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Infarkt se u některých žen projevuje netypickými příznaky. Většina žen je bohužel bere na lehkou váhu

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Mnozí z nás si představují infarkt jako nebezpečnou chorobu. Všichni víme, že souvisí se srdcem, a proto jako její příznak bereme problémy v hrudní oblasti. Už ale zapomínáme a nebereme v potaz ostatní příznaky infarktu, které sice nejsou tak závažné, mohou však zabránit tomu, aby došlo k nejhoršímu. Infarkt totiž nezřídka vede ke smrti pacienta. Zjistěte, jaké jsou nejběžnější příznaky.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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