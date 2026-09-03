Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Ricinový olej smíchaný s jarem: Krtek opustí zahradu do 48 hodin. Recept, který stojí pár korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Krtka v zahradě nikdo nevidí rád. Kromě nevzhledných hromádek může svojí podzemní aktivitou narušovat také kořeny pěstovaných rostlin.
Každý, kdo má na zahradě krtiny, by měl vědět o pokutě 50 000 Kč.

Každý, kdo má na zahradě krtiny, by měl vědět o pokutě 50 000 Kč.

Zdroj: Depositphotos
Reklama
Další články z adbz.cz
Jabloň v srpnu: jedna chyba při hnojení a o úrodu přijdete. Záleží na stáří stromu
Jabloň v srpnu: jedna chyba při hnojení a o úrodu přijdete. Záleží na stáří stromu
Jeden řez navíc a borůvkový keř zdvojnásobí úrodu. Většina zahrádkářů ho vynechává
Jeden řez navíc a borůvkový keř zdvojnásobí úrodu. Většina zahrádkářů ho vynechává

Borůvky si již po desetiletí získávají své místo na zahradách, ale i v kuchyních. Jistě právem, jedná se o...

Keř plný rajčat, ale všechna zelená. Stačí změnit dvě věci a sklízíte po kýblech
Keř plný rajčat, ale všechna zelená. Stačí změnit dvě věci a sklízíte po kýblech

Abyste si zajistili opravdu bohatou úrodu plnou šťavnatých plodů, je potřeba dodržovat při jejich pěstování...

Čerstvý, nebo sušený? Jeden typ bobkového listu žene šváby pryč mnohem líp než druhý
Čerstvý, nebo sušený? Jeden typ bobkového listu žene šváby pryč mnohem líp než druhý

Až příště spatříte bobkový list, vzpomeňte si, že to není jen koření, ale i multifunkční nástroj pro...

Pes žere trávu a pak zvrací. Většina lidí to řeší špatně, říká odborník. Kdy volat veterináře
Pes žere trávu a pak zvrací. Většina lidí to řeší špatně, říká odborník. Kdy volat veterináře

Pokud váš pes neustále žere trávu, nemusíte se tolik obávat. Se vší pravděpodobností se potřebuje jen...

Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...

Všechny články tohoto autora →
adbz.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.