Jak na smažené řízky z bedel. Důležité je stáří houby

Milujete houby a jídelníček bez nich si nedokážete představit? Pokud ano, tak zcela jistě vyrážíte pravidelně do lesa k jejich sběru. Počasí nyní přeje, a tak není od věci vydat se posbírat některé druhy, které jsou doslova chuťovou delikatesou. My se v následujících řádcích zaměříme na přípravu bedel vysokých. Řízky z nich jsou totiž delikátní a nenahradí je nci jiného. Specifická chuť bedel je zkrátka a jednoduše zcela unikátní. Na co si dát pozor při sběru a při přípravě řízku z bedel? To všechno vám prozradíme.
Sbírejte opravdu bedly vysoké
Možná se vám tato rada bude zdát jako naprosto triviální, nicméně není. Mnozí sbírají totiž i jiné bedly, které nemusí být jedlé, nebo mohou být dokonce jedovaté. Klasicky se nedoporučuje sbírat bedlu červenající. Ta ale po řezu ihned červená. Způsobuje po požití nepříjemné zažívací potíže. Jedovatá je bedla zahradní, která ale neroste v lese a je mnohem menší a drobnější než bedla vysoká.
Bedla zahradní: Foto autor Sebastien Basso https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorophyllum_brunneum_4.jpg
Klobouky nemusí být rozevřené
Je to tak. Klidně můžete bez problémů vložit do košíku také bedlu, která ještě není rozevřená. Buď se rozpůlí a usmaží jako menší řízek, nebo se třeň namočí na noc do vody a přes noc se houba dokonale rozevře.
Bedla vysoká ze zavřeným kloboukem: Foto Radek Štěpán
Pozor na staré plodnice
Starší plodnice bedel už určitě neberte. Ty by měly nepochybně zůstat v lese. Poznají se opět poměrně jednoduše. Lupeny ze spodní části klobouku nejsou rovné a také bývají zabarvené do tmavého odstínu.
Klasický trojobal zvládne každý
Ideální je bedly nakrájet na řízky. Malé plodnice rozřízneme podélně. Velké lze obalovat bez problémů celé. Bedly nejprve obalíme v mouce a pak budou putovat do osoleného vejce. Bedly je možné ale i osolit jako první a nedávat sůl do vajec. Záleží na vás. Poté už putují do strouhanky.
Řízky z bedel: Foto Radek Štěpán
Bedly nepotřebují moc, pozor na připálení
Chce to kvalitní rostlinný olej, nebo sádlo. Každý preferuje něco jiného. Tak jako tak je třeba řízky osmažit dozlatova. Pozor na přepálený tuk a také na delší dobu smažení. Výsledkem může být spálenina, kterou si samozřejmě nikdo nepřeje. Nám se řízky povedly, o čemž se ostatně můžete přesvědčit sami.
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Řízky z bedel: Náhledové foto Radek Štěpán
Bedla vysoká: Fotogalerie Radek Štěpán
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