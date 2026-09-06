Kurzor bliká, mění velikost a ignoruje nastavení. Poslední aktualizace Windows 11 rozbila myš a oprava není v dohledu

Problém vypadá triviálně, dokud se s ním člověk nesetká. Po instalaci aktualizace KB5120998 pro Windows 11 ve verzích 24H2 a 25H2 systém přestane načítat uložené hodnoty personalizace kurzoru. Vlastní schéma, barva, velikost i animace, to vše se vrátí na výchozí bílý ukazatel. Kdo si kurzor zkusí ručně přenastavit, zjistí, že změna se buď neprosadí vůbec, nebo se po restartu opět ztratí. V uživatelských hlášeních se navíc objevují popisy blikání a občasných změn animací kurzoru, které Microsoft souhrnně řadí pod „reset personalizace“. Jinými slovy: systém nastavení neztratil, ale odmítá je načíst. A oprava? K 3. září 2026 ji Microsoft pouze slíbil „v budoucí aktualizaci Windows“, bez data, bez čísla záplaty, bez dočasného řešení.
Který update je skutečný viník
Na internetu koluje zmatek kolem buildů, takže je důležité to upřesnit. Chyba patří k aktualizaci KB5120998, vydané 27. srpna 2026, s buildy 26200.9278 (pro 25H2) a 26100.9278 (pro 24H2). Buildy 26200.9168 a 26100.9168, které se v některých článcích mylně uvádějí jako zdroj problému, ve skutečnosti patří ke starší bezpečnostní aktualizaci KB5121003 z 11. srpna 2026. Ta má vlastní seznam známých problémů, ale kurzor mezi nimi nefiguruje.
Proč po KB5120998 tolik lidí sáhlo, přestože šlo o volitelnou preview aktualizaci? Aktualizace přinesla lákavé novinky: přesouvatelný hlavní panel, změnu velikosti nabídky Start a úpravy Windows Search. Právě proto se chyba rozšířila rychleji, než bývá u preview aktualizací obvyklé. Microsoft sám tyto volitelné preview releasy popisuje jako nástroj časné validace před následujícím povinným měsíčním bezpečnostním updatem. Jinými slovy, uživatelé de facto testovali obsah příštího Patch Tuesday.
Koho se chyba týká a jak to poznat
Microsoft oficiálně vymezuje zasaženou skupinu jako neanglické instalace Windows 11 24H2 a 25H2 s nainstalovanou KB5120998 nebo novějším updatem postaveným na stejném kódu. Česká jazyková verze do této skupiny spadá. Podle sekundárních hlášení serveru Windows Latest se ale problém může projevit i na anglickém systému s přidaným sekundárním jazykem nebo rozložením klávesnice. Microsoft to zatím výslovně nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.
Jak ověřit, jestli se vás chyba týká:
- Stiskněte Win + R, napište
winver a zkontrolujte číslo buildu. Hledáte 26200.9278 nebo 26100.9278.
- V Nastavení → Windows Update → Historie aktualizací ověřte, zda je v seznamu KB5120998.
- Symptom: kurzor se po změně schématu, barvy či velikosti vrací ke standardnímu bílému ukazateli, případně nereaguje na uložené nastavení ani po restartu.
Pokud máte jiný build a kurzor se chová podivně, příčina bude jinde. Microsoft letos řešil i samostatný problém s mizejícím kurzorem v klasickém Outlooku, ten ale s KB5120998 nesouvisí.
Proč oprava zatím chybí
V systému Release Health vede Microsoft chybu ve stavu Confirmed. To v jeho vlastní terminologii znamená, že problém potvrdil a pracuje na řešení, ale zatím neposkytl ani dočasné opatření (stav „Mitigated“), ani hotový fix (stav „Resolved“). Formulace v changelogu zní stroze: „Pracujeme na řešení a poskytneme aktualizaci v některém z nadcházejících vydání Windows.“
Žádné datum. Žádné KB číslo budoucí opravy. Žádný přechodný postup od Microsoftu.
Podle nás je to u chyby zasahující tak základní ovládací prvek systému překvapivě málo. Microsoft u hromadných problémů umí vydat mimořádný out-of-band update i mimo pravidelný cyklus, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se k tomu chystal. Realisticky lze čekat opravu nejdříve v zářijovém Patch Tuesday, tedy kolem 9. září 2026. Slíbit to ale nejde.
Za zmínku stojí, že KB5120998 přinesla i druhý potvrzený problém: na některých počítačích se po aktualizaci zobrazí černé pozadí plochy a nenačtou se nastavení plochy. Obě chyby zřejmě sdílejí společný kořen v rozbité větvi personalizačních komponent.
Co dělat, když vás chyba zasáhla
Microsoft sice nevydal specifický workaround, ale řešení existuje a je prosté. Protože KB5120998 je volitelná preview aktualizace, nikoli povinný bezpečnostní patch, její odinstalace nepředstavuje bezpečnostní riziko.
Postup:
- Otevřete Nastavení → Windows Update → Historie aktualizací → Odinstalovat aktualizace.
- Najděte KB5120998 a klikněte na Odinstalovat.
- Po restartu ověřte, že se kurzor vrátil k vašemu nastavenému schématu.
- Aby se update hned nevrátil, přejděte do Nastavení → Windows Update a pozastavte aktualizace. Windows 11 umožňuje pauzu až na 35 dní.
Kdo aktualizaci ještě nenainstaloval, nemusí spěchat. Novinky jako přesouvatelný hlavní panel jsou lákavé, ale dorazí i v příštím povinném updatu, tentokrát snad bez rozbitého kurzoru.
Rozbitý kurzor myši je druh chyby, která člověka nenechá v klidu pracovat. Není to pád systému, není to ztráta dat, ale je to neustálá, drobná iritace při každém pohybu ruky. Microsoft problém potvrdil, ale datum opravy zatím nedal. Kdo nechce čekat, má jedinou spolehlivou cestu: KB5120998 odinstalovat a dočasně zamknout dveře, kterými se vrací.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda