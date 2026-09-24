Český dron létá i tam, kde GPS nefunguje. RoboAid sám hledá závady v průmysluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Český dron létá i tam, kde GPS nefunguje. RoboAid sám hledá závady v průmyslu
TechCrunch vybral 200 firem pro letošní Startup Battlefield. Mezi nimi jsou i startupy spojené s drony,...
DJI Neo 3 se objevil na dalších fotografiích ještě před oficiálním představením. Tentokrát je vidět také...
Peking výrazně zpřísňuje pravidla pro drony. Od 15. listopadu 2026 nebude na území čínské metropole...
Amazon chce výrazně rozšířit službu Prime Air ve Velké Británii. Po více než 500 letech a doručeních...
Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...Všechny články tohoto autora →
- Motorola se vrací mezi skutečné vlajkové lodě. Signature 27 dostane nejlepší Snapdrag
- Reproduktory z NDR z roku 1984 dodnes překonávají moderní techniku. Vyrobili jich 650 tisíc a sběratelé po nich šílí
- Přenáší mor, boří hráze a pochoduje po souši. V Česku se objevil obávaný vetřelec
- 32bitové Windows uměly využít víc než 4 GB RAM, ale záměrně to zakázali. Důvod nebyl technický, nýbrž praktický