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Před 50 lety sondy Viking hledaly na Marsu život. Tým vědců tvrdí, že ho našly

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Dvě sondy NASA přistály na rudé planetě v létě 1976 a provedly tři experimenty na detekci života. Všechny ukázaly pozitivní výsledky. Přesto NASA prohlásila Mars za mrtvý svět. Chemik Steve Benner nyní tvrdí, že za tím stojí fatální omyl v interpretaci dat.
Před 50 lety sondy Viking hledaly na Marsu život. Tým vědců tvrdí, že ho našly

Před 50 lety sondy Viking hledaly na Marsu život. Tým vědců tvrdí, že ho našly

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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