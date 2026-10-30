Smrtonosná zbraň 4 měla mít v roli padoucha Jackieho Chana. Jet Li pak zasypal Gibsona ranami, které kamery nestíhaly

Smrtonosná zbraň 4, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Smrtonosná zbraň 4, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Smrtonosná zbraň 4, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Smrtonosná zbraň 4, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Smrtonosná zbraň 4, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova
Akční komedie Smrtonosná zbraň 4 z roku 1998 přinesla na plátno poprvé v záporné roli mistra bojových umění Jeta Liho. Herec byl však při natáčení tak rychlý, že ho režisér Richard Donner musel požádat o zpomalení úderů, protože je kamery nestíhaly zaznamenat. Losangelesští detektivové na stopě padělatelů
Detektivové Martin Riggs a Roger Murtaugh čelí čínským triádám, které operují na americké půdě. Zločinecká organizace se snaží pomocí padělaných peněz uplatit úředníky a dostat z asijského vězení na svobodu své bývalé vůdce. Riggs se do případu pouští v době, kdy čeká dítě se svou partnerkou Lornou a zvažuje manželství. Murtaugh navíc řeší rodinné starosti se svou dcerou Rianne a tajným zetěm, detektivem Leem Buttersem.
Hlavního protivníka ústřední dvojice, nelítostného člena triády Wah Sing Kua, ztvárnil Jet Li. Pro asijskou hvězdu šlo o vůbec první hollywoodský snímek a zároveň o první příležitost hrát zápornou postavu. Původně dostal nabídku na stejnou roli Jackie Chan, ten ji ale odmítl s tím, že zločince ve filmech nikdy nehraje.
Závěrečný souboj donutil tvůrce ke změně scénáře
Schopnosti Jeta Liho se naplno projevily při nácviku finální konfrontace. Závěrečný souboj se měl původně odehrát pouze mezi jeho postavou a samotným Riggsem, kterého hrál Mel Gibson. Během zkoušek však Li zablokoval Gibsonův úder a rovnou mu zasadil dvacet dalších ran tak rychle, že je štáb v monitoru rozeznal až po zpomalení záběrů. Tvůrci následně usoudili, že by diváci neuvěřili, že by Riggs dokázal takového protivníka porazit sám, a rvačku přepsali.
Strach z přesnosti asijského bojovníka pocítila i Rene Russo, která představovala Lornu. Před natáčením scény, ve které ji Wah Sing Ku knokautuje jedním kopem do hlavy, se herečka bála skutečného zásahu a chvíli odmítala otevřít dveře, i když už běžely kamery.
Natáčení bez hotového konce
Práce na snímku provázel obrovský časový tlak. Natáčení začalo v lednu 1998, přestože ještě nebyla dopsaná závěrečná třetina scénáře a samotný konec se vymýšlel až na place. Poslední klapka padla v polovině května, tedy necelé dva měsíce před červencovou premiérou. Střihači proto pracovali zrychleným tempem a do propagačních upoutávek se dostaly i alternativní či nepoužité záběry, které v konečné verzi chybí.
Značnými úpravami prošlo během produkce i herecké obsazení. Chris Rock a Joe Pesci získali své role na poslední chvíli, přičemž Pesci si za tři týdny práce odnesl honorář jeden milion dolarů. Rockův detektiv Butters byl navíc v původních plánech koncipován jako gay, což v praxi nefungovalo, a autoři ho nakonec upravili na manžela Murtaughovy dcery. Do stejné role přitom studio před ním zvažovalo Willa Smithe, Eddieho Murphyho nebo Larenze Tatea.
Honička na dálnici vznikala v Las Vegas
Filmaři museli řešit komplikace i při hledání vhodných lokací pro akční pasáže. Scénu rvačky a automobilové honičky, při které je Riggs tažen na stole za obytným vozem, se nepodařilo umístit nikam v Kalifornii. Štáb proto získal povolení od starosty v Las Vegas a celou sekvenci natočil na tamní dálnici. Ve filmu se tak v pozadí objevují nevadské hotely a kasina Luxor a Mandalay Bay, ačkoli se příběh odehrává v Los Angeles.
Na plátně se objevila i drobná technická nepřesnost týkající se Riggsovy zbraně. Laserový paprsek z jeho zaměřovače se v jednom záběru odráží od železného válce, což by se ve skutečnosti nestalo. Detaily se odrážejí i ve výpravě, například loď Rogera Murtaugha nese název Code 7, což u losangeleské policie slouží jako rádiová zkratka pro přestávku na jídlo.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).