Drony v Česku čekají v roce 2027 změny. U-space může výrazně změnit létáníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Drony v Česku čekají v roce 2027 změny. U-space může výrazně změnit létání
Český F4F RoboAid míří do míst, kde satelitní navigace nefunguje. Dron od Fly4Future využívá 3D LiDAR,...
Zimbabwe povolilo společnosti Drone Solutions International provozovat doručovací drony KITE mimo přímý...
TechCrunch vybral 200 firem pro letošní Startup Battlefield. Mezi nimi jsou i startupy spojené s drony,...
DJI Neo 3 se objevil na dalších fotografiích ještě před oficiálním představením. Tentokrát je vidět také...
Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...Všechny články tohoto autora →
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