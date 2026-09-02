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Jihomoravská metropole hostí unikátní větrný tunel. Odvážlivci v Brně zkoušejí pocity volného pádu z letadla

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Speciální větrný tunel u nákupního centra Olympia Brno nabízí ojedinělý zážitek. Milovníci adrenalinu si mohou bezpečně vyzkoušet pocit reálného volného pádu.
U Olympie v Brně si můžete užít větrný tunel

U Olympie v Brně si můžete užít větrný tunel

Zdroj: FOTO:FOTO: vizualizace redakce Vyletarium prostř. GEMINI
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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