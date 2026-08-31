Dominanta Casablanky: Nahlédněte do jedné z největších mešit světa, kam smí i turisté

Pozoruhodné sakrální stavby najdete i v islámském světě. Jednou z nich je mešita Hassana II. v marocké Casablance, jež je druhou největší v Africe a sedmou největší mešitou na světě. Představuje vrchol moderní islámské architektury a jednu z nejvýznamnějších dominant v severní Africe. Byla postavena na počest 60. narozeniny marockého krále Hassana II. a lze ji považovat za symbol národní hrdosti i řemeslné zručnosti. Mešita nad vlnami Atlantiku
Mešita Hassana II. stojí na skalnatém výběžku přímo
na břehu Atlantského oceánu mezi přístavem a majákem El Hank v Casablance. Díky své unikátnosti je vyhledávaným turistickým cílem v tomto marockém městě. Ostatně mešita neslouží jen pro náboženské účely, ale je možné si ji prohlédnout s průvodcem a obdivovat se celé její nádheře. Na rozdíl od jiných mešit je tato přístupná i pro nemuslimy. Návštěvníci se mohou podívat do modlitebny, na minaret a do místnosti na mytí: Bohatě zdobený modlitební sál v samotném srdci mešity má rozlohu 20 000 metrů čtverečních (200 metrů na délku a 100 metrů na šířku). Pojme celkem na 25 000 věřících. Po obou stranách centrální lodi jsou dvě zavěšená mezipatra pro 5 000 žen. Modlitební sál má otevírací střechu, takže jeho střed se může proměnit ve slunnou terasu. Osvětlen je muránskými lustry a skrze skleněné dveře je vidět na Atlantik. Zajímavě řešená je podlaha v sále, která je vyhřívaná a připomíná marocké koberce. Minaret je druhý nejvyšší na světě, tyčí se do výšky 200 metrů. Jeho fasáda je obložena travertinem. Z jeho vrcholku laserový paprsek vystřeluje do dálky 30 kilometrů směrem k Mekce. Místnost na mytí je v suterénu a pojme na 1 400 lidí. Najdete v ní 41 mramorových fontán ve tvaru lotosových květů a 600 dalších vodních zdrojů.
Mešita je postavena částečně na souši a částečně nad oceánem. Proti erozi a desetimetrovým vlnám ji chrání dva vlnolamy. Součástí komplexu je i náboženská škola
medresa, hamam neboli lázně, muzeum marocké historie, knihovna a konferenční sály. Stavitelé tedy mysleli na všechno a vytvořili dílo, které slouží pro několik účelů. V okolí mešity jsou zahrady, kam si lidé chodí užívat rodinné pikniky. Mešita Hassana II. Foto: Pixabay Jak vznikl nápad na výstavbu mešity v Casablance
Velkou mešitu chtěl nechat vybudovat král Hassan II. jako mauzoleum a připomínku svého zemřelého otce, krále Muhammada V. S výstavbou se započalo v roce 1986, a to podle návrhu
francouzského architekta Michala Pinseau, který v Maroku žil. Práce na mešitě zabraly celkem sedm let. Denně na stavbě pracovala na 1 400 pracovníků a v noci o něco méně, 1 100 pracovníků.
Vnitřní prostory mešity jsou ukázkou tradičního marockého umění:
geometrické mozaiky z ručně tesaných keramických dlaždic zdobí stěny, fontány a sloupy složité kaligrafické a floristické motivy ručně vyřezávané do sádry pokrývají oblouky a klenby monumentální klenby jsou zhotoveny z vyřezávaného a malovaného cedrového dřeva.
Původní záměr byl otevření mešity na 60. narozeniny krále Hassana II. To se ale nepodařilo. Mešita nakonec byla
otevřena 30. srpna 1993 v předvečer výročí narození proroka Mohameda. Letos tedy od tohoto slavnostního okamžiku uběhlo 33 let.
Zdroj: autorka, https://www.fmh2.ma/fr/mosqu%C3%A9e/d%C3%A9pendances/salle-d%E2%80%99ablutions Náhledové foto: Pixabay
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Dominanta Casablanky: Nahlédněte do jedné z největších mešit světa, kam smí i turisté
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