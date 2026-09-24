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Český dron létá i tam, kde GPS nefunguje. RoboAid sám hledá závady v průmyslu

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Český F4F RoboAid míří do míst, kde satelitní navigace nefunguje. Dron od Fly4Future využívá 3D LiDAR, kamery a vlastní autonomní systém a při průmyslových inspekcích dokáže odhalovat praskliny, korozi nebo úniky.
Český dron létá i tam, kde GPS nefunguje. RoboAid sám hledá závady v průmyslu

Český dron létá i tam, kde GPS nefunguje. RoboAid sám hledá závady v průmyslu

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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