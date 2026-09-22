Zbojnická pečínka podle tradičního pojetí: Poctivý recept na sytý oběd s křehkým masem a výraznou omáčkou

Zbojnická pečínka patří k jídlům, u kterých se moc nemluví a rovnou se nabírá. Hodí se ve chvíli, kdy má být oběd sytý, poctivý a bez parády navíc. Nejčastěji ji dělám, když chci do jedné pánve nebo pekáče dostat vepřové maso, játra, klobásu i cibuli a mít z toho večeři, po které se doma nehledá rohlík, ale spíš poslední zbytek šťávy. Maso, slaninka, hořčice a sladká paprika tu spolu udělají výraznou chuť i bez složitých kuchařských triků.
Na téhle pečínce je příjemné, že snese
různé domácí úpravy a pořád zůstává sama sebou. Někdo dá masa méně, někde se nešetří játry, jinde se přihodí cibule skoro od oka. Když se člověk podívá na běžné receptové verze, pořád se vrací stejný základ: . Víc toho vlastně není potřeba. Žádná ozdoba pro ozdobu, jen suroviny, které se na pánvi dobře snášejí. vepřové maso, vepřová játra, uzená klobása, slanina a cibule
Můj tip zní: Pokud vám čas dovolí, potřete maso hořčicí a nechte ho aspoň 20 minut odpočinout. Není to žádná povinná ceremonie, ale chuť se líp spojí a maso se při prudším opečení tolik nevysuší. Zbojnická pečínka jako stará poctivá hospodská škola
Zbojnická pečínka spadá do skupiny jídel, která stojí na mase, výpeku a uzené chuti. V domácnostech i hospodských verzích se používá
vepřová kýta, plecko nebo kotleta, k tomu vepřová játra a pořádná uzená klobása. Někdo ji nechá dusit víc do šťávy, jiný má raději opečenější kousky masa. Obojí je v pořádku. Tady opravdu neexistuje jen jedna jediná správná cesta. Recept na poctivou zbojnickou pečínku
Doba přípravy: 20 minut Doba tepelné úpravy: 35 minut Počet porcí: 4 Celkový čas: zhruba 55 minut Ingredience pro přípravu 600 g vepřové kýty nebo plecka 400 g vepřových jater 150 g uzené klobásy 80 g anglické slaniny 2 větší cibule 2 lžíce plnotučné hořčice 1 lžíce sádla nebo oleje 1 lžička sladké mleté papriky 1/2 lžičky škrobové moučky 150 ml vody nebo vývaru sůl podle chuti čerstvě mletý pepř podle chuti Postup přípravy fantastické zbojnické pečínky
1.
Vepřové maso nakrájejte na menší plátky nebo nudličky. Lehce ho naklepejte, jen mírně osolte, potřete hořčicí a přidejte trochu pepře. Pak ho na chvíli odložte stranou.
2.
Vepřová játra očistěte, odstraňte blány a nakrájejte je na plátky nebo širší proužky. Sůl nechte až na konec. Játra umějí ztvrdnout překvapivě rychle, a tenhle malý detail je znát.
3.
Klobásu nakrájejte na kolečka, slaninu na proužky a cibuli na tenčí půlměsíce. Vyplatí se mít všechno nachystané předem, protože od rozpálené pánve už to pak běží svižně.
4. Ve větší pánvi nebo hlubším kastrolu rozehřejte
sádlo. Jako první dejte opéct slaninu, aby pustila tuk a trochu zezlátla. Potom přidejte klobásu a krátce ji orestujte.
5. Do výpeku přidejte
vepřové maso a zprudka ho zatáhněte ze všech stran. Jakmile začne chytat barvu, vsypte cibuli a ještě pár minut restujte, až povolí a začne měknout.
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6. Přisypte
sladkou papriku, rychle promíchejte a hned přidejte připravená játra. Paprika nesmí dlouho stát na horkém tuku, jinak zhořkne. Stačí opravdu pár vteřin a všechno spojit dohromady.
7. Směs podlijte
150 ml vody nebo vývaru, stáhněte plamen a pod pokličkou duste asi 20 až 25 minut. Občas promíchejte. Když se šťáva moc odpařuje, přilijte maličko vody.
8. Ve chvíli, kdy je
maso měkké a játra hotová, rozmíchejte škrobovou moučku v troše studené vody a vlijte ji do pánve. Nechte krátce provařit, zhruba 2 minuty, aby se šťáva lehce zahustila.
9. Nakonec dolaďte
solí a pepřem. Se solí raději pomalu, protože slanina i klobása bývají dost slané samy o sobě.
10. Hotovou
zbojnickou pečínku podávejte hned, dokud je šťáva horká a maso měkké. U nás doma k ní nejčastěji vyhrává dušená rýže, ale sedí i vařené brambory nebo krajíc čerstvého chleba. Do druhého dne v lednici vydrží a po opatrném ohřátí je pořád dobrá. Foto: Princ_Mário, Zbojnická pečínka Rady Pro jemnější výsledek sáhněte spíš po vepřové kýtě. Kdo chce šťavnatější pečínku, ten ať vezme plecko. Cibuli nenechte jen tak zesklovatět ve spěchu. Když trochu zesládne, šťáva má hned lepší základ. Pokud máte rádi výraznější chuť, přidejte špetku pálivé papriky nebo kousek česneku. Zbylou pečínku můžete druhý den klidně dát k těstovinám. Tradiční to není, ale doma to funguje bez řečí.
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Zdroj: Se souhlasem
Princ_Mário