Třetí prohra v řadě a vítr v kabině. Pešán nešetřil Pardubice po kolapsu s Litvínovem

Třetí prohra v řadě a vítr v kabině. Pešán nešetřil Pardubice po kolapsu s LitvínovemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Třetí prohra v řadě a vítr v kabině. Pešán nešetřil Pardubice po kolapsu s LitvínovemZdroj: HC Dynamo Pardubice
Článek byl publikován 30.10.2026 12:01
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