajistit jiné suroviny. Nejčastěji jde o želatinu, které pomáhá smetana vyšlehaná do husté šlehačky.
Svou práci odvede i chlad. Máslo smíchané s nadrcenými sušenkami v lednici ztvrdne a drobky slepí v pevný plát, na kterém může náplň bez obav ležet.
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Recepty se v základních poměrech nápadně shodují. Na formu s odnímatelným okrajem o průměru zhruba 20 centimetrů počítejte s tímto:
200 g sušenek, třeba máslových nebo kakaových 80 až 100 g másla 600 g smetanového sýra typu Philadelphia 100 g moučkového cukru 4 plátky želatiny 200 až 250 ml smetany ke šlehání
Chuť pak dolaďte podle sebe. Do krému se hodí třeba lžička rozpuštěné instantní kávy nebo špetka mleté skořice, navrch zase rybíz, plátky broskví nebo domácí višňový džem.
Přečtěte si také: Mám 1 dýni a 2 vejce. Místo polévky peču podzimní koláč z 1 plechu, který zmizí za 10 minut Krém nepečeného cheesecaku se dá snadno dochutit kávou nebo skořicí a navrch se hodí ovoce či domácí džem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Postup, který zvládne i začátečník Sušenky proměňte na jemnou drť, stačí na to mixér nebo sáček a váleček. Drť pak promíchejte s rozpuštěným máslem. Směs pořádně natlačte na dno formy vyložené pečicím papírem, s čímž pomůže spodek sklenice. Korpus pak dejte do lednice, aby ztuhl, zatímco chystáte náplň. Plátky želatiny nechte několik minut změknout ve studené vodě, potom je vymačkejte a rozpusťte v pár lžících zahřáté smetany. Směs nechte chvíli zchladnout. Do mísy dejte smetanový sýr s moučkovým cukrem a šlehejte, dokud krém není úplně hladký. Želatinu, která už jen mírně hřeje, k němu přilévejte za chodu šlehače. Ze smetany, která vám zbyla, ušlehejte v jiné nádobě tuhou šlehačku. Do krému ji zapracujte po částech pomalými tahy odspodu nahoru, aby zůstal vzdušný. Náplň rozetřete na vychlazený korpus, povrch uhlaďte a formu vraťte do lednice. Na čem nepečený cheesecake nejčastěji ztroskotá
Nejčastěji ho pokazí netrpělivost. Některé recepty uvádějí tři až čtyři hodiny v lednici, zkušení cukráři ale radí počkat aspoň šest hodin a nejlépe celou noc. Střed tuhne nejpomaleji a jeho stav se pozná až při krájení. Kdo chce dezert ráno odnést do práce, připraví ho večer předem.
Druhou pastí je horká želatina. Rozpálená oslabí celou náplň a cheesecake pak po nakrojení ztrácí tvar. Proto se vyplatí želatinu nechat zchladnout a přidávat ji postupně.
Třetí problém se skrývá ve šlehačce. Smetana, která není dost vychlazená nebo se vyšlehá jen napůl, krém nezpevní a dezert zůstane řídký. Šlehejte ji proto rovnou z lednice tak dlouho, dokud nedrží tvar ve špičkách.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Chyba Co se stane Jak jí předejít Krátké tuhnutí v lednici Střed zůstane měkký Nechat dezert v lednici aspoň šest hodin, nejlépe celou noc Horká želatina Náplň zeslábne a po nakrojení se rozlévá Nechat želatinu zchladnout a přidávat ji postupně Nedošlehaná nebo teplá smetana Krém zůstane řídký a nedrží tvar Šlehat vychlazenou smetanu, dokud nedrží špičky Varianta z tvarohu i porce do skleniček
Kdo dává přednost českým surovinám, může smetanový sýr vyměnit za plnotučný tvaroh. Měkčí tvaroh ale tuhne pomaleji, takže tvarohové verze se obvykle nechávají v lednici přes noc. Pro lehčí variantu existují i recepty, ve kterých korpus místo sušenek s máslem tvoří rozmixované namočené kešu oříšky a datle.
Nepečený cheesecake ve skleničkách s víčkem se snadno přenese do práce a každý si vezme svou porci. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Do práce se výborně hodí porce ve skleničkách s víčkem. Na dno přijdou drcené sušenky, na ně krém a ovoce. Každý si pak vezme svou porci. Pokud ale nesete celý dort, pomůže ponořit čepel nože na pár vteřin do horké vody a před každým dalším řezem ji otřít utěrkou. Dílky pak mají rovné hrany.
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Zdroje: https://www.tastingtable.com/1938896/mistakes-avoid-no-bake-cheesecake, https://www.chowhound.com/2126759/mistakes-causing-no-bake-cheesecake-not-to-set, https://oetker.ca/recipes/r/no-bake-cheesecake, https://www.denik.cz/gastronomie/tvaroh-rychlodort/, https://forbes.cz/na-pizze-dobra-v-dezertu-lepsi-vychutnejte-si-bazalku-ve-svezim-nepecenem-cheesecaku-s-jahodami/, https://www.rohlik.cz/chef/24501-no-bake-blueberry-cheesecake, https://forbes.cz/nepecte-chladte-svezi-mandarinkovy-cheesecake-bez-peceni/