Pentagon chce až 100 tisíc útočných dronů. Výrobci musí dodat první stovky během dvou měsícůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pentagon chce až 100 tisíc útočných dronů. Výrobci musí dodat první stovky během dvou měsíců
Článek byl publikován 01.10.2026 08:49
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Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...Všechny články tohoto autora →
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