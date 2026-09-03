Vyhlašujeme nejhorší psy pro seniory. Češi 60+ si je pořád kupují a pak je nezvládají

Pes po boku patří k nejčastějším přáním lidí, kteří jdou do důchodu. Slibuje společnost, pravidelný pohyb a pocit, že doma člověk není sám. Jenže právě u výběru psa spousta starších lidí sáhne vedle. Rozhodne vzhled, vzpomínka na psa z mládí nebo momentální nadšení nad fotkou v inzerátu. Vystřízlivění přijde za pár měsíců, kdy se z vysněného mazlíčka stane každodenní zápas, na který silou ani energií nestačíte.
Velký a silný pes vás na chodníku přetáhne
Nejčastější chyba je pořídit si psa, na kterého fyzicky nestačíte. Německý ovčák zůstává v Česku jedním z nejoblíbenějších plemen a řada seniorů po něm sáhne z nostalgie. Dospělý pes běžně váží třicet až čtyřicet kilogramů a instinktivně brání svého člověka. Stačí, aby zavětřil veverku nebo zabral směrem k protijdoucímu běžci, a člověk v důchodovém věku ho na vodítku neudrží. Jediné takové trhnutí dokáže staršího člověka srazit k zemi a takový pád se ve vyšším věku snadno zvrtne ve zlomeninu.
Velcí psi navíc ve stáří často trpí na klouby. Německý ovčák je proslulý slabými kyčlemi a v posledních letech života se sám nedostane po schodech ani do kufru auta. Nadzvednout takovou váhu je přitom nad síly běžného sedmdesátníka.
Chytří workoholici, kteří vás uženou
Druhou rizikovou skupinou jsou plemena vyšlechtěná k práci, která potřebují pohyb jako sůl. Border kolie platí za nejchytřejšího psa světa, jenže ta inteligence má háček. Pokud pes nedostane každý den několik hodin pořádného zaměstnání, práci si najde sám. Doma po něm pak zůstane rozkousaný nábytek i pes, kterému z dlouhé chvíle přeskočilo do úzkostného chování. Jeho pastevecký pud se navíc snadno upne na děti na koloběžkách nebo na běžce v parku a pes se za nimi bez varování rozeběhne.
Border kolie a husky potřebují denně hodiny pohybu, jinak si zaměstnání najdou sami doma. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Stejně náročný je sibiřský husky, tažné plemeno s nevyčerpatelnou zásobou energie. Do téhle kategorie patří i dalmatin. Bere se hlavně kvůli efektnímu tečkovanému zbarvení, jenže povahou je to sportovec a k tomu pořádný paličák. Bez spousty vyběhání a pevného vedení prostě nespolupracuje.
Malý pes ještě neznamená klidný pes
Hodně lidí věří, že drobné plemeno je automaticky bezpečná volba. Velikost ale o povaze nic neříká. Bígl a Jack Russell teriér jsou malí, zato mají energie a loveckého pudu jako mnohem větší psi. K tomu se přidává hlasitost. Obě plemena ráda a vytrvale štěkají, což v panelovém domě ocení málokterý soused.
Opatrní buďte i u psů se zploštělým čenichem. Mops je mazlivý pohodář, jenže se zkrácenou mordou špatně reguluje teplotu a v horku se rychle zadýchá. Přes den v létě s ním na dlouhou procházku nevyrazíte a chrápavé zvuky při dýchání nesednou každému.
Nejčastěji zmiňovaná riziková plemena a jejich hlavní úskalí přehledně shrnuje následující tabulka:
Plemeno Proč se pro seniory nehodí Německý ovčák Váží třicet až čtyřicet kilogramů a instinktivně brání svého člověka, na vodítku ho neudržíte; ve stáří navíc trpí na klouby. Border kolie Potřebuje každý den několik hodin zaměstnání, jinak ničí byt a vyráží za vším, co se hýbe. Sibiřský husky Tažné plemeno s nevyčerpatelnou zásobou energie. Dalmatin Sportovec a svéhlavec, bez pořádného vyběhání a důsledného vedení nefunguje. Bígl a Jack Russell teriér Malí, ale s energií a loveckým pudem mnohem větších psů; k tomu rádi a vytrvale štěkají. Mops Se zkrácenou mordou špatně reguluje teplotu a v horku se rychle zadýchá. Nerozhoduje jen plemeno, ale i věk a původ psa
Vedle plemene hraje roli i to, jestli si domů přinesete štěně, nebo dospělého psa. Živé štěně sice na první pohled dojme, ale jeho výchova a bezedná energie staršího člověka rychle vyčerpají.
Opačným extrémem je hodně starý pes z útulku. Bývá vyrovnanější, zato se u něj častěji nabalují výdaje u veterináře a potřebuje asistenci i u samozřejmostí, jako je vyjít pár schodů. Nejlíp vychází pes, který má štěněcí období za sebou, je odchovaný, spíš drobnější nebo prostřední postavy a klidnější nátury.
Kteří psi se k seniorům naopak hodí
Dobrá zpráva je, že vhodných společníků je spousta. Klíč je jednoduchý. Vybírejte plemeno, které fyzicky udržíte, nepotřebuje hodiny pohybu a snadno se ovládá.
Mezi osvědčené psy pro starší lidi patří kavalír king charles španěl, bišonek, maltézský psík, pudl, jezevčík nebo čivava. Jsou menší, přítulní a rychle se přizpůsobí klidnějšímu tempu. Kdo má se psy zkušenost a zvládne i svižnější tempo, sáhne klidně po labradorovi nebo zlatém retrívrovi. Obě plemena se snadno cvičí a k lidem se chovají vstřícně.
Menší a klidná plemena se přizpůsobí pomalejšímu tempu domácnosti seniora. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ať vás láká jakékoliv plemeno, nespoléhejte jen na vzhled. Zjistěte si předem, kolik pohybu pes potřebuje a jak se s ním pracuje. Pár hodin čtení vám může ušetřit roky trápení.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/psi-plemena-seniori-siperky, https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/810030/plemena-psu-vhodna-pro-seniory-5-nejlepsich-spolecniku-pro-klidne-i-aktivni-dny.html, https://www.ireceptar.cz/zvirata/vhodni-psi-pro-seniory/, https://www.chlupaci.cz/magazin-psi-plemena/jaky-pes-se-hodi-pro-duchodce/, https://www.nespechej.cz/clanky/nejhorsi-psi-pro-duchodce-tato-plemena-vas-ustvou-a-klidneho-stari-se-rozhodne-nedockate-20260420-7888.html