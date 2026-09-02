Jihomoravská metropole hostí unikátní větrný tunel. Odvážlivci v Brně zkoušejí pocity volného pádu z letadla

O víkendu zavítá k nákupnímu centru Olympia Brno speciální větrný tunel Adrop nabízející věrnou simulaci reálného volného pádu. Milovníci ojedinělých zážitků mohou překonat zemskou přitažlivost a poletovat několik metrů nad zemí za asistence profesionálního dohledu. Tento víkendový adrenalinový program potěší rodiny s dětmi, odvážné páry nebo větší partu hravých přátel. Je však dopředu potřeba počítat s tím, že to rozhodně není levná záležitost.
Extrémní vítr a pocit naprosté volnosti
Speciální letová komora nasává vzduch a vytváří mohutný proud dosahující obrovské rychlosti až 287 kilometrů za hodinu. Člověk se v takto silném větru bez jakýchkoli obtíží vznáší pouhých pár metrů nad pevnou zemí. Adrenalinový zážitek představuje naprosto bezpečnou formu zábavy, kdy není důvod k jakýmkoli obavám z velkých výšek nebo vypadnutí mimo tubus. Organizátoři přirovnávají každou minutu strávenou uvnitř komory k jednomu reálnému seskoku z jedoucího letadla se stejnou euforií i vyplavenými endorfiny.
Zkušení instruktoři seznámí každého zájemce s detailními pravidly a pomohou mu nacvičit základní pohyby těla. Letci si před vstupem vypůjčí padnoucí pevnou kombinézu, velkou helmu a nezbytné ochranné brýle k obraně očí před silným tlakem vzduchu. Zákazník v tubusu pak zůstává po celou dobu trvání služby pod naprosto bedlivým dohledem odborníka, který okamžitě reaguje na jakékoli potíže a pomáhá s orientací.
Atrakce dostupná pro širokou veřejnost
Pořadatelé nepožadují žádné mimořádné fyzické dovednosti ani velkou sportovní kondici. K létání uvnitř komory se mohou přihlásit už děti od šesti let i senioři v naprosto běžném důchodovém věku. Společnost navíc omezuje zákazníky pouze maximální velikostí zapůjčované kombinézy, která dosahuje číslování 5XL. Menší děti mohou samozřejmě absolvovat celé dobrodružství, potřebují však závazný písemný souhlas od svého přítomného zákonného zástupce. Diváci mohou celou dobu zůstat blízko a natáčet svá vlastní videa.
Služba má velmi přísná bezpečnostní omezení s ohledem na možná zdravotní rizika zákazníků. Létání se striktně nedoporučuje těhotným ženám nebo lidem trpícím nemocemi krevního oběhu a srdce z důvodu velkého stresu. Mezi časté komplikace bránící bezpečnému vstupu patří podle pořadatelů i potíže se zády, problémy s meziobratlovými ploténkami a opakující se bolesti ramenních kloubů z důvodu hrozícího nechtěného vykloubení. Silný vítr a špatné počasí logicky znemožní bezpečný chod stroje a v takovém případě musí klienti svůj termín bohužel odložit.
Organizační pokyny pro budoucí letce
Služba u nákupního centra funguje pouze během sobotních a nedělních termínů od poloviny srpna až do pětadvacátého října letošního roku. Požadovaná finanční částka za létání závisí na konkrétním časovém úseku i na aktuálních webových slevách.
Standardní tři minuty poletování dítěte vyjdou rodiče na 1429 korun, pro dospělého stojí tahle dávka adrenalinu 1679 korun. Pokud máte raději sdílené zážitky s větší skupinou lidí, rodinný patnáctiminutový balíček pro pět osob se dá momentálně pořídit za 7559 korun. Důležitým pravidlem je bezpodmínečná přítomnost klienta na místě konání šedesát minut před jeho domluveným startem kvůli přípravě a popisu bezpečnosti.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (kudyznudy, adrop.cz/simulator-volneho-padu/detail-jihomoravsky-mesto-brno-doba-3-minuty-osob-1-osoba-specifikace-vetrny-tunel).