Za tuhle jednu položku vám v restauraci naúčtují stovky. Doma ji uděláte za 20 Kč a nikdo nepozná rozdíl

Sednete si v horku na zahrádku, v nápojovém lístku vás okamžitě zaujme „domácí limonáda” a bez váhání si ji objednáte. Číšník přinese vysokou sklenici s ledem, plátkem citronu a snítkou máty, jenže při placení vás účet trochu zamrzí. Přitom jde o nápoj, který doma zvládnete skoro za nic a leckdy bude chutnat dokonce líp. Kde je háček?
Za co v restauraci vlastně platíte
Domácí limonáda se za posledních pár let stala povinnou výbavou skoro každé hospody i kavárny. A patří k tomu, na čem podniky vydělávají nejvíc. Když server Podnikatel.cz porovnal nápojové lístky desítek restaurací napříč republikou, průměrná cena vyšla na necelých 73 korun za jednu sklenici a v dražších podnicích šplhala až ke 110 korunám. Byly to navíc ceny z roku 2022, dnešní bývají ještě o kus výš. Litr naservírovaný do džbánu pro celý stůl se pak snadno dostane přes sto korun a při rodinném posezení zaplatíte za pár doplněných džbánů klidně několik stovek.
Vysvětlení je jednoduché. Základ takového nápoje tvoří voda, trocha cukru a hrst ovoce nebo bylinek, tedy suroviny za pár korun. Propast mezi tím, co podnik do sklenice reálně dá, a tím, co vám naúčtuje, je proto obrovská. Právě proto limonády na jídelních lístcích přibývají rychleji než skoro cokoliv jiného.
Přečtěte si také: Ani trouba, ani pánev. Brambory budou křupavé díky 1 spotřebiči, který má doma skoro každý Kdy „domácí” neznamená domácí
Tady přichází nepříjemné překvapení. Slovo domácí v názvu ještě nezaručuje, že nápoj někdo poctivě uvařil z čerstvého ovoce. Spousta provozoven sáhne po hotovém sirupu z velkoobchodu, smíchá ho s vodou nebo sodou a ozdobí kolečkem citronu. Někteří provozovatelé dokonce přiznali, že si výrobu zjednoduší přiléváním kupované limonády ze supermarketu.
Že tohle není v pořádku, potvrzuje i Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Nápoj namíchaný jen z průmyslového sirupu a kohoutkové vody by podle ní jako domácí neobstál a provozovatel by ho musel přejmenovat. Když si limonádu uděláte doma z pravých surovin, vyjde levněji a hlavně přesně víte, co ve sklenici je. Často je dokonce poctivější než ta, za kterou v podniku platíte.
Pravou limonádu si namícháte za pár korun
Dobrá zpráva je, že opravdovou limonádu namíchá i naprostý začátečník a suroviny na celý džbán vyjdou zhruba na dvacet až čtyřicet korun, u ovocných variant klidně i míň. Žádné speciální vybavení nepotřebujete, stačí džbán, voda a to, co máte zrovna po ruce.
Přečtěte si také: Kdo má doma po babičce tenhle kávovar z 80. let, ať ho neprodává. Sběratelé za funkční kusy dávají až 15 000 Kč Na vlastní limonádu stačí džbán, voda a pár citronů nebo hrst ovoce, žádné speciální vybavení není potřeba. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejpohodlnější je připravit si sirup do zásoby:
V hrnci svaříte vodu s cukrem, vhodíte vybrané ovoce nebo bylinky a chvilku povaříte. Po vychladnutí sirup přecedíte do láhve a v lednici vydrží zhruba čtrnáct dní. Když pak dostanete chuť, pár lžic zalijete studenou nebo perlivou vodou, přihodíte led a máte hotovo.
Kdo nechce čekat, rozmixuje čerstvé ovoce s trochou cukru a citronu a zalije ho vodou rovnou ve džbánu.
Nápady na chuť, které vás nezklamou
Od čeho se odrazit?
Nesmrtelná klasika je citronová ze šťávy z několika citronů, cukru a vody; lžička medu jí dodá kulatější chuť. V tropickém vedru chladí líp než skoro cokoliv jiného okurková verze, protože okurka je z velké části voda. Kdo má rád ostřejší tón, sáhne po zázvoru s kouskem citronu, milovníci sladkého po rozmixovaných jahodách nebo malinách. Na jaře se hodí voňavý černý bez, v létě vede vodní meloun, který si vystačí s vlastní sladkostí a cukr k němu přidávat nemusíte. Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy neskladujte vedle mouky. Většina Čechů to dělá a diví se, proč se v ní za měsíc něco objeví
Osvědčené spojení nabídne třeba černý bez s citronem, okurka s limetkou a mátou nebo rybíz s meduňkou. Se sklenicí plnou citrusů naopak opatrně, jejich kyselost snadno přebije jemnější ovoce, a když smícháte hned několik sirupů, chutě se navzájem rozmělní. Bez ledu se limonáda v horku neobejde, jenže jak kostky roztávají, chuť postupně vodnatí. Pomůže sladší poměr, nebo si led připravte přímo z hotové limonády, ať nápoj neztrácí sílu.
Zdroje: https://www.podnikatel.cz/clanky/vydelaji-restaurace-na-nealkoholickych-napojich-vime-presne-kolik-si-za-ne-uctuji/, https://www.vitalia.cz/clanky/test-domacich-limonad-chcete-tu-se-spritem/, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/domaci-limonady-jsou-v-restauracich-stale-rozsirenejsi-mnohdy-jsou-ale-sizene-_201508300622_jpiroch, https://www.vlasta.cz/inspirace/nejlepsi-domaci-limonady-ovoce-sirupy-bylinky-priprava-levandule-malina-bezinky/, https://www.jimejinak.cz/cesi-propadli-domacim-limonadam/, https://www.repollo.cz/blog/osvezte-se-domaci-limonadou-recepty-a-tipy-na-servirovani/