Zahradní nářadí před zimou: Zbavení nečistot a vlhkosti

Podzimní práce na zahradě pomalu končí a většina nářadí se ukládá na zimu do kůlny, dílny či zahradního domku. Právě před uložením se zapomíná na jeden jednoduchý krok, který může výrazně prodloužit životnost lopat, motyček, hrábí a dalších nezbytných pomocníků. Nestačí, když nářadí jen odložíte. Důležité je zbavit je nečistot a především vlhkosti.
Zbavení zbytků hlíny
Na konci sezony projděte veškeré zahradní nářadí a důkladně z něj odstraňte zeminu. Zaschlé nánosy můžete nechat nejprve trochu změknout a následně je odstranit kartáčem nebo hadříkem. Největším nepřítelem kovových částí je dlouhodobá vlhkost. Pokud nářadí uložíte mokré nebo špinavé, mohou se na kovu postupně objevit rezavé skvrny. Proto je po očištění nechte vždy důkladně vyschnout. Právě tento jednoduchý krok zabere jen několik minut, ale před zimou má velký význam.
Kov je možné ještě ošetřit
Po důkladném vyschnutí lze kovové části lehce otřít vhodným olejem. Tenký ochranný film pomáhá omezit působení vlhkosti během skladování. Není potřeba nářadí olejem přímo promáčet, postačí opravdu slabá vrstva.
Pokud už na některém nástroji najdete rez, odstraňte ji ještě před uložením. Lehčí povrchovou rez lze očistit například drátěným kartáčem nebo vhodným brusným prostředkem. Zároveň zkontrolujte, zda jsou všechny části pevně spojené a zda nejsou násady prasklé.
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Nezapomínat na dřevěné násady
Pozornost si zaslouží také dřevo. Dřevěné násady by neměly být dlouhodobě vystavené vlhku ani prudkým změnám teplot. Před uložením je očistěte a nechte dokonale vyschnout. Pokud je dřevo velmi suché, může mu prospět vhodný ochranný olej určený pro dřevěné nářadí. Nářadí potom uložte na suché místo, ideálně tak, aby neleželo přímo na vlhké podlaze. Hrábě, lopaty nebo motyky je praktické zavěsit.
Foto: Pixabay
Pár minut může rozhodnout
Před zimou tedy není potřeba provádět složitou údržbu. Základem je nářadí očistit, vysušit a podle potřeby ošetřit kovové části. Na jaře pak nebudete vytahovat ze skladu nástroje pokryté rzí a připravené k opravě, ale čisté a funkční pomocníky, kteří mohou sloužit další sezonu.
Zdroj: autorka, https://www.dumazahrada.cz/zahrada/jak-pecovat-zahradni-naradi-podzim/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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