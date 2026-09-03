Ani droždí, ani prášek do pečiva. Bábovka vykyne do výšky díky 1 surovině, kterou Slováci přidávají odjakživa

Vysoká, nadýchaná bábovka, která se při krájení nedrolí a chutná i druhý den. Většina lidí je přesvědčená, že bez sáčku prášku do pečiva nebo kostky droždí to prostě nejde. Slovenské babičky přitom takové bábovky pekly dávno předtím, než se kypřicí prášek dostal do každé kuchyně. Vystačily si s jedinou surovinou, kterou máte v lednici i vy.
Tajemství se schovává ve vaječných bílcích
Tou surovinou jsou obyčejná vejce, konkrétně jejich bílky ušlehané do tuhého sněhu. Když bílky oddělíte od žloutků a pořádně je vyšleháte, vznikne hustá pěna nabitá vzduchem. Právě ta zastane práci, kterou jinak obstará chemické kypřidlo.
Na Slovensku i u nás se téhle jednoduché fintě říká prostě sníh a hospodyně si ji předávají z generace na generaci. Recept na třenou nebo šlehanou bábovku díky ní žádný prášek nepotřebuje. Těsto se přesto nadzvedne a bábovka pěkně vystoupá.
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Princip je jednodušší, než by člověk čekal. Našlehaná pěna v sobě drží spoustu drobných vzduchových komůrek obalených tenkou vrstvou bílkoviny. Teplo v troubě ten uvězněný vzduch rozehřeje, komůrky nabudou na objemu a vytlačí těsto směrem nahoru.
Bílek přitom při šlehání zvětší svůj objem několikanásobně, takže i z pár vajec máte plnou mísu pěny. Prášek do pečiva sice zvedne těsto rychleji, po sobě ale nechává vzdušnější a pórovitější strukturu, která dřív osychá. Bábovka kypřená sněhem zůstává vláčná déle.
Jak ušlehat sníh, který drží tvar
Aby celá metoda vyšla, musí být sníh opravdu tuhý. Rozhoduje o tom pár detailů, které si cukráři předávají léta:
Přečtěte si také: Kdo má doma po babičce tenhle kávovar z 80. let, ať ho neprodává. Sběratelé za funkční kusy dávají až 15 000 Kč Sáhněte po co nejčerstvějších vejcích. Čerstvý bílek má víc bílkovin, drží tvar a našleháte z něj pevnou pěnu, zatímco starší bílek řídne a sníh z něj padá. Vejce vyndejte z lednice aspoň půl hodiny předem. Bílky pokojové teploty naberou při šlehání víc vzduchu. Mísa i metly musí být dokonale čisté a odmaštěné, protože stačí kapka žloutku nebo stopa tuku a bílky se v pevný sníh nikdy nepromění. Šlehejte proto v nádobě z nerezu nebo skla, plast se pro tuhle práci nehodí.
Hotový sníh poznáte snadno. Když metlu vytáhnete, na jejím konci se udrží tuhé vršky, které nespadnou ani se neschlípnou. Zkušení pekaři mísu dokonce otočí dnem nahoru. Pokud sníh drží na místě a nesjede, máte hotovo.
Sníh udrží těsto nahoře jen tehdy, když je opravdu tuhý a šlehá se v čisté skleněné nebo nerezové míse. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Špetka soli, trocha cukru a jemné vmíchání
Na začátku šlehání přidejte k bílkům špetku soli. Až sníh začne houstnout, zašlehejte po troškách jemný krupicový cukr, který mu dodá pevnost a lesk. Moučkový cukr se sem nehodí, jeho příměsi totiž šlehání kazí.
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Hotový sníh vmíchejte do žloutkového základu až úplně nakonec a hodně opatrně, nejlépe stěrkou a krátkými pohyby odspodu nahoru. Mixér v téhle chvíli odložte. Kdybyste pěnu prošlehali, vytloukli byste z ní vzduch, na kterém celé kouzlo stojí.
Hlídejte troubu, jinak bábovka spadne
Šlehaná bábovka se peče zhruba při 180 °C. Přesný čas závisí na velikosti a materiálu formy, obvykle stačí kolem 40 minut. Jestli je hotová, zjistíte špejlí. Když ji zapíchnete doprostřed a vytáhnete čistou a suchou, můžete troubu vypnout.
Jedno pravidlo ale platí vždycky. Troubu během pečení zbytečně neotvírejte a nenechte bábovku uvnitř déle, než je nutné. Nadýchané těsto bez kypřidla je citlivé a při prudké změně teploty nebo přepečení klidně klesne.
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Kdo chce mít bábovku svěží několik dní, přidá do těsta lžíci zakysané smetany, bílého jogurtu nebo kefíru. Tyhle suroviny zjemní strukturu a udrží vlhkost, takže moučník tak rychle nevysychá. Slovenské hospodyně takhle pečou úplně běžně a jejich bábovka vydrží vláčná klidně pět dní.
Zdroje: https://www.vareni.cz/recepty/slehana-babovka/, https://magazin.recepty.cz/clanky/jak-uslehat-snih-z-bilku-pouzijte-osvedcene-triky-nasich-babicek-603.html, https://www.eta.cz/tadyjedoma/rady-a-tipy/pet-zpusobu-pripravy-snehu-z-bilku-pro-ruzne-pokrmy/, https://jedlovsabinove.sk/o-jedle/babovka-bez-kypriaceho-prasku/, https://www.toprecepty.cz/recept/42385-babovka-bez-prasku-do-peciva/