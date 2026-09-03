Vyhnanec z nároďáku Čvančara opouští Německo a vrací se do české ligy. Sáhl po něm Hradec Králové

Šestadvacetiletý forvard má za sebou dvě nepovedená hostování, operaci natrženého přitahovače a veřejnou roztržku s reprezentačním trenérem Miroslavem Koubkem. Přesto, nebo právě proto, dává jeho přesun do východočeského klubu smysl. Hradec po historicky nejlepší sezoně potřebuje útočníka. Čvančara potřebuje minuty. A Gladbach potřebuje uvolnit hráče, který v plánech trenéra Eugena Polanského nefiguruje. Průsečík tří potřeb, které se potkaly dva dny po uzávěrce přestupového okna.
Z Bundesligy přes Turecko a Skotsko do slepé uličky
Když Čvančara v létě 2023 přestupoval ze Sparty do Mönchengladbachu, vypadal jako český útočník s nejvyšším stropem své generace. První bundesligová sezona přinesla 4 góly ve 21 zápasech, slušný základ. Druhá už jen 2 góly ve 28 startech. Čísla šla dolů, důvěra trenérského štábu taky.
Následoval kolotoč hostování. V prosinci 2025 předčasně skončil v tureckém Antalyasporu, 13 ligových zápasů, jediný gól. V lednu 2026 zamířil do Celticu Glasgow, kde to vypadalo nadějněji: 11 zápasů, 2 góly, 1 asistence. Jenže v květnu přišlo zranění třísla. BBC psala o možné operaci, iDNES později potvrdil, že sezonu ukončila operace natrženého přitahovače. Celtic si ho nekoupil.
V srpnu se Čvančara vrátil do tréninku Gladbachu. Ale jen proto, aby se mu hledal nový klub. Podle GladbachLive v plánech trenéra Polanského nehraje žádnou roli. Celková bundesligová bilance? Podle datového centra DFB 49 ligových zápasů a 6 gólů. Solidní, ale ne dost na to, aby si udržel místo.
Proč „vyhnanec z nároďáku“
Čvančarův vztah s českou reprezentací se zkomplikoval v únoru 2026. Během klubového podcastu Celticu se vyjádřil v tom smyslu, že pro něj má prioritu klub, nikoli národní tým. Slova, která by v jiném kontextu prošla bez povšimnutí, zachytil reprezentační trenér Koubek.
Na březnové nominační tiskové konferenci Koubek reagoval přímo: když se hráč vyjádří, že pro něj reprezentace není prioritou, tak pro něj jako trenéra není prioritou takový hráč. Čvančara nominován nebyl. A nebyl ani potom.
Profil na webu FAČR ho stále eviduje, 8 startů, 1 gól za A-tým. Poslední reprezentační zápas ale odehrál v roce 2024. Nejde o formální konec v národním dresu, spíš o tiché vyřazení. A právě proto je návrat do české ligy tak důležitý: pokud chce zpátky do nominace, musí být vidět. A musí střílet.
Hradec: potřeba, ne charita
Hradec Králové nesáhl po Čvančarovi z nostalgie. Klub má konkrétní problém. Po sezoně 2025/26, kdy nasbíral rekordních 49 bodů a skončil pátý, se vrátil do evropských pohárů. Sportovní ředitel Petr Pojezný už v červnu na klubovém webu otevřeně říkal, že do každé řady chtějí přivést hráče; delší sezona s Evropou vyžaduje širší kádr.
A pak přišel start nového ročníku. Po pěti kolech měl Hradec 7 bodů a desáté místo. Trenér David Horejš po porážce v Brně 2. září řekl větu, která vysvětluje všechno: „Týmu chybí útočník.“ Na otázku, zda je Čvančara jednou z variant, odpověděl opatrně: „Je to jedna z možností posílení.“
Ve stejný den přinesl Florian Plettenberg ze Sky Sport informaci o verbální dohodě: roční hostování bez opce na přestup, zdravotní prohlídka naplánovaná na čtvrtek 3. září. Dánský Aarhus, který o Čvančaru rovněž stál, zůstal s prázdnou.
Sázka s asymetrickým rizikem
Podívejme se na to střízlivě. Hradec nebere hotového střelce. Bere hráče po operaci, po dvou nedokončených hostováních, bez ligového startu od května. To je riziko.
Ale je to riziko s neobvykle vysokým stropem pro českou ligu. Čvančarovy parametry, bundesligová zkušenost, reprezentační starty, věk 26 let, jsou v Chance Lize nadstandardní. Kdyby byl fit a ve formě, Hradec by si ho nemohl dovolit. Právě ta nejistota ho dělá dosažitelným.
Struktura obchodu to potvrzuje:
- Typ: roční hostování bez opce na trvalý přestup
- Smlouva s Gladbachem: platná do léta 2028
- Finanční riziko pro Hradec: omezené, po sezoně se hráč vrací
Pokud Čvančara chytí formu, Hradec získá útočníka, jakého v posledních letech neměl. Pokud ne, po roce se rozejdou. Pro klub po historicky nejlepší sezoně, který hraje Evropu a potřebuje šířku kádru, je to racionální krok.
Co musí přijít, aby příběh fungoval
Nejbližší ligový zápas Hradce po plánované zdravotní prohlídce připadal na neděli 6. září, doma proti Spartě. Teoreticky první možný termín debutu, pokud by se stihly formality. Symboličtější kulisu by si scénárista nevymyslel.
Čvančara ale nepotřebuje symboliku. Potřebuje sérii zápasů bez zranění, góly a důkaz, že únorová slova o prioritách byla jen nešťastná formulace, ne životní postoj. Hradec mu nabízí přesně to, co jinde nedostal: jistotu minut a prostor bez tlaku velkoklubového prostředí. Zbytek je na něm.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl