Fotbalistky odkládají mateřství, až bývá pozdě. Španělská federace teď nabídla reprezentantkám neobvyklou službu

30. srpna 2026 vyšel v příloze EL PAÍS Semanal rozhovor s kapitánkou španělské ženské reprezentace. Putellas v něm popsala, co znamená sloužit své zemi „proti biologickému času“: hrát na nejvyšší úrovni ve věku, kdy se plodnost začíná snižovat, a přitom nemít žádnou institucionální oporu pro případ, že by chtěla mateřství alespoň naplánovat. O den později RFEF přes stejný deník potvrdila, že finalizuje dohodu s klinikou reprodukční medicíny, která má hráčkám národního týmu umožnit zmrazení vajíček. Podrobnosti chce zveřejnit v druhé polovině září. Nejde o kosmetický benefit. Je to poprvé, co fotbalová federace veřejně uznala reprodukční plánování jako součást péče o hráčky.
Dva časy, které se míjejí
Kariéra elitní fotbalistky a biologické hodiny běží v protisměru. Podle globálního reportu FIFPRO tvoří hráčky starší 29 let jen 9,4 % aktivních profesionálek; stovky žen odcházejí ze hry dřív, než dosáhnou svého sportovního vrcholu, často právě kvůli rodině nebo ekonomické nejistotě. Z výzkumu mezi 69 bývalými elitními fotbalistkami z 18 zemí vyplynulo, že pouhých 5,8 % otěhotnělo během aktivní kariéry.
Španělská data jsou ještě výmluvnější. Studie odborové organizace FUTPRO z roku 2023 ukázala, že 58 % dotázaných profesionálek by rodinu řešilo dříve, kdyby nedělaly vrcholový sport. Devadesát procent uvedlo, že skloubit elitní výkon a mateřství je složité. A 46 % se bálo reakce klubu, kdyby otěhotněly. Dvacet osm procent těhotenství kvůli kariéře rovnou zavrhlo. Putellas, které je dvaatřicet, sama říká, že si nemyslí, že by hrála déle než dalších pět šest let. Okno se zavírá.
Co přesně federace chystá, a co zatím neví ani ona
RFEF finalizuje smlouvu s dosud nezveřejněnou klinikou. Deník EL PAÍS píše o záměru „hradit léčbu“, ale přesný finanční model federace veřejně nerozepsala. Neznámý zůstává i okruh oprávněných hráček: zda půjde o všechny někdy povolané do reprezentace, jen aktuálně nominované, nebo účastnice velkých turnajů. Stejně tak není jasné, jak dlouho bude federace skladování hradit, co se stane po konci kariéry nebo při dlouhodobém zranění.
Samotný zákrok přitom není triviální. Podle britské HFEA proces zahrnuje hormonální stimulaci trvající obvykle dva až tři týdny, odběr vajíček v sedaci nebo anestezii a následné zmrazení. Během stimulace mohou být vaječníky zvětšené, což v kontaktním sportu vyžaduje úpravu zátěže. A zásadní je věk: úspěšnost je výrazně vyšší při zmrazení před pětatřicátým rokem. Zmrazení vajíček není garance budoucího dítěte. Je to pojistka, a její hodnota závisí na načasování.
Španělsko není samo, ale federace ano
Krok RFEF nezní ve vzduchoprázdnu. V květnu 2026 oznámila anglická PFA partnerství s klinikou Care Fertility; členové a členky hráčské asociace získali přístup k edukaci, důvěrným konzultacím a fertilitní péči. Chelsea Women spustily fond pro každou hráčku ženského týmu ve spolupráci s Fertility Plus. A přímo ve Španělsku podepsala 31. srpna 2026 (tedy ve stejný den jako potvrzení od RFEF) odborová organizace AFE dohodu s Hospital Ruber Internacional o preferenčních podmínkách v reprodukční medicíně pro své členy.
Mimo fotbal je nejdál WNBA: americká basketbalová liga má v kolektivní smlouvě od roku 2020 až 1,4 milionu korun na hráčku určených na adopci, surogaci, zmrazení vajíček nebo léčbu neplodnosti.
Rozdíl je v tom, kdo jedná. Chelsea je klub. PFA jsou odbory. AFE je stavovská organizace. RFEF je národní federace, instituce, která reprezentuje celý sport v zemi. Když takový subjekt řekne, že reprodukční plánování patří do hráčské péče, má to jinou váhu.
Uvítání i skepse
Veřejné reakce přišly rychle. Marta Perarnau, prezidentka FUTPRO, označila krok za „skvělou zprávu“. Larraitz Lucas, bývalá kapitánka Realu Sociedad, ho nazvala velkým posunem, ale pozdním. Nejostřeji se ozvala atletka Ana Peleteiro: skutečným cílem by podle ní nemělo být zmrazení vajíček, ale systém, který ženy nepenalizuje za mateřství během kariéry. „Ať vám neprodávají, že je to feministické,“ řekla pro EL PAÍS.
Obě pozice mají oporu v datech. FIFA už stanovila minimální mateřské ochrany (nejméně 14 týdnů volna a dvě třetiny mzdy), ale praxe v klubech se liší. Zmrazení vajíček řeší následek, ne příčinu. Zároveň ale řeší reálnou situaci hráček, které nemohou čekat, až se systém změní.
Český kontext: první kroky, jiný směr
Česká fotbalová asociace zatím program fertilitní preservace veřejně nenabízí. V únoru 2026 ale reprezentace žen komunikovala spolupráci s Femvie a podporu menstruačního zdraví na srazech, což bylo první oficiální přiznání, že biologická témata do elitního sportu patří. Na klubové úrovni jsou vidět spíš jednotlivé příběhy: Kateřina Svitková se po mateřské pauze vrátila do Slavie na start sezony 2026/27. Systémový benefit to není. Je to ale důkaz, že návrat možný je, pokud ho hráčka zvládne sama.
Španělský krok ukazuje směr, kterým se debata posouvá: od individuálního řešení k institucionální odpovědnosti. Detaily dohody RFEF přijdou v září. Až budou na stole, ukáže se, jestli jde o skutečný systémový posun, nebo o symbolické gesto s logem kliniky na tiskovce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle