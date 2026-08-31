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Skrytý poklad na Slapech! Pod rekreačním rájem leží zlato za stovky miliard, vytěžit ho ale nikdo nesmí

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Skrytý poklad na Slapech! Pod rekreačním rájem leží zlato za stovky miliard, vytěžit ho ale nikdo nesmí. Představte si slunečný letní den, balíte plavky, házíte do kufru paddleboard a vyrážíte směr Slapy. Tam, kde tisíce Čechů každé léto chytají bronz, popíjejí pivo a užívají si pohodu u vody, se přitom pod zemí skrývá neskutečné bohatství. Hned pod nenápadným Veselým vrchem u osady Mokrsko totiž spí největší zlaté ložisko v celé střední Evropě!
zlato Mokrsko, Slapská přehrada, poklad v Česku, těžba zlata, Střední Povltaví

zlato Mokrsko, Slapská přehrada, poklad v Česku, těžba zlata, Střední Povltaví

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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