Dacia Duster jezdí na benzin, plyn i elektřinu najednou. Jediný tribrid na trhu ujede stovky kilometrů za pár korun

Slovo „najednou“ v tomto případě neznamená, že by motor současně spaloval benzin a LPG. Funguje to jinak: přeplňovaný tříválec 1.2 střídá obě paliva, takže jede buď na benzin, nebo na LPG. Mezi nimi lze přepínat tlačítkem na palubní desce a podle Dacie je změna téměř neznatelná.
Třetím zdrojem energie je 48V elektromotor na zadní nápravě s vlastní dvoustupňovou převodovkou. Ten se průběžně zapojuje do pohonu, pomáhá při rozjezdech a jízdě ve městě a zajišťuje pohon všech kol. Dacia uvádí, že ve městě může vůz až 60 % času jet čistě na elektřinu. Nabíjení ze zásuvky není potřeba: baterie s kapacitou 0,84 kWh se dobíjí rekuperací při brzdění a zpomalování.
Právě kombinace továrního pohonu na LPG, hybridní techniky a elektrického pohonu zadní nápravy bez klasického kardanu je důvodem, proč Dacia mluví o světové premiéře a používá označení tribrid.
Tisíc kilometrů bez zastávky u pumpy
Dvě nádrže o objemu 50 litrů, jedna na benzin a druhá na LPG, dávají Dusteru tribrid podle homologace WLTP dojezd až 1 500 kilometrů. Reálný test polského institutu IBRM Samar vycházel z naměřené spotřeby a odhadl dojezd přibližně na 746 km na benzin a 602 km na LPG. Celkem jde asi o 1 350 km. Ujet tisíc kilometrů bez tankování je tedy realistické, zatímco 1 500 km představuje spíše ideální hodnotu dosažitelnou za příznivých podmínek.
Co to znamená v korunách? Dacia na
české stránce tribridu uvádí průměrné ceny paliv k srpnu 2026: LPG za 22 Kč/l a benzin za 42,20 Kč/l. Při homologované spotřebě 7,3 l LPG na 100 km vyjde tato vzdálenost přibližně na 161 Kč. Při spotřebě 6,0 l benzinu na 100 km je to asi 253 Kč.
Reálný test ukazuje vyšší spotřebu: 8,3 l LPG, tedy přibližně 183 Kč na 100 km, a 6,7 l benzinu, což odpovídá zhruba 283 Kč. Rozdíl činí kolem 93 až 100 Kč na každých 100 kilometrů ve prospěch LPG. Kdo ročně ujede 20 000 km a většinu z nich absolvuje na plyn, může oproti čistě benzinovému provozu orientačně ušetřit 18 500 až 20 000 Kč. Skutečná úspora se samozřejmě odvíjí od jízdních podmínek a aktuálních cen paliv.
A jak je to s dostupností LPG? Podle
zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu bylo k 1. červnu 2026 v Česku 955 míst s veřejným prodejem LPG. Jde tedy o poměrně rozsáhlou síť, díky níž lze plyn tankovat v řadě měst i na hlavních dopravních trasách. Kolik stojí a co za to dostanete
Český ceník platný od 1. října 2026 nabízí Duster tribrid 150 4×4 ve třech výbavách:
Výbava Cena Expression 645 900 Kč Journey 674 900 Kč Extreme 674 900 Kč
Pro srovnání: nejlevnější Duster Eco-G 120 začíná na 441 900 Kč, mild hybrid 140 ve výbavě Expression na 527 900 Kč a full hybrid 155 ve stejné výbavě na 600 900 Kč.
Tribrid patří k nejdražším verzím Dusteru, nabízí však kombinaci automatické převodovky, pohonu všech kol a provozu na LPG. Kdo hledá především cenově dostupné auto na plyn, může sáhnout po Eco-G 120 s manuální převodovkou. Pro toho, kdo chce nízkou spotřebu ve městě a nepotřebuje LPG ani pohon všech kol, může být vhodnější full hybrid 155. Tribrid dává největší smysl řidičům, kteří chtějí všechny tři vlastnosti v jednom voze.
Pozor také na názvosloví. V českých materiálech Dacie se objevují označení „hybrid-G 150 4×4“, „hybrid 150 4×4“ i „tribrid 150 4×4“. Jde o stejnou motorizaci, jen s různým marketingovým označením.
Háčky, které ceník neřekne
Jedním z nejviditelnějších kompromisů je menší zavazadlový prostor. Tribrid nabízí 400 litrů, respektive 348 dm³ podle metodiky VDA, zatímco mild hybrid 140 má objem 594 litrů. Rozdíl 194 litrů už může být v praxi znát, například při cestování s kočárkem a několika většími kufry. Full hybrid 155 nabízí 496 litrů a Eco-G 120 pak 513 litrů. U tribridu se na menším prostoru podepisuje konstrukce pohonu a umístění nádrží.
Druhým kompromisem je jízdní kultivovanost. Nezávislý test polského magazínu Auto Świat popisuje občasné cukání při jízdě nízkou rychlostí na LPG a upozorňuje, že pohon vyžaduje citlivější práci s plynovým pedálem. Samotné přepínání mezi benzinem a LPG recenzent hodnotí příznivě. Problémem je spíše sladění celého systému: tříválec, malá baterie, dvouspojková převodovka vpředu a dvoustupňový elektrický pohon vzadu tvoří poměrně složitou soustavu. Zkušenosti z testu naznačují, že její řízení není za všech okolností dokonale plynulé. Příčinou může být nastavení řídicího softwaru, Dacia však podle dostupných informací žádnou konkrétní aktualizaci veřejně nepotvrdila.
Jak si stojí proti čínské konkurenci
V cenové kategorii kolem 650 000 Kč se Duster tribrid střetává také s čínskými SUV, která lákají na bohatou výbavu:
MG ZS startuje na 459 990 Kč. Hybridní MG ZS Hybrid+ stojí od 514 990 Kč, nabízí výkon 197 koní a deklarovanou spotřebu 5,0 l/100 km. Omoda 5 ve výbavě Basic stojí 579 000 Kč, zatímco verze Premium vyjde na 649 000 Kč. Podle konkrétní výbavy nabízí například adaptivní tempomat nebo 360° kamerový systém.
Oba modely mohou za podobné nebo nižší peníze nabídnout bohatou elektronickou výbavu a řadu asistenčních systémů. Ani jeden však nekombinuje tovární pohon na LPG s elektrickým pohonem všech kol. Duster navíc nabízí možnost táhnout přívěs o hmotnosti až 1 500 kg.
Tribrid tedy nemusí zvítězit počtem technologií nebo výbavou na papíře. Jeho hlavní předností je kombinace vlastností, které se v jednom voze běžně nepotkávají.
Elektrické 4×4 místo kardanu
Třetí generace Dusteru se obejde bez klasického kardanu spojujícího přední a zadní nápravu. Zadní kola pohání elektromotor se dvěma převodovými stupni. První je určen pro vyšší točivý moment při nízkých rychlostech a v terénu, druhý umožňuje využívat elektrický pohon zadní nápravy i při silniční jízdě až do rychlosti 140 km/h.
Když pohon všech kol není potřeba, systém může zadní elektromotor odpojit, a omezit tak energetické ztráty. Řidič má k dispozici šest režimů: Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock a asistent sjíždění prudkých svahů Hill Descent Control.
Na sněhu, rozblácené polní cestě nebo písku může takové řešení dobře posloužit. Při dlouhé jízdě v náročném terénu však může mít klasický mechanický pohon všech kol výhody z hlediska předvídatelnosti a dlouhodobého zatížení. Pro většinu řidičů, kteří potřebují zvládnout zimu, nezpevněné cesty nebo příjezd k chatě, ale nejde o zásadní omezení.
Dacia Duster tribrid 150 4×4 není nejlevnějším SUV na trhu ani nejkultivovanějším hybridem. Nabízí však neobvyklou kombinaci: možnost jezdit na LPG, automatickou převodovku a elektricky poháněnou zadní nápravu. Pro řidiče, kteří chtějí snížit náklady na palivo a zároveň potřebují pohon všech kol, tak může představovat zajímavou alternativu.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík