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Vyhnanec z nároďáku Čvančara opouští Německo a vrací se do české ligy. Sáhl po něm Hradec Králové

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Tomáš Čvančara, útočník bez místa v plánech Borussie Mönchengladbach i české reprezentace, míří na roční hostování do Hradce Králové. Kluby jednání zatím oficiálně nepotvrdily.
Vyhnanec z nároďáku Čvančara opouští Německo a vrací se do české ligy. Sáhl po něm Hradec Králové

Vyhnanec z nároďáku Čvančara opouští Německo a vrací se do české ligy. Sáhl po něm Hradec Králové

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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