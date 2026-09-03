Test před zrcadlem na 10 sekund: odhalí, jestli vám vaše oblečení přidává nebo ubírá 10 let

Ráno se oblečete, letmo mrknete do zrcadla v předsíni a jdete. Přitom právě těch pár vteřin rozhoduje o tom, v jakém světle vás ostatní uvidí. Stylisté používají jednoduchou kontrolu, která se vejde mezi kabát a boty. Zázrak od ní nečekejte. Je to rychlý způsob, jak zachytit něco, co jinak zjistíte až večer na fotce.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Odstupte od zrcadla aspoň na dva metry
Celý postup stojí a padá s odstupem. Když stojíte s nosem u skla, oči vám sklouznou k detailům, které stejně nikdo neuvidí. Vyřešíte knoflík, ale ujde vám celek.
Přečtěte si také: Kadeřnice varuje seniorky: tenhle 1 sestřih vám v obličeji přidá 10 let, a přesto ho chce každá druhá
Postavte se proto tak dva metry daleko. Stejnou radu dostávají zákaznice v obchodech, kde se vyplatí vyjít z těsné kabinky ven k velkému zrcadlu. Pak už jde všechno rychle, protože obě části testu zaberou dohromady zhruba deset vteřin.
Foto: Shutterstock.com Kam vám padne oko jako první
Zavřete oči, na okamžik vypněte hlavu a pak se podívejte. Sledujte jedinou věc: kam vám pohled sám od sebe skočí.
Když skončí na obličeji nebo někde nahoře kolem krku a ramen, máte vyhráno. Přesně tam totiž chcete mít pozornost. Když se vám oko zastaví někde v půlce těla nebo u kusu, který jste tam vůbec nechtěli mít vidět, je co upravit.
Přečtěte si také: Nejhorší tavený sýr z českých supermarketů. Češi ho kupují celé rodině a netuší, co v něm je
Náprava bývá překvapivě laciná. Šátek v příjemné barvě, výraznější náušnice nebo košile s límečkem posunou pozornost nahoru během chvilky.
Foto: Shutterstock.com Přimhouřete oči a podívejte se znovu
Druhý pohled je zajímavější. Zavřete oči a otevřete je jen do úzké škvíry, jako když se díváte proti slunci. Ten trik znají malíři už stovky let.
Přimhouření setře detaily. Vzor, knoflíky i struktura látky se rozostří a přestanou rušit. Zbude silueta a barevné plochy, tedy přesně to, co o vás vypoví lidé na druhé straně ulice. Oko si nesouměrnosti všimne dřív, než je stihnete pojmenovat.
Přečtěte si také: Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu pračky a pračky se sušičkou, výsledek odhalil žrouta energie a mnohé nepříjemně překvapí
Hlídejte při tom hlavně poměry. Spodní polovina by měla vypadat aspoň tak dlouhá jako horní. Když se objem nahromadí kolem břicha a boků, postava se opticky srazí.
Dvě věci, které test odhalí nejčastěji
První je ztracený pas. Volný svetr přes tuniku a kalhoty na gumu vypadají rozumně, jenže siluetu smažou do jediného tvaru. Přimhouřenýma očima to poznáte okamžitě.
„Jakmile oblečení nemá jasně definovaný tvar, postava splývá a působí těžkopádně,“ vysvětlila pro Facestar.cz stylistka Barbora Vosiková. Stačí, aby oblečení naznačilo, kde máte pas.
Přečtěte si také: Švadlena prozradila 3 úpravy za 100 korun: Staré kalhoty po nich vypadají jako od návrhářky
Druhá věc je barva u obličeje. Ta rozhoduje o tom, jestli pleť vypadá odpočatě. Černá pohlcuje světlo, takže těsně pod bradou vytáhne na povrch každý stín a unavený výraz. Přesuňte ji na kalhoty nebo sukni a nahoru dejte odstín, ve kterém se vám tvář rozsvítí.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://insideoutstyleblog.com/2025/07/the-3-second-mirror-trick-to-know-if-an-outfit-works.html, https://www.facestar.cz/zrcadlo-nelze-ale-vas-satnik-ano-mezi-pet-modnich-pasti-kvuli-kterym-po-padesatce-zbytecne-starnete-patri-syntetika-a-sukne-pro-tety/, https://zena-in.cz/clanek/nejcastejsi-modni-preslapy-zen-po-padesatce-nejde-o-vek-ale-o-par-zbytecnych-chyb, https://www.divalavida.cz/blog/jak-vybrat-spravne-barvy-k-obliceji/, https://www.lifee.cz/6-letnich-modnich-triku-ktere-vam-behem-chvilky-opticky-prodlouzi-postavu-9bd69, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/jake-chyby-delaji-zeny-po-50-pri-oblekani-co-jim-opravdu-slusi-podle-stylistu, https://lairdlondon.co.uk/blogs/journal/5-ways-to-tell-if-your-hat-works-with-your-outfit, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/43482-chyby-pri-nakupu-obleceni