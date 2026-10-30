Arnold Schwarzenegger chce žít co nejdéle. Prozradil, co v jeho týdnu nesmí chybět

- Studie sledovala téměř 147 tisíc zdravotníků až 30 let.
- Pravidelné aerobní cvičení souviselo s o 26 až 43 procent nižším rizikem úmrtí oproti lidem, kteří se skoro nehýbali.
- Silový trénink k tomu přidával další ochranu.
- Nejnižší riziko měli lidé, kteří dělali hodně obojího.
- Schwarzenegger radí doplnit to, co v týdnu chybí.
Dva tábory, jedna mezera
Kdo stráví nějaký čas v silovém koutě internetu, slyší, že pro dlouhý život stačí zvedat činky. Ve světě vytrvalců zní pravý opak. Devětasedmdesátiletý Schwarzenegger se ve svém newsletteru Arnold’s Pump Club postavil mezi ně a opřel se o velkou analýzu.
Výzkumníci sledovali téměř 147 tisíc zdravotníků až po dobu třiceti let a zaznamenávali, kolik času tráví aerobním pohybem a kolik silovým tréninkem. Díky tomu mohli porovnat obojí zvlášť i dohromady. Schwarzenegger sám upozornil, že jde o observační studii. Ukazuje tedy, které návyky souvisely s delším životem, ale nedokazuje, že je způsobily.
Proč činky v číslech vypadají slabě
Samotné posilování vyšlo v datech překvapivě nevýrazně. Arnold ale varuje před unáhleným závěrem. Studie měřila čas strávený se železem, ne sílu ani množství svalů. A právě ty podle něj chrání samostatnost, kosti, hladinu cukru v krvi i schopnost zvednout se v osmdesáti ze země nebo vynést nákup do schodů.
Kardio podle něj tohle nevybuduje a činky zase nevytrénují srdce a plíce stejným způsobem. „Síla udržuje tělo schopné, kardio udržuje motor v chodu,“ shrnul legendární kulturista.
Recept od muže se sedmi tituly
Rada je jednoduchá: podívat se na svůj týden a najít, co v něm chybí. Kdo dělá jen činky, má přidat pohyb, při kterém se zadýchá, třeba tři svižné půlhodinové procházky, pár vyjížděk na kole nebo plavání. Kdo jen běhá, by měl zařadit dva celotělové silové tréninky.
Zatímco řadu slavných kulturistů zradila honba za objemem, nejslavnější z nich dnes mluví hlavně o zdraví. Podobně střízlivě radí i nejvýraznější česká kulturistka Věra Mikulcová, která varuje před pečivem a radí, jak upravit jídelníček.
Schwarzenegger sám vedle pravidelného posilování sedá na kolo. Jedno podle něj druhé nenahradí a nejdelší životy se v datech našly tam, kde se obojí potkalo.