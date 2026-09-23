Drony KITE dostaly v Zimbabwe zásadní povolení. Začnou přepravovat zdravotnický materiál

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Civil Aviation Authority of Zimbabwe, tedy zimbabwský úřad pro civilní letectví CAAZ, schválil společnosti Drone Solutions International provoz doručovacích dronů KITE v režimu BVLOS. Jde o lety mimo přímý vizuální dohled pilota, které jsou pro skutečně použitelné dálkové doručování zásadní.
Povolení přitom nevzniklo jen na základě několika zkušebních letů. Schvalovací proces trval přibližně šest měsíců a společně s CAAZ se na něm podílel také poskytovatel Air Traffic Services. Úřady posuzovaly samotný letoun KITE, provozní dokumentaci, hodnocení rizik i způsob začlenění bezpilotního systému do běžného vzdušného prostoru.
Součástí procesu byl také demonstrační letový program, který Drone Solutions uskutečnila v srpnu 2026.
Za povolením stojí data z více než 41 tisíc letů
Významnou roli při schvalování sehrála platforma AXIOM společnosti Kite Aero. Ta shromažďuje provozní údaje celé flotily KITE a podle výrobce už eviduje více než 41 tisíc autonomních letů a přes 20 tisíc letových hodin.
Nejde přitom pouze o Zimbabwe. Data pocházejí z provozu v Africe, Evropě, oblasti Pacifiku i ve Spojených státech. Regulátor tak měl při rozhodování k dispozici skutečnou provozní historii systému, nikoli jen výsledky jednotlivých testovacích letů.
AXIOM bude využíván také při samotném komerčním provozu. Piloti Drone Solutions přes něj plánují a schvalují jednotlivé mise, koordinují využití vzdušného prostoru a vedou provozní záznamy. Systém zároveň sleduje nalétané hodiny jednotlivých letounů, cykly baterií nebo jejich údržbu.
Samotný KITE je autonomní letoun s pevným křídlem schopný vertikálního vzletu a přistání. Podle výrobce dokáže s nákladem o hmotnosti 2,5 kilogramu urazit při jednosměrném letu až 240 kilometrů. Při letu s návratem na místo startu činí uváděný dolet 115 kilometrů. Maximální užitečné zatížení dosahuje čtyř kilogramů.
První zásilky zamíří mezi nemocnice a laboratoře
Prvním praktickým využitím v Zimbabwe má být zdravotnická a patologická logistika. Drone Solutions chce pomocí KITE propojit regionální zdravotnická zařízení s centrálními laboratořemi a přepravovat mezi nimi citlivé zásilky a laboratorní vzorky.
Právě zde mohou dlouhé BVLOS lety dávat větší smysl než nasazení dronů pouze na několik kilometrů. Zdravotnické zařízení nemusí být odkázáno výhradně na silniční dopravu a letoun může překonat dlouhou vzdálenost bez potřeby pilota stojícího podél celé trasy.
„CAAZ nastavil vysokou laťku, a správně,“ uvedl generální ředitel Drone Solutions Jeremiah Musabayana. Podle něj se regulátor i Air Traffic Services detailně zabývali provozem a řízením vzdušného prostoru a právě množství reálných dat z KITE a AXIOM umožnilo společnosti jednotlivé požadavky doložit.
Zimbabwe se tím podle Kite Aero přidalo k dalším 24 jurisdikcím, ve kterých získal KITE povolení pro provoz BVLOS. Drone Solutions a Kite Aero přitom nechtějí zůstat pouze u jednoho trhu. Další expanzi plánují také v Mosambiku, Malawi a Demokratické republice Kongo.
Zdroj: DroneDJ.com