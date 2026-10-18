Katův šleh nemusíte objednávat v restauraci. S pečenými bramborami si tuhle klasiku vychutnáte i doma

Máte chuť na jednoduché, syté a trochu pikantní jídlo, které má blízko ke staré hospodské klasice? Udělejte katův šleh a k němu brambory z trouby. U nás doma tahle kombinace mizí rychle. Líbí se mi na ní hlavně ta obyčejná, ale poctivá skladba: vepřové maso, barevné papriky, kyselé okurky a omáčka, ve které se potkává kečup, rajčatové pyré, worcester i sójová omáčka. Brambory se mezitím upečou víceméně samy. A bez nich by to prostě nebylo ono.
Katův šleh vypadá jako jídlo, se kterým je spousta práce, ale ve skutečnosti na něm není nic záludného. Nejvíc záleží na mase. Když ho hned od začátku necháte jen pouštět šťávu, výsledek bývá mdlý. Pánev má být rozpálená a maso se musí krátce, svižně opéct. Pak má lepší chuť a celá směs působí živěji. Nejčastěji beru , protože je vepřovou kýtu libovější. Když mám ale po ruce plec, klidně ji použiju taky, jen jí dopřeju pár minut navíc.
Můj tip zní: Okurky do pánve neházím úplně na začátku. Přijdou až po krátkém orestování zeleniny, jinak se v omáčce zbytečně rozměknou a ztratí pevnost. Česnek krájím na plátky. Lis nechávám v šuplíku, protože v hotovém jídle je takhle česnek příjemnější a neprosadí se tak agresivně. Katův šleh jako stará hospodská jistota
Katův šleh, nebo jednoduše kaťák, býval roky pevnou položkou na českých hospodských jídelních lístcích. Často se nosil s hranolky, někde s rýží, jinde s bramboráčky. Základ byl jasný: nudličky masa, trochu zeleniny a omáčka, která má říz. Tahle sestava přežila docela dlouho. Jen dnes si ji hodně lidí raději udělá doma, už jen proto, že přesně vidí, co do pánve padá. Recept na hospodský katův šleh s pečenými bramborami
Tuhle verzi vařím doma nejčastěji. Má výraznou chuť, ale není zbytečně ostrá, takže ji zvládnou i ti, kdo se feferonkám spíš vyhýbají.
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení a dušení: 35 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 55 minut Ingredience, které budeme potřebovat 600 g vepřové kýty 800 g brambor 1 větší cibule 1 menší červená cibule 1 červená paprika 1 zelená paprika 1 žlutá paprika 3 kyselé okurky 3 stroužky česneku 2 lžíce sádla 2 lžíce kečupu 1 lžíce rajčatového pyré 1 lžíce worcesterské omáčky 1 lžíce sójové omáčky dle chuti sůl a pepř Postup přípravy kaťáku s pečenými bramborami
1. Brambory pořádně omyjte, podle velikosti je rozkrojte na poloviny nebo na měsíčky a rozložte je na plech. Osolte, lehce potřete
sádlem nebo olejem a dejte péct na 200 °C zhruba 30 až 35 minut, až zezlátnou. V polovině pečení je otočte, stačí obyčejnou obracečkou. Foto: Cooky.cz, Brambory v polovině pečení otočte.
2.
Vepřovou kýtu nakrájejte na tenké nudličky. Maso osolte, opepřete a nechte ho chvíli ležet na prkénku, než si připravíte zeleninu. Foto: Cooky.cz, Maso nakrájejte, ochuťte a nechte chvíli odležet.
3.
Cibuli i červenou cibuli nasekejte nadrobno. Papriky zbavte jadřinců a nakrájejte na proužky. Okurky pokrájejte na tenčí plátky, česnek také na plátky.
4. Ve větší pánvi nebo v hlubším kastrolu rozehřejte
1 lžíci sádla. Přidejte masové nudličky a zprudka je restujte asi 5 minut. Maso se má zatáhnout a trochu chytnout barvu. Nemá se jen tak vařit ve vlastní šťávě.
5. K masu vsypte
cibuli, krátce ji promíchejte a asi po minutě přidejte papriky, okurky a česnek. Restujte ještě přibližně 5 minut. Zelenina má změknout, ale neměla by se rozpadnout ani ztratit barvu.
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6. Vmíchejte
kečup, rajčatové pyré, worcesterskou omáčku a sójovou omáčku. Směs dobře promíchejte, aby se maso obalilo a omáčka se na pánvi krátce orestovala.
7, Přilijte jen trochu vody, přibližně
100 ml, pánev nebo kastrol přiklopte a duste asi 15 až 20 minut, dokud maso nezměkne. Občas promíchejte. Když omáčka moc zhoustne, přidejte pár lžic vody. Pokud je naopak řídká, nechte ji chvíli probublat bez pokličky. Foto: Cooky.cz, Pro případnou ostrost jídla nakonec můžete přidat trochu chilli nebo feferonku.
8. Hotový katův šleh ochutnejte a podle potřeby dolaďte
solí a pepřem. Kdo chce ostřejší verzi, může přidat špetku chilli nebo kousek feferonky. Já to dělám spíš podle nálady a hlavně podle toho, kdo bude jíst.
9.
Katův šleh podávejte s pečenými bramborami hned po dovaření. Nejlepší je čerstvý, ale pokud něco zůstane, v lednici vydrží do druhého dne. Po ohřátí bývá chuť ještě o něco výraznější. Rady a proč u katova šlehu funguje právě tahle kombinace Brambory rozložte na plech v jedné vrstvě. Když se na sebe namačkají, začnou se spíš dusit než péct. Maso krájejte opravdu na tenké nudličky. Rychleji změkne a omáčka se do něj lépe dostane. Pokud chcete jemnější chuť, uberte trochu sójové omáčky a přidejte papriku navíc. Jídlo zůstane výrazné, jen nebude působit tak ostře. Tenhle recept stojí hlavně na kontrastu. Vepřové maso dodá sytost, papriky přinesou sladkost a šťávu, okurky zase kyselost, která směs pěkně zvedne. Worcester a sójová omáčka přidají hlubší chuť, aniž by se muselo stát u sporáku celé odpoledne. Není to jídlo na načančaný talíř kvůli fotce, spíš starší hospodská klasika, která pořád dává smysl.
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