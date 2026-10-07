Jsou jako gumové kopačky? Jak ohřát řízky, aby křupaly

Milujete řízky? Aby ne! Kuřecí i vepřové či telecí jsou naprosto luxusní. Často si jich připravíme tolik, že je na posezení nedokážeme všechny zkonzumovat. Nic neobvyklého. Nechat si je pak můžeme do zásoby. Vždycky se budou hodit. Pokud ale řízky budeme následně ohřívat a získáme místo křupavé pochoutky pouze gumové kusy, úsměv na tvářích nám rychle zmizí. Právě proto je třeba znát postup, který zajistí ohřátí řízků tak, že budou dokonale křupavé a vláčné. Jak tedy na to?
Proč řízky po ohřátí gumovatí?
Důvod je vcelku jasný. Za všechno může strouhanka, která nasaje vlhkost. To se bohužel stává poměrně často. Navíc také při ohřívání řízky přiklopíme poklicí, případně alobalem, což je samozřejmě špatně. Pára se prostě nesmí zachytit na strouhance a změnit kůrku do stádia, kdy bude gumová. Horký vzduch musí proudit ideálně co možná nejvíce rovnoměrně okolo celého řízku.
Řízky je třeba vytáhnout z lednice předem
V první řadě je třeba řízky vytáhnout z ledničky a nechat je při pokojové teplotě odpočívat nějakých 15 minut. Díky tomuto řízky nebudou tak chladné a ohřejí se poměrně rychle a efektivně i ve svém středu.
Foto: Pixabay
Jak správně ohřát řízky v troubě
Troubu si rozehřejeme na 200 °C. Pokud v ní máte teplovzdušný ohřev, rozhodně ho zapněte. Řízky položíme na kovou mřížku, pod kterou dáme plech. Horky vzduch tak bude dokonale cirkulovat a řízky ze spodní strany nezměknou. Řízkům v křupavosti ještě pomůžeme tím, že je lehce zaprášíme olejem ve spreji. Tenké řízky se ohřívají zhruba 10 minut. 5 minut z každé strany. Konzumovat by se měly ihned po vyndání z trouby.
Tip: Jak na smažené řízky z bedel. Důležité je stáří houby.
Ohřívání v mikrovlnce nebrat
Je to tak. Tady žádná efektivní rada neexistuje. Řízky se ohřívají nerovnoměrně a často se stává, že jsou zkrátka gumovaté.
Zdroje info: Autor, Meta, tojenapad.sk
Řízky: Náhledové foto a fotogalerie Pixabay
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