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Fotbalistky odkládají mateřství, až bývá pozdě. Španělská federace teď nabídla reprezentantkám neobvyklou službu

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Španělská fotbalová federace finalizuje dohodu, která hráčkám národního týmu umožní zmrazit vajíčka. Poprvé federace veřejně uznala reprodukční plánování jako součást péče o hráčky.
Fotbalistky odkládají mateřství, až bývá pozdě. Španělská federace teď nabídla reprezentantkám neobvyklou službu

Fotbalistky odkládají mateřství, až bývá pozdě. Španělská federace teď nabídla reprezentantkám neobvyklou službu

Zdroj: Miguelsanzpardo/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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