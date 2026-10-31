Králíkům v zimě mráz tolik nevadí. Mnohem víc jim škodí absence vody

Králíkárna na dvůr patří odjakživa. Jedni chovají králíky na maso, jiní je mají jako mazlíčky pro děti. Jenže když přijdou mrazy, mnoho majitelů dostane strach. Králík je přece malý a venku je zima. Králík je ale na chlad zvyklý. Mnohem hůř než mráz snáší vlhko, vítr a průvan. Mokrý králík totiž snadno prochladne a onemocní.
Proč králíkovi vadí vlhko víc než mráz?
Divocí králíci žijí v norách pod zemí a tam teplota neklesá pod bod mrazu. Králíkárna stojí nad zemí, takže ochranu musíte zařídit vy. Mírné mrazy králík zvládne, pokud má suché a teplé místo, kam se schová.
Když ale do králíkárny teče nebo fouká, srst i podestýlka zvlhnou. Králík pak může prochladnout a hrozí mu i omrzliny. Nejvíc ohrožená jsou malá plemena. Neudrží totiž teplo tak dobře jako velcí králíci.
Foto: Pixabay
Jak králíkárnu připravit na zimu?
Postavte ji ke zdi domu. Chraňte ji před větrem a deštěm a otočte ji předkem od větru. Mřížová dvířka můžete zčásti zakrýt průhledným plastem. Několik centimetrů ale nechte volných, aby vzduch mohl procházet.
Zkontrolujte střechu a stěny. Pokud někde zatéká, opravte to hned. Pak králíkárnu zvedněte ze země. Spací část nesmí být blízko země, kde v mrazivém období promrzá půda. Stačí čtyři cihly pod rohy nebo starý stůl.
Do spacího koutu dejte hodně slámy. Sláma izoluje lépe než seno. Seno králíci potřebují dál na jídlo a mají ho mít neomezeně. Spací kout má být malý, jako krabice s otvorem. Zahřeje se teplem králíků. Pokud je králíkárna velká, krabici tam prostě vložte.
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V zimě také dejte králíkům o něco víc krmení. Venku spálí víc energie, aby se zahřáli. Pomůže i druhý králík, protože se budou v zimě tulit.
Jak hlídat vodu?
Zajištění tekutin bývá v zimě tou největší každodenní starostí. Klasické pítko totiž nejčastěji zamrzne přímo v kovové hubičce, takže se králík nenapije, i když je v samotné lahvi voda ještě tekutá. Vodu je proto nutné kontrolovat alespoň dvakrát denně. Praktické je mít doma připravenou druhou lahev na výměnu, abyste tu zamrzlou mohli v klidu rozmrazit v teple.
Počítejte také s tím, že plastové lahve v mrazu křehnou a snadno praskají. Dobrou alternativou je obyčejná miska, ve které voda zamrzá pomaleji než v pítku. Pomoci si můžete i jednoduchým trikem, kdy na hladinu položíte míček na stolní tenis, který vodou mírně pohybuje.
Pomůže deka přes králíkárnu?
Mnoho lidí se snaží králíkárnu zateplit tím, že přes ni přehodí obyčejnou deku. Samotná látka ale nepomůže, protože rychle nasákne vodou a v mrazu zmrzne na kost. Britští chovatelé proto doporučují deku nebo starý koberec ještě překrýt nepromokavou plachtou. Přes den pak nechávejte přední stranu odkrytou a na noc zakryjte většinu plochy, vždy ale ponechte alespoň malou škvíru na větrání.
Pokud udeří opravdu silné mrazy a vy chcete králíka schovat pod střechu, dobře poslouží zahradní kůlna nebo garáž. V garáži ale v žádném případě nesmí parkovat auto, protože výfukové výpary králíkům škodí. A jestliže se rozhodnete vzít zvíře z mrazu rovnou k sobě do vytopeného domu, dělejte to velmi postupně, jelikož prudká změna teploty mu dělá zle.
Zdroje info: Autor, https://www.therabbithouse.com/outdoor/rabbitwinter.asp, https://www.pdsa.org.uk/what-we-do/blog/vet-qa-how-can-i-keep-my-rabbits-warm-in-cold-weather
Náhledové foto: Pixabay
The post Králíkům v zimě mráz tolik nevadí. Mnohem víc jim škodí absence vody first appeared on Naše zahrada.