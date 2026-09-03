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Sociální služby nepotřebují strašit. Potřebují vědět, co bude dál

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Ministryně financí Alena Schillerová při obhajobě návrhu státního rozpočtu řekla, že pokud by měl…
Sociální služby nepotřebují strašit. Potřebují vědět, co bude dál

Sociální služby nepotřebují strašit. Potřebují vědět, co bude dál

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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