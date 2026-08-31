Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Dominanta Casablanky: Nahlédněte do jedné z největších mešit světa, kam smí i turisté

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pozoruhodné sakrální stavby najdete i v islámském světě. Jednou z nich je mešita Hassana II. v marocké Casablance, jež je druhou největší v Africe a sedmou největší mešitou na světě. Představuje vrchol moderní islámské architektury a jednu z nejvýznamnějších dominant v severní Africe. Byla postavena na počest 60. narozeniny marockého krále Hassana II. a lze ji považovat za symbol národní hrdosti i řemeslné zručnosti.
mešita Hassana II. v Casablance

mešita Hassana II. v Casablance

Zdroj: Svět cestovatele
Reklama
Další články z Svět cestovatele
Moháč 500 let poté: Když se ze symbolu porážky stane klidný říční přístav
Moháč 500 let poté: Když se ze symbolu porážky stane klidný říční přístav
Z loupežnického sídla tichou poustevnou: Skalní hrad Sloup ukrývá kapli vytesanou přímo v kameni
Z loupežnického sídla tichou poustevnou: Skalní hrad Sloup ukrývá kapli vytesanou přímo v kameni

Na jižním okraji obce Sloup na Českolipsku stojí pískovcový masiv zvaný Poustevnický kámen. Více známý je...

Burčáková sezóna vrcholí. Tipy na zářijové akce ve sklepech i pod širým nebem
Burčáková sezóna vrcholí. Tipy na zářijové akce ve sklepech i pod širým nebem

Otevřené sklepy, cimbálovka, koncerty i trochu recese – burčáková sezóna nabízí mnohem víc než jen první...

Batoh plný energie: Co si přibalit na výlet, aby tělo zvládlo každý kilometr?
Batoh plný energie: Co si přibalit na výlet, aby tělo zvládlo každý kilometr?

Výlet do přírody bývá symbolem odpočinku. Z pohledu lidského organismu ale představuje několik hodin...

Tohle dělá za volantem skoro každý. Přitom může porušovat dopravní předpisy
Tohle dělá za volantem skoro každý. Přitom může porušovat dopravní předpisy

Dopravní předpisy nejsou jen seznamem pravidel, příkazů, zákazů a výše pokut, když je nedodržujete. Mají...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...

Všechny články tohoto autora →
Svět cestovatele
Další články z kategorie Destinace
Zobrazit více
LifestyleCestováníDestinace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.