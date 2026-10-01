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Jak na smažené řízky z bedel. Důležité je stáří houby

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Milujete houby a jídelníček bez nich si nedokážete představit? Pokud ano, tak zcela jistě vyrážíte pravidelně do lesa k jejich sběru. Počasí nyní přeje, a tak není od věci vydat se posbírat některé druhy, které jsou doslova chuťovou delikatesou. My se v následujících řádcích zaměříme na přípravu bedel vysokých. Řízky z nich jsou totiž delikátní a nenahradí je nci jiného. Specifická chuť bedel je zkrátka a jednoduše zcela unikátní. Na co si dát pozor při sběru a při přípravě řízku z bedel? To všechno vám prozradíme.
Smažené řízky z bedel s vařenými bramborami

Smažené řízky z bedel s vařenými bramborami

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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