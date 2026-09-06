Pojišťovny přispívají na chytré hodinky 10 000 Kč. Zde je návod, jak získat peníze

Fibrilace síní patří mezi nejčastější poruchy srdečního rytmu a každoročně postihuje statisíce Čechů. Problém je v tom, že řada lidí o ní ani netuší – nemoc se totiž nemusí projevovat žádnými příznaky. Přitom včasný záchyt dokáže výrazně snížit riziko mrtvice nebo srdečního selhání.
Právě proto začaly některé tuzemské zdravotní pojišťovny finančně podporovat nákup chytrých hodinek s certifikovanou funkcí EKG. Zatímco dříve byla nositelná elektronika vnímána spíš jako módní gadget, dnes se stává nástrojem prevence, který může zachránit život.
Které pojišťovny v roce 2026 přispívají?
Odpověď není jednoduchá – každá pojišťovna zvolila jiný přístup. Zatímco některé nabízejí přímý příspěvek na nákup zařízení, jiné vsadily na úplně odlišné cesty podpory moderních technologií. A pak jsou tu pojišťovny, které na hodinky nepřispívají vůbec.
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR patří mezi ty, které se rozhodly nositelnou elektroniku nepodporovat. Stejně tak v roce 2026 nenajdete příspěvek určený přímo na chytré hodinky u České průmyslové zdravotní pojišťovny, RBP zdravotní pojišťovny ani Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.
Největší pojišťovna sází na jiný model
Všeobecná zdravotní pojišťovna, u které je pojištěna většina Čechů, nákup hodinek ze svého fondu prevence neproplácí.
VZP však nezůstala pozadu – od července 2026 zkouší zcela nový mechanismus. Výrobci zdravotnických aplikací a přístrojů mohou požádat pojišťovnu o posouzení své technologie. Pokud novinka prokáže bezpečnost a přínos pro pacienty, VZP ji začne na zkušební dobu 12 až 24 měsíců dočasně hradit přímo v rámci léčby.
Cílem je zavést transparentní, standardizovaný a řízený mechanismus pro vstup inovací, který nám umožní pružně reagovat na rychlý rozvoj technologií a zavádět novinky v praxi.
Pro klienty to znamená jednu zásadní změnu: o technologie sami nežádají a neplatí za ně z vlastní kapsy. Pokud lékař uzná, že by jim konkrétní zařízení pomohlo, dostanou ho v rámci léčby automaticky.
Kdy dostanete tisíce na hodinky při hubnutí
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR zvolila specifickou cestu – chytré hodinky zařadila do programu podpory léčby obezity. Dospělí mohou získat až 2 000 Kč, děti dokonce až 4 000 Kč.
Podmínkou je dlouhodobá léčba obezity pod dohledem lékaře nebo nutričního terapeuta. Klient musí zhubnout minimálně o 10 % své původní hmotnosti a potvrzení o úspěšném zhubnutí lze získat nejdříve po 16 týdnech aktivní léčby.
Příspěvek lze využít nejen na chytré hodinky nebo fitness náramek, ale také na chytrou váhu – vždy musí jít o zařízení, které sleduje tělesné funkce a propojí se s mobilní aplikací. Peníze lze čerpat i na další konzultace u nutričního terapeuta nebo na vybrané léky na hubnutí, které pojišťovna běžně nehradí.
Pojištěnci zapojení do programů dálkového sledování zdravotního stavu – například při podezření na poruchy srdečního rytmu nebo při spánkové apnoi – mohou u ZP MV ČR získat další příspěvek až 2 000 Kč v rámci programu telemonitoringu.
Jediná pojišťovna dává až 10 000 Kč bez podmínek diagnózy
Oborová zdravotní pojišťovna je v roce 2026 jedinou, která přispívá na chytré hodinky bez vazby na konkrétní onemocnění. OZP začala podporovat chytrá nositelná zařízení s konkrétním využitím při sledování zdravotního stavu už v roce 2019 jako jedna z prvních.
Smysl podpory vidí pojišťovna především v prevenci. Využití běžně dostupné nositelné elektroniky k průběžnému sledování zdravotního stavu může vést zejména u chronických pacientů (ale nejen u nich) k včasnému zachycení poruch srdečního rytmu, a tedy k včasnému zahájení lékařské péče.
Klienti OZP mohou i v roce 2026 čerpat příspěvek na chytré hodinky s CE certifikací zdravotnického prostředku pro záznam EKG křivky.
Výše příspěvku závisí na kreditním systému v klientské aplikaci VITAKARTA. Výše příspěvku u konkrétního klienta závisí na množství kreditů, které ve Vitakartě nashromáždil.
Maximální částka může dosáhnout až 10 000 Kč ročně. Nárok mají všichni klienti OZP bez ohledu na věk nebo diagnózu. Podmínkou je pouze dostatečné množství kreditů, které naši klienti v průběhu roku získávají za aktivity spojené s péčí o zdraví.
Platí ale standardní pravidla fondu prevence: klient musí absolvovat preventivní prohlídku v zákonné lhůtě a nesmí mít vůči pojišťovně splatný dluh.
Zásadní je také výběr správného zařízení. Příspěvek se vztahuje výhradně na hodinky s CE certifikací zdravotnického prostředku pro záznam EKG. Podmínky nejsou postavené na konkrétní značce, ale na zdravotnické funkci a odpovídající certifikaci zařízení.
Tuto certifikaci splňují například Apple Watch Series 4 a novější modely, Samsung Galaxy Watch, Fitbit Sense či vybrané modely Huawei. Na běžný fitness náramek bez CE certifikace příspěvek získat nelze.
Proč pojišťovny vsadily právě na EKG hodinky
Moderní chytré hodinky měří tepovou frekvenci, okysličení krve, kvalitu spánku nebo úroveň stresu. Dražší modely s odpovídající certifikací navíc dokážou zaznamenat elektrickou aktivitu srdce podobně jako EKG přístroj v ordinaci.
Jde sice o zjednodušenou verzi vyšetření – zatímco lékař snímá srdeční činnost z 10 elektrod rozmístěných na hrudníku a končetinách, hodinkám stačí přiložit prst na korunku a záznam se pořídí přímo ze zápěstí. I takto jednoduché měření ale dokáže upozornit na nepravidelnosti srdečního rytmu.
Právě včasné odhalení arytmií je hlavním důvodem, proč některé zdravotní pojišťovny na nositelnou elektroniku přispívají.
Zdroje článku: arecenze.cz, kupi.cz, mobilizujeme.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová