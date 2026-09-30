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Drony v Česku čekají v roce 2027 změny. U-space může výrazně změnit létání

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Rok 2027 může přinést jednu z největších změn českého bezpilotního létání za poslední roky. Připravuje se U-space, část pilotů bude obnovovat kvalifikace a stát řeší také silnější ochranu kritické infrastruktury.
Drony v Česku čekají v roce 2027 změny. U-space může výrazně změnit létání

Drony v Česku čekají v roce 2027 změny. U-space může výrazně změnit létání

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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