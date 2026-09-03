Ricinový olej smíchaný s jarem: Krtek opustí zahradu do 48 hodin. Recept, který stojí pár korun

Krtek sám se živí hmyzem a rostlinám na zahradě nijak neškodí. Dává však o sobě vědět jiným způsobem – hromádkami, které musíte neustále zarovnávat, pokud chcete udržet pěkný vzhled zahrady, ale také
podrytými kořeny užitných rostlin, jež mohou v důsledku krtkova rytí i uhynout. Krtka se však dá zbavit humánně, bez zbytečných chemikálii. Stačí mu pobyt na vaší zahradě znepříjemnit a on se odstěhuje o dům dál. Vytvořte přirozené bariéry
Jedním z účinných způsobů, jak krtka od návštěvy vaší zahrady odradit, je vytvoření přirozených bariér.
Vysázejte kolem pozemku aromatické rostliny, například narcisy, měsíčky nebo cibuli. Bariéru můžete vytvořit i vysypáním štěrku nebo malých kamenů v ohrožených oblastech. Taková půda bude pro krtka mnohem méně přitažlivá. Zápach ricinového oleje ho vyžene
Běžní
krtci mají výrazně vyvinutý čich a některé vůně nesnesou. Takový ricinový olej jim opravdu nevoní. Smíchejte čtvrtinu šálku ricinového oleje s několika lžícemi tekutého mycího prostředku a vše nařeďte vodou. Tuto směs pak pravidelně stříkejte na hromádky hlíny nebo přímo do chodbiček, aby se krtek nevracel. Vibrace v půdě je vyženou
Krtci jsou citliví na půdní vibrace. Plašiče krtků jsou vyvinuté na bázi vysílání nízkofrekvenčních zvuků, které jim velmi vadí.
Výhodou je, že nepředstavují riziko pro vás ani vaše domácí mazlíčky. Jejich strategickým rozmístěním v zahradě tak můžete krtka odradit od vstupu na svůj pozemek, nebo ho ze zahrady vyhnat. Zdroj fotografie: Freepik Humánní pasti na krtky
Pokud
nechcete krtkovi ublížit, ale chcete se ho zbavit, můžete vyzkoušet pasti, které mu neublíží. Krtek do nich vleze, ale ven už se nedostane. Pastičky je však třeba pravidelně kontrolovat. Chyceného krtka poté můžete vypustit daleko od svého pozemku. Měli byste se však ujistit, že ho vypouštíte do vhodného prostředí, kde nebude mít problém s přežitím. Udržujte zahradu a přilákejte predátory
Sovy, jestřábi i hadi krtky loví. Málokdy se však tito predátoři vyskytují v blízkosti lidských obydlí. Věřte však, že i kočka dokáže krtka ze zahrady celkem spolehlivě vyhnat – a i před psem se bude mít krtek na pozoru.
Pravidelná údržba zahrady může také výrazně pomoci předcházet výskytu krtků. Zaměřte se i na zbytky potravy (u popelnice, na kompostu), které lákají hmyz a následně i krtka.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz