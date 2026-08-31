Skrytý poklad na Slapech! Pod rekreačním rájem leží zlato za stovky miliard, vytěžit ho ale nikdo nesmí. Představte si slunečný letní den, balíte plavky, házíte do kufru paddleboard a vyrážíte směr Slapy. Tam, kde tisíce Čechů každé léto chytají bronz, popíjejí pivo a užívají si pohodu u vody, se přitom pod zemí skrývá neskutečné bohatství. Hned pod nenápadným Veselým vrchem u osady Mokrsko totiž spí největší zlaté ložisko v celé střední Evropě!
Podle oficiálních státních odhadů se v tamním podzemí schovává minimálně 98 tun ryzího zlata. A pokud by se započítalo i širší okolí, bavíme se až o 130 tunách třpytivého kovu. Při dnešních astronomických cenách zlata má tenhle poklad hodnotu blížící se hranici neuvěřitelných 400 miliard korun. Pro představu – za to by se dal dvakrát kompletně dostavět celý pražský dálniční okruh!
Proč těžaři utřou pusu? Stát zamkl poklad na tři západky
Možná si říkáte, proč už se u Slapů nestaví těžní věže a nejezdí tam náklaďáky plné drahého kovu. Odpověď je jednoduchá: stát tenhle přírodní poklad chrání přísněji než státní pokladnu a těžaře k němu prostě nepustí. Proti jakékoliv těžbě totiž stojí hned trojitá a prakticky neprostupná zeď:
Tvrdá stopka ze zákona: Zlato je v hornině extrémně jemně rozptýlené. K jeho získání by byla potřeba chemická metoda kyanidového loužení. A přesně to česká legislativa nekompromisně a plošně zakazuje.
Voda má přednost před bohatstvím: Ministerstvo životního prostředí smetlo plány na průzkum ze stolu. Vltava a Slapská přehrada totiž slouží jako záložní zdroj pitné vody pro celou Prahu a riziko znečištění vody toxickým arzenem nebo chemií je zkrátka příliš vysoké.
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Foto: Pixabay
Obce těžbu nechce: Místní samosprávy mají stopku těžbě přímo v územních plánech. Zničit si malebnou rekreační krajinu obřím lomem kvůli zisku soukromých těžařů tady nikdo nehodlá.
Zajímavost z podzemí: Zlato tu není ve velkých valouncích nebo bohatých žilách jako ve starých pohádkách. Aby se získalo zmiňovaných 98 tun zlata, muselo by se odstřelit, vytěžit a drasticky chemicky zpracovat neuvěřitelných 51 milionů tun horniny!
Místo obřího dolu vznikla unikátní laboratoř
Zahraniční těžařské firmy kolem Mokrska kroužily dlouhé roky a při každém rekordním skoku cen zlata na světových trzích zkoušejí štěstí znovu. Jenže šance na povolení těžby jsou nulové.
Z průzkumných štol, které v podzemí zůstaly z osmdesátých let minulého století, se navíc stala věc, kterou by málokdo čekal. Vnikla tu unikátní podzemní laboratoř Josef pod hlavičkou ČVUT. Místo toho, aby se pod Veselým vrchem lopotili horníci s krumpáči, dnes v podzemních chodbách pracují špičkoví vědci a studenti, kteří zkoumají geotechniku nebo podzemní hydrologii.
Poklad u Slapů tak i nadále zůstává bezpečně uložený pod zemí. Pro Česko má totiž čistá pitná voda, nádherná příroda a možnost letního koupání nesrovnatelně vyšší hodnotu než stovky miliard ukryté v kameni.
Zdroj: Autorka, https://www.mpo.gov.cz/en/, https://www.mzp.cz/en/, https://www.geology.cz/extranet-eng
Náhledové foto: Pixabay
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