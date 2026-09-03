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Ani droždí, ani prášek do pečiva. Bábovka vykyne do výšky díky 1 surovině, kterou Slováci přidávají odjakživa

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Vysoká, nadýchaná bábovka, která se při krájení nedrolí a chutná i druhý den. Většina lidí je přesvědčená, že bez sáčku prášku do pečiva nebo kostky droždí to prostě nejde. Slovenské...
Ani droždí, ani prášek do pečiva. Bábovka vykyne do výšky díky 1 surovině, kterou Slováci přidávají odjakživa

Ani droždí, ani prášek do pečiva. Bábovka vykyne do výšky díky 1 surovině, kterou Slováci přidávají odjakživa

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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