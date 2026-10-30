Batman: Pattinson kradl na place ponožky, Farrell neseděl do kostýmu a Hádankář si omotával hlavu fólií

Batman, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Batman, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Batman, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Batman, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Batman, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Batman, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Batman, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Batman, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Batman, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Batman, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova
V temném snímku The Batman z roku 2022 vyneslo natáčení Robertu Pattinsonovi kromě milionů dolarů za roli také neobvyklou sbírku rekvizit. Z placu si totiž postupně odnesl přes sto padesát párů ponožek, než ho produkce odhalila a důrazně ho požádala, aby s kradením přestal. Výrazná komiksová adaptace však nabídla mnohem více překvapivých momentů a komplikací. Na konkurzu pózoval v Clooneyho masce
V Gothamu řádí sériový vrah, který si vybírá oběti mezi vlivnými městskými politiky. Temný mstitel Bruce Wayne, kterého ztvárnil Robert Pattinson, už dva roky bojuje se zločinem v ulicích jako Batman. Stopy ho zavedou hluboko do podsvětí, kde odhaluje rozsáhlou korupci. Během pátrání potkává mimo jiné zlodějku Selinu Kyle v podání Zoë Kravitz nebo mafiána Carmine Falcona, kterého hraje John Turturro. Osamělý hrdina musí navázat nová spojenectví, aby dokázal město zachránit.
Pattinson do temné role investoval obrovské nadšení už na samotném konkurzu. Tajně si tam pořídil selfie v převleku netopýřího muže, aby měl památku pro případ, že by part nakonec nezískal. Protože mu však původně připravená maska po Valu Kilmerovi neseděla, musel si obléknout kousek, který v devadesátých letech nosil George Clooney.
Studium vrahů a bolestivá fólie na tváři
Představitel Hádankáře Paul Dano pečlivě studoval materiály o skutečných sériových vrazích. Téma ho ale děsilo natolik, že dokumenty odmítal číst o samotě a bral si je raději do kaváren a na veřejná místa. Samotná postava Hádankáře přitom vizuálně vycházela ze skutečného Zodiaca, který operoval v Kalifornii na konci šedesátých let.
Herec sám navrhl, že si hlavu pod maskou těsně omotá potravinářskou fólií. Hned po první klapce měl obličej úplně rudý, a ačkoliv se ho režisér Matt Reeves ptal, zda chce v nepříjemném nápadu pokračovat, Dano se ho odmítl vzdát.
Při pandemické přestávce plandal oblek
Irský herec Colin Farrell trávil v maskérně až čtyři hodiny denně, než dostal složitou silikonovou tvář Tučňáka. Během několikaměsíční pauzy v natáčení však doma intenzivně cvičil na běžícím pásu a nečekaně zhubl. Maskér Mike Marino za ním musel narychlo letět s původním oblekem, který však herci po ztrátě váhy volně plandal. Produkce proto musela všechny tělesné vycpávky složitě přeměřit a vyrobit znovu.
Když byla nová silikonová tvář hotová, Farrell si ji otestoval přímo v pobočce Starbucks, kde si objednal kávu a nikdo z hostů ho nepoznal.
Rozteklý make-up a záchody v kostýmu
Robert Pattinson a Zoë Kravitz dostali před natáčením cennou radu od svých předchůdců Christiana Balea a Michelle Pfeiffer. Zkušení kolegové je důrazně varovali, aby si dali pozor na to, zda si ve svých oblecích zvládnou bez cizí pomoci dojít na toaletu. Catwoman pak na návrh samotné herečky dostala dlouhé nehty bez laku, které evokovaly ostré drápy.
Vůbec poprvé v historii netopýřích filmů tvůrci přiznali hercův černý oční make-up pod maskou. Jakmile si Bruce Wayne sundá z hlavy kryt, po tváři mu stéká pot smíchaný s barvou, která v předchozích adaptacích nelogicky mizela.
Dech ve sluchátku a skutečný skok ohněm
Ochranná pandemická opatření vedla k neobvyklému způsobu komunikace na place. Režisér celou dobu nosil potápěčské brýle a s Pattinsonem mluvil přes skryté sluchátko zabudované přímo v netopýří masce. Herec v napjatých momentech zřetelně slyšel režisérovo zrychlené dýchání, což mu pomáhalo vytvořit s postavou intimnější spojení.
Samotné automobilové zásahy v ulicích hrdina absolvoval v Batmobilu, který nepřipomínal armádní vozidlo, ale spíše upravený klasický vůz. Tvůrci pro film postavili hned čtyři plně funkční verze a efektní skok skrz ohnivou stěnu natočili bez digitálních úprav.
Záchrana zraněné kandidátky a nefunkční airbagy
Velká produkce se i přes veškerou péči nevyhnula drobným technickým a logickým chybám. Během divoké noční honičky nabourá Batman do Tučňákova vozu, který se následně několikrát nekontrolovaně přetočí přes střechu. Navzdory fatální nehodě moderního vozidla se v poškozeném interiéru neaktivují žádné airbagy.
Zjevná nesrovnalost se objevila také v závěru příběhu, kdy hlavní hrdina zachraňuje obyvatele ze zatopených prostor. V davu se brodí vodou i kandidátka Bella Reál, přestože ji pouhých pár okamžiků předtím zasáhla na pódiu kulka. Zázračné uzdravení vzniklo kvůli dodatečnému dotočení scény s atentátem, která se realizovala až po záběrech záchranné akce.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).