Jihlavský festival dokumentů slaví třicítku

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Jihlavský festival dokumentů slaví třicítkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Třicátý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, který se uskuteční od 23. října do 1. listopadu, přinese Jihlavě netradiční dárek. Rumunský výtvarník Dan Perjovschi…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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