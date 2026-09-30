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Jsou dálkově ovládaní roboti také drony?

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Ne, dálkově ovládaný robot není automaticky dron. Obě hračky mohou přijímat povely z ovladače, ale liší se tím, jak se pohybují a k čemu slouží. Robot se obvykle pohybuje po zemi, například na kolečkách nebo pásech. Dron je létající zařízení, které se vznáší ve vzduchu a mění směr letu pomocí vrtulí. Samotné dálkové ovládání tedy […]
Jsou dálkově ovládaní roboti také drony?

Jsou dálkově ovládaní roboti také drony?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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