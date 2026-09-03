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mBank má od srpna v Česku a na Slovensku novou tiskovou mluvčí

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Bankovní ústav mBank mění vedení PR komunikace v Česku a na Slovensku. Na pozici tiskové mluvčí a PR manažerky nastoupila Zuzana Šimková (foto), která tak nahradila Terezu Schejbalovou.
mBank má od srpna v Česku a na Slovensku novou tiskovou mluvčí

mBank má od srpna v Česku a na Slovensku novou tiskovou mluvčí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

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