Český emigrant v Austrálii postavil repliku Karlštejna na skalním výčnělku. Stavba mu zabrala 12 let a zemřel při dokončování vodního kola

Když se zahradník obecní čety díval na mohutný kus skály uprostřed trávníku, viděl problém, který žádný bagr nevyřeší. Balvan byl příliš rozměrný na odstranění, příliš ošklivý na ponechání. Havlík, rodák z Československa, který za sebou měl textilní továrny v Jugoslávii, lesy Jižní Austrálie i uranový důl Rum Jungle, odešel koncem sedmdesátých let do důchodu a rozhodl se skálu proměnit v hrad. Vzal cement, kameny a vzpomínku na stupňovitou siluetu Karlštejna a začal stavět.
Jak skalní výčnělek v parku dostal věže a hradby
Princip, který Havlík zvolil, kopíroval logiku skutečného Karlštejna: vrstvení stavby na přírodní ostrožně. Originál, založený Karlem IV. roku 1348, stoupá po vápencovém hřbetu ke Velké věži dosahující šedesáti metrů. Australská verze zachovává tutéž kompozici, stupňovité uspořádání budov s dominantní věží na vrcholu, jenže v radikálně zmenšeném měřítku. Podle
Monument Australia měří replika kolem pěti metrů na výšku, krajanský přepis místní pamětní tabule uvádí rozměry přibližně šest krát čtyři krát dva metry.
Havlík pracoval sám, bez formálního stavebního vzdělání. Celý profesní život strávil v oborech daleko od architektury: textil, lesnictví, těžba uranu, údržba zeleně. Hradní miniaturu modeloval rukama a trpělivostí, vrstvu po vrstvě, rok za rokem. Podle pamětní tabule v Havlik Parku dostal projekt do základní podoby zhruba za pět let. Pak pokračoval v opravách, vylepšeních a doplňcích.
Dvanáct let péče o kamenný sen v tropickém vedru
Období od roku 1978 do Havlíkovy smrti v roce 1990 bývá popisováno jako „dvanáct let stavby“. Přesnější obraz nabízí rozlišení dvou fází: prvních pět let intenzivní práce, kdy vznikla víceúrovňová silueta hradu, a následující roky průběžného dolaďování. Havlík doplňoval detaily, opravoval poškození tropickými dešti, plánoval další prvky. Posledním z nich mělo být vodní kolo. V den, kdy zemřel, ležel hotový díl pod jeho postelí. Veřejně dostupné zdroje přesnou příčinu úmrtí neuvádějí, pamětní tabule zmiňuje chatrné zdraví.
U miniatury dodnes stojí verš Jaroslava Vrchlického, v češtině i angličtině. Detail, který prozrazuje, jak hluboce Havlík prožíval vazbu k rodné zemi. Tabule jeho dar popisuje jako „symbolický dar lidem z Batcheloru“, výraz vděku adoptované komunitě i stesku po krajině, kterou opustil.
VIDEO Proč bývalé uranové městečko přijalo český hrad za vlastní
Batchelor vyrostl v padesátých letech jako zázemí dolu Rum Jungle, jednoho z prvních australských nalezišť uranu. Když těžba skončila, městečko hledalo novou identitu. Havlíkova miniatura postupně přerostla z parkové kuriozity v rozpoznatelný symbol. Park dostal jméno po svém tvůrci, replika se stala součástí
Batchelor Heritage Walk a figuruje v turistických mapách celé oblasti kolem Litchfield National Park.
Že příběh v Batcheloru stále rezonuje, dokládá i seminář „Secrets of Karlstejn Castle“, který v listopadu 2022 uspořádal
Batchelor Institute. Místní obyvatelé hrad přijali bez znalosti českého originálu; funguje pro ně jako orientační bod, místo procházek a připomínka člověka, který městu zanechal víc než jen kamennou stavbu. Havlík totiž společně s Milanem Vodičkou založil poblíž Stuart Highway plantáž cypřišů, z níž podle pamětní tabule pocházela většina raných borovic a mangovníků ve městě. Stopa českého emigranta tak prorůstá Batchelorem doslova, v korunách stromů i v siluetě hradu nad trávníkem. Cesta k australskému Karlštejnu: 98 kilometrů z Darwinu po asfaltu
Batchelor leží necelých sto kilometrů jižně od Darwinu. Trasa vede po Stuart Highway a odbočce Batchelor Road, celá po zpevněném povrchu. Havlik Park se nachází přímo ve městě, replika je veřejně přístupná jako parkový objekt. Nejde o stavbu s interiérovými prohlídkami, ale o zastavení na procházce, kde si návštěvník prohlédne miniaturu zvenčí, přečte pamětní tabuli a pokračuje po Heritage Walk kolem dalších místních památek. Pro cestovatele mířící do Litchfield National Park představuje Batchelor logickou zastávku.
V českém povědomí zůstává Havlíkův Karlštejn spíš okrajovou kuriozitou; krajanský přepis pamětní tabule vyšel ve Věstníku Sokol Sydney v roce 2002, širší publicitu stavba v Česku nezískala. Přitom jde o mimořádně neobvyklý a dobře zdokumentovaný případ, kdy emigrant přenesl ikonickou českou stavbu do zcela odlišné krajiny a vytvořil z ní živoucí součást místní identity.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková