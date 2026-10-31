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Králíkům v zimě mráz tolik nevadí. Mnohem víc jim škodí absence vody

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Dennívýzva
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Králíkárna na dvůr patří odjakživa. Jedni chovají králíky na maso, jiní je mají jako mazlíčky pro děti. Jenže když přijdou mrazy, mnoho majitelů dostane strach. Králík je přece malý a venku je zima. Králík je ale na chlad zvyklý. Mnohem hůř než mráz snáší vlhko, vítr a průvan. Mokrý králík totiž snadno prochladne a onemocní.
Králík

Králík

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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