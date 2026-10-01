Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pentagon chce až 100 tisíc útočných dronů. Výrobci musí dodat první stovky během dvou měsíců

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pentagon otevírá další fázi programu Drone Dominance. Ve hře je 450 milionů dolarů a přibližně 60 tisíc útočných dronů. Výrobci přitom musí dokázat nejen létat, ale také rychle vyrábět.
Pentagon chce až 100 tisíc útočných dronů. Výrobci musí dodat první stovky během dvou měsíců

Pentagon chce až 100 tisíc útočných dronů. Výrobci musí dodat první stovky během dvou měsíců

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:49

Reklama
Další články z Svět dronů
Jsou dálkově ovládaní roboti také drony?
Jsou dálkově ovládaní roboti také drony?
Drony v Česku čekají v roce 2027 změny. U-space může výrazně změnit létání
Drony v Česku čekají v roce 2027 změny. U-space může výrazně změnit létání

Rok 2027 může přinést jednu z největších změn českého bezpilotního létání za poslední roky. Připravuje se...

Na Ukrajině budou zabíjet humanoidní roboti. Fedorov je chce poslat přímo do zákopů
Na Ukrajině budou zabíjet humanoidní roboti. Fedorov je chce poslat přímo do zákopů

Bývalý ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov představil projekt Army of Robots. Do šesti měsíců chce...

Český dron létá i tam, kde GPS nefunguje. RoboAid sám hledá závady v průmyslu
Český dron létá i tam, kde GPS nefunguje. RoboAid sám hledá závady v průmyslu

Český F4F RoboAid míří do míst, kde satelitní navigace nefunguje. Dron od Fly4Future využívá 3D LiDAR,...

Drony KITE dostaly v Zimbabwe zásadní povolení. Začnou přepravovat zdravotnický materiál
Drony KITE dostaly v Zimbabwe zásadní povolení. Začnou přepravovat zdravotnický materiál

Zimbabwe povolilo společnosti Drone Solutions International provozovat doručovací drony KITE mimo přímý...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

Všechny články tohoto autora →
Svět dronů
Další články z kategorie Zajímavosti
Zobrazit více
Zajímavosti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.