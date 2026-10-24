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Řemeslník prozradil, kolik si účtuje za rekonstrukci koupelny: Pod tuto částku se s lidmi ani nebaví

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Zavolat obkladači a domluvit se na nové koupelně do konce měsíce zní […]
Řemeslník prozradil, kolik si účtuje za rekonstrukci koupelny: Pod tuto částku se s lidmi ani nebaví

Řemeslník prozradil, kolik si účtuje za rekonstrukci koupelny: Pod tuto částku se s lidmi ani nebaví

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

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