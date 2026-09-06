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Pojišťovny přispívají na chytré hodinky 10 000 Kč. Zde je návod, jak získat peníze

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Nositelná elektronika dokáže zachytit srdeční arytmie dřív než lékař. Proto některé pojišťovny v roce 2026 přispívají tisíce korun na jejich pořízení.
Pojišťovny přispívají na chytré hodinky 10 000 Kč. Zde je návod, jak získat peníze

Pojišťovny přispívají na chytré hodinky 10 000 Kč. Zde je návod, jak získat peníze

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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