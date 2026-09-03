Konec léta ve skříni: Tyhle 4 kusy by měly seniorky odložit hned 1. září, jinak si přidají 5 let

Prázdniny jsou pryč, rána začínají být chladnější a skříň si říká o pořádné přebrání. První zářijové dny jsou ideální chvíle na to zabalit letní kousky do krabice pod postel. U žen po šedesátce má ten úklid ještě jeden důvod. Některé oblíbené letní oblečení totiž na zralé postavě opticky přidává roky, i když v červenci působilo úplně samozřejmě. Čtyři kusy stojí za to schovat jako první.
Ultrakrátké šortky a minisukně schovejte do skříně
Krátké šortky a minisukně patřily k létům, kdy jsme byly o pár desítek let mladší. Po šedesátce ale odhalují nohy způsobem, který spíš než mládí zdůrazní změny, jimiž postava přirozeně prošla. Módní poradci se shodují, že siluetě mnohem víc svědčí délka u kolen nebo těsně pod nimi. Áčkový střih nebo pouzdrová sukně po kolena navíc nohy opticky protáhnou a působí svěže i elegantně zároveň. Konec prázdnin je logická tečka za obdobím holých stehen.
Siluetě po šedesátce svědčí délka u kolen nebo těsně pod nimi. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Beztvará plážová tunika spolkne celou postavu
Splývavá tunika, ve které se dá schovat před sluncem u vody, se v září hodí čím dál míň. Volný střih přes boky ženy často berou jako pohodlný způsob, jak zamaskovat bříško nebo boky. Výsledek bývá opačný. Když látka volně visí od ramen k lemu a nikde nenaznačí pas, oko si celou postavu přečte jako jeden rovný sloupec. Tělo tím získá objem a dojem zestárne. Řešení je přitom snadné. Na jednom místě nechte vyniknout obrys. K volným kalhotám se hodí užší halenka, k širokým nohavicím naopak přiléhavý svetřík.
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Horké dny svádějí k co největšímu odhalení, jenže tílka na úzká ramínka a topy úplně bez rukávů nedělají zralým pažím dobrou službu. Kůže na nadloktí s věkem přirozeně ochabuje a právě sem takový střih míří veškerou pozornost. Zabalit se kvůli tomu do svetru ale není nutné. Stačí sáhnout po halence s tříčtvrtečním rukávem, po lehké košili s vyhrnutými rukávy nebo po svetříku přehozeném přes ramena. Ramena zůstanou zakrytá jen natolik, aby silueta působila upraveně a lehce.
Halenka s rukávem zakryje nadloktí a silueta působí upraveně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Trička s nápisy a dětskými motivy srážejí celý dojem
Potištěné tílko s anglickým heslem vypadá dobře na mladé holce u moře. Jakmile ho ale obleče zralá žena do města, srazí celý dojem do lacinosti a pozornost okolí se upne k nápisu na hrudi. Stejně zrádné jsou dětské vzory, tedy komiksové postavičky, kreslená zvířátka nebo výrazné barevné nášivky. Malému dítěti sluší, na dospělé ženě ale sklouzne outfit do polohy maškarního kostýmu a na mladistvém vzhledu nepřidá. Lepší službu udělá čistě ušité jednobarevné tričko, ve kterém vynikne žena samotná.
Čtyři letní kousky k odložení i jejich náhrady přehledně shrnuje následující tabulka:
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Co odložit Proč Čím nahradit Ultrakrátké šortky a minisukně Po šedesátce odhalují nohy tak, že zdůrazní změny, kterými postava prošla Délka u kolen nebo těsně pod nimi, áčkový střih, pouzdrová sukně po kolena Beztvará plážová tunika Volná látka bez naznačení pasu udělá z postavy jeden rovný sloupec a dojem zestárne Nechat na jednom místě vyniknout obrys: k volným kalhotám užší halenka, k širokým nohavicím přiléhavý svetřík Tílka na tenká ramínka a topy bez rukávů Kůže na nadloktí ochabuje a takový střih na ni míří pozornost Halenka s tříčtvrtečním rukávem, lehká košile s vyhrnutými rukávy, svetřík přes ramena Trička s nápisy a dětskými motivy Na zralé ženě působí lacině a celý outfit sklouzne k maškarnímu kostýmu Čistě ušité jednobarevné tričko Čím letní kousky nahradit, ať si roky ubereme
Přebírání skříně na přelomu léta je ideální příležitost udělat i pár drobných výměn. V teple se osvědčí přírodní vlákna. Len a bavlna dýchají a nelepí se na tělo. Komu sedí splývavější materiál, ocení jemnou viskózu. Na pohled i omak působí mnohem hodnotněji než levná syntetika, která v parnu drží pot i pach. Pomůže i barva. Hodně černé u obličeje zvýrazní stíny a jemné vrásky, takže výraz vypadá přísně a unaveně. Tlumené světlé tóny jako krémová, pudrová nebo písková naopak obličej rozjasní. A když k tomu přidáte pásek, který jen naznačí pas, nebo výrazný šátek, obyčejný podzimní outfit rázem vypadá promyšleně. Žádná velká proměna šatníku není potřeba, stačí trocha citu a pár správných záměn.
Zdroje: https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/toto-jsou-4-nevhodne-letni-kousky-ktere-mohou-u-zen-po-50-pusobit-nepatricne, https://www.vlasta.cz/krasa/zena-po-padesatce-modni-preslapy-rady-stylistu-komicke-mini-s-volanky-tricka-s-postavickami/, https://www.kondice.cz/krasa/moda-po-sedesatce-tipy.html, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/co-nenosit-po-60/, https://www.dotyk.cz/magazin/co-nenosit-po-padesatce/