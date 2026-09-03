Švadlena prozradila 3 úpravy za 100 korun: Staré kalhoty po nich vypadají jako od návrhářky

Sto korun u švadleny obvykle stačí na knoflík nebo drobnou opravu. Tři konkrétní zásahy do starých kalhot ale nevyžadují velký rozpočet a rozdíl bývá vidět na první pohled. Rozhoduje přitom jen pár centimetrů látky na správném místě.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Pas, který přestane odstávat
Nejčastější problém starších kalhot poznáte zezadu. Pásek se odlepí od těla a mezi zády a látkou zůstane mezera. Týká se to hlavně postav, které mají větší rozdíl mezi obvodem boků a pasu.
Přečtěte si také: Kadeřnice varuje seniorky: tenhle 1 sestřih vám v obličeji přidá 10 let, a přesto ho chce každá druhá
Švadlena v takovém případě ubere látku rovnoměrně na všech dílech i v záševku, aby se v pase netvořila boule. U džínů se zužuje v bočních a zadním švu. Kalhoty pak při sedání nesjíždějí a celá silueta působí upraveněji.
Foto: Shutterstock.com Nohavice mění proporce celé nohy
Druhá úprava se týká šířky nohavic. I malá změna promění vyznění celého střihu, protože se změní proporce nohy od kolene dolů. Zužuje se opět postupně a rovnoměrně, aby se látka nekroutila.
Jedno pravidlo se vyplatí držet. Objemnější spodní díl potřebuje užší vršek, jinak celý outfit působí rozvolněně. Široké nohavice si tak rozumí spíš s přiléhavým tričkem nebo košilí zastrčenou do pasu.
Přečtěte si také: Nejhorší tavený sýr z českých supermarketů. Češi ho kupují celé rodině a netuší, co v něm je Foto: Freepik.com Délka rozhoduje nejvíc
Ze všech tří úprav má na výsledek největší vliv délka. Špatně zvolený lem dokáže zkazit i kvalitní kalhoty, protože pohled se zarazí v místě, kde látka končí a začíná bota. Noha pak působí kratší.
Široké a bootcut kalhoty by měly končit těsně nad podlahou. Měřte je vždy v botách, ve kterých je budete nosit, protože jiná výška podpatku znamená jinou délku. Rovné a mírně zúžené střihy sahají ke kotníkům.
U slim střihů, které se pozvolna vracejí do módy, je pravidlo ještě jednodušší. „Zde by měla délka končit rozhodně u kotníků,“ uvedla pro Blesk.cz módní stylistka Irena Vokrojová.
Přečtěte si také: Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu pračky a pračky se sušičkou, výsledek odhalil žrouta energie a mnohé nepříjemně překvapí Kolik to stojí a co zvládnete doma
Zkrácení nohavic patří k nejlevnějším krejčovským službám. Podle ceníků českých krejčovství vyjde k srpnu 2026 zhruba na 160 až 330 korun podle dílny a podle toho, jak složitý je původní lem. Zúžení v pase i v nohavicích bývá o něco dražší.
Nejjednodušší z těchto úprav navíc zvládnete doma. Nohavici stačí ohrnout na potřebnou délku a zachovat původní lem, takže látku vůbec nestříháte. U společenských kalhot ale tenhle postup nefunguje a lem je potřeba začistit a obšít.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/817257/jak-zkratit-kalhoty-bez-siciho-stroje-navod-pruvodce-spravnou-delkou-nohavic.html, https://www.caramilla.cz/jak-upravit-strih-na-kalhoty/, https://www.lifee.cz/jediny-typ-kalhot-ktere-v-lete-2026-potrebujete-siroke-nohavice-lichoti-kazde-postave-7d36f, https://www.relaxeo.cz/cesky-vyhazuji-klasicke-kalhoty-ke-kotnikum-na-jare-2026-nastupuje-delka-ktera-je-10x-elegantnejsi-a-opticky-prodlouzi-nohy-o-5-cm/, https://www.rodicka.cz/jak-zuzit-rifle-v-pase/, https://www.zakazkovekrejcovstvi.eu/cenik/, https://www.opravylea.cz/cenik-oprav-odevu/, https://astera-cistirna-odevu.cz/cenik-sluzeb/krejcovske-sluzby/ Přečtěte si také: Test před zrcadlem na 10 sekund: odhalí, jestli vám vaše oblečení přidává nebo ubírá 10 let