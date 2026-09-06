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V Postoloprtech zmizely po válce stovky lidí. Museli si sami vykopat hroby, viníci nebyli nikdy potrestáni

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V Postoloprtech se odehrála jedna z největších poválečných tragédií. Československá armáda tam popravila stovky civilistů. Nikdo však před soudem nestanul.
Postoloprtská kasárna

Postoloprtská kasárna

Zdroj: FOTO:Lysippos, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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