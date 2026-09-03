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Český emigrant v Austrálii postavil repliku Karlštejna na skalním výčnělku. Stavba mu zabrala 12 let a zemřel při dokončování vodního kola

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V australském městečku Batchelor stojí pětimetrová miniatura Karlštejna, kterou český emigrant Bernie Havlík vybudoval na neodstranitelném skalním výčnělku v obecním parku.
Český emigrant v Austrálii postavil repliku Karlštejna na skalním výčnělku. Stavba mu zabrala 12 let a zemřel při dokončování vodního kola

Český emigrant v Austrálii postavil repliku Karlštejna na skalním výčnělku. Stavba mu zabrala 12 let a zemřel při dokončování vodního kola

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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