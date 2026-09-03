Žena několik let pečovala o rodiče a do důchodu půjde v roce 2027. Doba péče se jí může započítat výhodněji

Představme si ženu, která většinu života pracovala, ale několik let před důchodem musela zaměstnání výrazně omezit nebo úplně opustit. Její rodič přestal být soběstačný a potřeboval každodenní pomoc s hygienou, oblékáním, jídlem, léky nebo pohybem po domácnosti. Žena se proto rozhodla, že péči převezme. Když se nyní blíží její důchodový věk a o starobní důchod požádá v roce 2027, nebude důležité pouze to, kolik let odpracovala a jaké měla během života příjmy. Významnou roli může sehrát také několik let, během kterých se starala o rodiče.
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Péče o rodiče může být náhradní dobou pojištění
Český důchodový systém s podobnými životními situacemi počítá. Osobní péče o člověka, který je závislý na pomoci jiné osoby, může být za stanovených podmínek považována za náhradní dobu důchodového pojištění. Pečující tedy nemusí mít v této době klasické zaměstnání, ze kterého se odvádí sociální pojištění, a přesto nemusí dané období z pohledu budoucího důchodu úplně ztratit.
U dospělého rodiče je zásadní především stupeň jeho závislosti. Pro důchodové pojištění se započítává péče o osobu se stupněm závislosti II, III nebo IV. U prvního, tedy nejnižšího stupně závislosti, se péče o dospělého rodiče tímto způsobem standardně nehodnotí. Proto nestačí pouze skutečnost, že dcera nebo syn rodiči několik let pomáhali. Rozhodující je také oficiálně uznaný stupeň závislosti a řádné doložení doby péče.
Pokud jde o rodiče, tedy osobu blízkou, není přitom podmínkou, aby pečující a opečovávaný bydleli ve společné domácnosti. Dcera tak například může pravidelně docházet za matkou do jejího bytu a zajišťovat podstatnou část její každodenní péče. Samotnou dobu a rozsah péče je ale nutné pro důchodové účely doložit rozhodnutím příslušné správy sociálního zabezpečení.
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Od roku 2027 přichází další způsob ocenění
Právě u lidí odcházejících do důchodu v roce 2027 nastává podstatná změna. Dosud se doba péče při výpočtu důchodu zpravidla chovala jako takzvaná vyloučená doba. Jednoduše řečeno, roky bez příjmu se vyjmuly z období, ze kterého se počítal celoživotní průměrný výdělek. Člověku tak několik let péče bez mzdy samo o sobě nesrazilo průměr jen proto, že v těchto měsících nevydělával.
Od 1. ledna 2027 se přidává možnost péči ocenit také prostřednictvím fiktivního vyměřovacího základu. Za období, během kterého člověk splňoval podmínky péče, se při jedné variantě výpočtu bude pracovat s částkou odvozenou od průměrné mzdy platné v době, kdy péče probíhala.
U péče o člověka ve stupni závislosti III nebo IV odpovídá ocenění péče 100 procentům průměrné mzdy příslušného období. Pokud šlo o osobu ve stupni II, počítá se s 50 procenty průměrné mzdy. Jestliže pečující během stejné doby také pracoval a měl vlastní příjem, mohou se při této variantě jeho skutečné výdělky s oceněním za péči kombinovat.
To může být zajímavé například pro ženu, která se několik let starala o rodiče ve třetím nebo čtvrtém stupni závislosti a kvůli tomu přišla o podstatnou část svých pracovních příjmů. Při výpočtu jejího důchodu se nebude automaticky předpokládat, že tato léta byla ekonomicky prázdným obdobím. Vedle dosavadního způsobu bude možné zohlednit také hodnotu její péče.
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Neznamená to, že nový způsob bude výhodnější pro každého
Důležitá je ještě jedna věc. Fiktivní příjem se nemá bez dalšího použít všem lidem, kteří pečovali. U důchodů přiznávaných od roku 2027 se mají porovnat dvě možnosti. Jednou je dosavadní princip vyloučené doby, druhou ocenění péče prostřednictvím fiktivního vyměřovacího základu. Použije se varianta, která povede k výhodnějšímu výsledku.
To je podstatné například pro člověka, který měl před zahájením péče dlouhodobě nadprůměrné příjmy. Pro něj může být výhodnější, když se několik let péče z rozhodného období jednoduše vyloučí, protože jeho důchod se následně vypočítá zejména z vyšších výdělků z ostatních let. U člověka s nižšími nebo průměrnými příjmy může naopak lépe vyjít ocenění péče.
Proto není možné obecně říci, že každému, kdo se například pět let staral o rodiče, vzroste od roku 2027 důchod o konkrétní částku. Záleží na délce péče, stupni závislosti opečovávaného člověka, předchozích příjmech pečující osoby, případném zaměstnání během péče i celkové době důchodového pojištění.
Změna se může týkat i péče, která skončila před lety
Pro budoucí důchodce je velmi důležité, že nové ocenění není omezeno pouze na péči vykonávanou od roku 2027. Jestliže někdo například pečoval o těžce nemocnou matku v letech 2018 až 2022 a o starobní důchod požádá až v roce 2027, může se nový způsob výpočtu vztahovat i na toto starší období. Rozhodující je, že samotný důchod bude přiznán od roku 2027.
Při výpočtu se přitom nebude používat dnešní průměrná mzda. Ocenění se vztahuje k období, kdy péče skutečně probíhala, a následně se stejně jako ostatní historické příjmy přepočítává prostřednictvím koeficientů používaných při důchodovém výpočtu.
To je důležité zejména pro lidi, kteří se před několika lety rozhodovali mezi zaměstnáním a péčí o rodiče. Řada z nich pracovala jen na omezený úvazek, jiní zaměstnání na několik let opustili úplně. Právě taková období mohou mít při žádosti o důchod od roku 2027 jinou váhu, než jakou by měla u důchodu přiznaného podle pravidel platných do konce roku 2026.
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Před žádostí o důchod je vhodné zkontrolovat evidenci
Člověk, který několik let pečoval o rodiče a blíží se jeho odchod do důchodu, by neměl automaticky předpokládat, že stát o této době všechno ví. Doba péče o závislou osobu se prokazuje rozhodnutím příslušné správy sociálního zabezpečení. Pokud péče skončila, lze podat návrh na vydání tohoto rozhodnutí. Během trvající péče se tato otázka řeší také v souvislosti s podáním žádosti o důchod.
Vyplatí se proto ještě před samotnou žádostí zkontrolovat evidované doby důchodového pojištění a zjistit, zda v nich několik let věnovaných rodiči nechybí. Rozdíl totiž nemusí spočívat pouze v počtu let potřebných pro vznik nároku na penzi. Od roku 2027 může mít péče vliv také na část výpočtu vycházející z celoživotních příjmů.
Pro ženu, která kvůli nemocným rodičům několik let omezila vlastní kariéru, je to zásadní změna. Péče o blízkého člověka samozřejmě nemůže být pro důchodový systém postavena úplně na roveň běžnému zaměstnání ve všech situacích. Nová pravidla ale dokážou lépe zohlednit skutečnost, že několik let strávených každodenní péčí nebylo obdobím nečinnosti. A pokud žena požádá o důchod právě v roce 2027 nebo později, může se tato část jejího života ve výsledné penzi projevit jiným způsobem než u lidí, kterým byl důchod přiznán do konce roku 2026.
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